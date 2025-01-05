Мобильный квест в Калининграде «В поисках Радзивилловской рукописи»

В компании с известными людьми ушедшей эпохи разгадать загадку исчезновения древней летописи
Шло 17-е столетие. Российское посольство прибыло в столицу Пруссии — Кёнигсберг.

Вдруг у послов пропали вещи, а также ларец с рукописью — ценный подарок курфюрста Фридриха III русскому царю.

Нужно постараться его найти! В погоне по следам загадочных похитителей вам предстоит пройти от окраины средневекового города — Фридрихсбурских ворот — до его исторического центра.
5
2 отзыва
Мобильный квест в Калининграде «В поисках Радзивилловской рукописи»
Мобильный квест в Калининграде «В поисках Радзивилловской рукописи»
Мобильный квест в Калининграде «В поисках Радзивилловской рукописи»
Ближайшие даты:
16
янв17
янв18
янв19
янв20
янв21
янв22
янв
Время начала: 00:00, 11:00

Описание квеста

Это небольшое путешествие в прошлое приблизит вас к пониманию великих задач, которые стояли перед нашими предками. Вы в выигрышном положении, ведь уже знаете, кто победит в борьбе за Балтийское побережье. Поэтому догадаетесь, кто друзья, а кто враги русского посольства.

Решая задания квеста, вы прогуляетесь по значимым местам Калининграда. На вашем пути будут:

  • Фридрихсбургские ворота
  • Здание бывшей янтарной мануфактуры
  • Музей изобразительных искусств
  • Остров имени Иммануила Канта
  • Кафедральный собор
  • Могила Иммануила Канта
  • Серебряная библиотека
  • Скульптурная композиция «У колыбели русского флота»

По желанию вы можете посетить экспозицию Фридрихсбургских ворот, музей изобразительных искусств и кафедральный собор.

Организационные детали

  • Вы можете решить задания за 2 часа, а можете гулять хоть целый день, делая паузы и внимательно вчитываясь в детали
  • Длина маршрута — 2,9 км
  • Квест не предполагает участия гида: вы скачиваете приложение на свой телефон и последовательно выполняете серию заданий. Инструкцию со ссылкой на приложение мы пришлём вам после бронирования
  • Для прохождения достаточно одного телефона на группу, но, если вы путешествуете компанией, можете приобрести доступ для нескольких устройств и разгадывать загадки на скорость

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Фридрихбургских ворот
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Ирина
5 янв 2025
Для прогулки по городу- отличный вариант 👍
Для прогулки по городу- отличный вариант 👍Для прогулки по городу- отличный вариант 👍Для прогулки по городу- отличный вариант 👍Для прогулки по городу- отличный вариант 👍Для прогулки по городу- отличный вариант 👍
Татьяна
21 окт 2024
Отличный квест, история запоминается гораздо лучше, чем когда просто слушаешь экскурсию. Я много узнала и погрузилась в историю города, и тех событий. Очень рекомендую тому, кто уже побывал на всех
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базовых экскурсиях и местах, и хочет попробовать что -то новое. Мы катились на велосипеде, у нас прохождение заняло час. Нужно достаточно много читать, имейте ввиду. Если заходить во все музеи, гулять можно смело закладывать целый день.

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