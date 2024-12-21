Работники Калининградского городского архива, перебирая очередную стопку материалов, наткнулись на странную телеграмму. В её содержании мало что было понятно: Пирамида, магические числа, природные стихии, временной Портал, правители прошлого… Все понимали только одно: медлить нельзя, нужно действовать, чтобы предотвратить опасную встречу. Поможете?

Описание квеста

Серьёзная угроза

А что если пространственно-временной порядок нарушится и самые могущественные в истории правители встретятся? В одном времени окажутся прусский король Фридрих I, император Пётр I, Наполеон Бонапарт и Адольф Гитлер… Тогда ход истории и настоящее изменятся. Страшно подумать, но это возможно! Правда, только в одной точке мира. Это точка — город К.

Ваша миссия

Итак, друзья, время отправиться в путь на поиски мистической Пирамиды, непокорных стихий, по тем самым местам, где когда-то ступала нога самых властных правителей. Необходимо предотвратить закрытие портала в прошлое, узнать тайну Пирамиды и связанных с ней магических чисел.

Маршрут

Квест проходит по центральным улицам. Но иногда вам придётся свернуть во двор, чтобы отыскать Черепичную улицу, или прогуляться по тихой Малоярославской улочке. А также вам предстоит разгадать знаки и символы на архитектурных объектах города. Точки маршрута:

Парадные ворота Калининграда — Королевские, через которые проезжал Наполеон

Здание восточной пожарной части

Бывший женский монастырь Святой Марии

Королевский сиротский приют, основанный первым прусским королём Фридрихом I

Закхаймские ворота — старейшие ворота Калининграда, через них проезжал Пётр I

Пирамида на Малоярославской улице

Организационные детали