Юлия — ваш гид в Калининграде

Провела экскурсии для 403 туристов

читать дальше даже горожане, не говоря уж о гостях. У Калининграда уникальная красота, и она находится не в центре города! Почувствовать уникальность города можно в улочках, домах, историях мест, которых нет в путеводителях…

Живу в Калининграде с 3 лет и люблю этот город за его противоречивость. Давно восхищаюсь обломками истории, которые уживаются вместе с хрущёвками и современными зданиями. Эти красоты мало кто замечает,