Мобильный квест в Калининграде «Спасти настоящее»

Открыть для себя город, в котором пересеклись время и пространство, герои и антигерои
Работники Калининградского городского архива, перебирая очередную стопку материалов, наткнулись на странную телеграмму.

В её содержании мало что было понятно: Пирамида, магические числа, природные стихии, временной Портал, правители прошлого… Все понимали только одно: медлить нельзя, нужно действовать, чтобы предотвратить опасную встречу. Поможете?
Мобильный квест в Калининграде «Спасти настоящее»
Мобильный квест в Калининграде «Спасти настоящее»
Мобильный квест в Калининграде «Спасти настоящее»
Ближайшие даты:
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Время начала: 00:00, 16:00

Описание квеста

Серьёзная угроза

А что если пространственно-временной порядок нарушится и самые могущественные в истории правители встретятся? В одном времени окажутся прусский король Фридрих I, император Пётр I, Наполеон Бонапарт и Адольф Гитлер… Тогда ход истории и настоящее изменятся. Страшно подумать, но это возможно! Правда, только в одной точке мира. Это точка — город К.

Ваша миссия

Итак, друзья, время отправиться в путь на поиски мистической Пирамиды, непокорных стихий, по тем самым местам, где когда-то ступала нога самых властных правителей. Необходимо предотвратить закрытие портала в прошлое, узнать тайну Пирамиды и связанных с ней магических чисел.

Маршрут

Квест проходит по центральным улицам. Но иногда вам придётся свернуть во двор, чтобы отыскать Черепичную улицу, или прогуляться по тихой Малоярославской улочке. А также вам предстоит разгадать знаки и символы на архитектурных объектах города. Точки маршрута:

  • Парадные ворота Калининграда — Королевские, через которые проезжал Наполеон
  • Здание восточной пожарной части
  • Бывший женский монастырь Святой Марии
  • Королевский сиротский приют, основанный первым прусским королём Фридрихом I
  • Закхаймские ворота — старейшие ворота Калининграда, через них проезжал Пётр I
  • Пирамида на Малоярославской улице

Организационные детали

  • Вы можете решить задания за 1,5 часа, а можете гулять хоть целый день, делая паузы и внимательно вчитываясь в детали
  • Квест не предполагает участия гида: вы скачиваете приложение на свой телефон и последовательно выполняете серию заданий. Инструкцию со ссылкой на приложение мы пришлём вам после бронирования
  • Для прохождения достаточно одного телефона на группу, но, если вы путешествуете компанией, можете приобрести доступ для нескольких устройств и разгадывать загадки на скорость

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Королевских ворот
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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