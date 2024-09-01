Калининград, или Кёнигсберг, — город с богатым прошлым. Рыцари, ведьмы, замки оставили след в его истории.
На прогулке с помощью квеста и аудиосказок вы узнаете факты и легенды, которые в Калининграде сплелись воедино. Это прогулка без гида. Не нужно никого ждать и подстраиваться. Вы гуляете самостоятельно в своём темпе с моими подсказками и историями.
На прогулке с помощью квеста и аудиосказок вы узнаете факты и легенды, которые в Калининграде сплелись воедино. Это прогулка без гида. Не нужно никого ждать и подстраиваться. Вы гуляете самостоятельно в своём темпе с моими подсказками и историями.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание квеста
- Перед прогулкой вы получите от меня письмо-инструкцию, карту, QR-код с доступом к маршруту и ретроартефакты. Для прохождения квеста нужно подключиться к боту в Telegram
- Вы пройдёте нестандартным путём по известным туристическим местам. Окажетесь в Рыбной деревне, на острове Канта и у кафедрального собора
- Нестандартный маршрут — нестандартные находки. Вы обнаружите символы масонов, ведьму на крыше и следы города под землёй
- Вместо сухих фактов будут атмосферные легенды, интересные детали и фотосравнения
Кому подойдёт квест
Квест понравится путешественникам, которые только знакомятся с Калининградом, и местным жителям. И тех, и других ждут сюрпризы.
Организационные детали
- Для квеста понадобится заряженный смартфон, Telegram и доступ в интернет
- Квест будет интересен взрослым и детям от 12 лет
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Рыбной деревне
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Калининграде
Провела экскурсии для 403 туристов
Живу в Калининграде с 3 лет и люблю этот город за его противоречивость. Давно восхищаюсь обломками истории, которые уживаются вместе с хрущёвками и современными зданиями. Эти красоты мало кто замечает,Задать вопрос
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