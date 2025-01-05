Мобильный квест в Калининграде «В поисках Радзивилловской рукописи»

Шло 17-е столетие. Российское посольство прибыло в столицу Пруссии — Кёнигсберг. Вдруг у послов пропали вещи, а также ларец с рукописью — ценный подарок курфюрста Фридриха III русскому царю. Нужно постараться его найти! В погоне по следам загадочных похитителей вам предстоит пройти от окраины средневекового города — Фридрихсбурских ворот — до его исторического центра.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников

Описание квеста

Это небольшое путешествие в прошлое приблизит вас к пониманию великих задач, которые стояли перед нашими предками. Вы в выигрышном положении, ведь уже знаете, кто победит в борьбе за Балтийское побережье. Поэтому догадаетесь, кто друзья, а кто враги русского посольства.

Решая задания квеста, вы прогуляетесь по значимым местам Калининграда. На вашем пути будут:

Фридрихсбургские ворота

Здание бывшей янтарной мануфактуры

Музей изобразительных искусств

Остров имени Иммануила Канта

Кафедральный собор

Могила Иммануила Канта

Серебряная библиотека

Скульптурная композиция «У колыбели русского флота»

По желанию вы можете посетить экспозицию Фридрихсбургских ворот, музей изобразительных искусств и кафедральный собор.

Организационные детали