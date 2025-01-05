Мобильный квест в Калининграде «В поисках Радзивилловской рукописи»

Шло 17-е столетие. Российское посольство прибыло в столицу Пруссии — Кёнигсберг.
Вдруг у послов пропали вещи, а также ларец с рукописью — ценный подарок курфюрста Фридриха III русскому царю.
Нужно постараться его найти! В погоне по следам загадочных похитителей вам предстоит пройти от окраины средневекового города — Фридрихсбурских ворот — до его исторического центра.
Вдруг у послов пропали вещи, а также ларец с рукописью — ценный подарок курфюрста Фридриха III русскому царю.
Нужно постараться его найти! В погоне по следам загадочных похитителей вам предстоит пройти от окраины средневекового города — Фридрихсбурских ворот — до его исторического центра.
Описание квеста
Это небольшое путешествие в прошлое приблизит вас к пониманию великих задач, которые стояли перед нашими предками. Вы в выигрышном положении, ведь уже знаете, кто победит в борьбе за Балтийское побережье. Поэтому догадаетесь, кто друзья, а кто враги русского посольства.
Решая задания квеста, вы прогуляетесь по значимым местам Калининграда. На вашем пути будут:
- Фридрихсбургские ворота
- Здание бывшей янтарной мануфактуры
- Музей изобразительных искусств
- Остров имени Иммануила Канта
- Кафедральный собор
- Могила Иммануила Канта
- Серебряная библиотека
- Скульптурная композиция «У колыбели русского флота»
По желанию вы можете посетить экспозицию Фридрихсбургских ворот, музей изобразительных искусств и кафедральный собор.
Организационные детали
- Вы можете решить задания за 2 часа, а можете гулять хоть целый день, делая паузы и внимательно вчитываясь в детали
- Длина маршрута — 2,9 км
- Квест не предполагает участия гида: вы скачиваете приложение на свой телефон и последовательно выполняете серию заданий. Инструкцию со ссылкой на приложение мы пришлём вам после бронирования
- Для прохождения достаточно одного телефона на группу, но, если вы путешествуете компанией, можете приобрести доступ для нескольких устройств и разгадывать загадки на скорость
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Фридрихбургских ворот
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — Организатор в Калининграде
Провёл экскурсии для 425 туристов
Мы занимаемся созданием уникальных квестов по всему миру. Благодаря большому выбору каждый сможет найти программу по душе. Разгадывание загадок и выполнение заданий квеста — далеко не единственный опыт, который вы получите. По мере прохождения вы узнаете новую информацию, изучите необычные места и весело проведёте время!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ирина
5 янв 2025
Для прогулки по городу- отличный вариант 👍
Татьяна
21 окт 2024
Отличный квест, история запоминается гораздо лучше, чем когда просто слушаешь экскурсию. Я много узнала и погрузилась в историю города, и тех событий. Очень рекомендую тому, кто уже побывал на всех
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