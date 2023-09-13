Индивидуальная экскурсия на велосипеде: уникальные маршруты по Калининграду
Приглашаю вас на обзорную прогулку по городу на велосипедах или самокатах (транспорт выбираете сами). За несколько часов мы проедем по самым красивым и знаковым местам Калининграда. Это не просто велопокатушки, это полноценная экскурсия, с захватом максимального количества мест. Поэтому будет много остановок и много историй.
Ближайшие даты:
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даты
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Короткий маршрут
|1 000 ₽
|Средний маршрут
|1 700 ₽
|Длинный маршрут
|3 000 ₽
|Детский билет
|500 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Что вас ожидает:
- Самые красивые здания города
- Маленьких хомлинов
- Огромный Дом Советов (Скоро снесут. Надо успеть посмотреть)
- Старинный Кафедральный собор
- Печально известную еврейскую синагогу
- Бранденбургские и Фридландские ворота
- Самый узкий дом
- Домик смотрителя
- Множество мостов
- Пивоварню Понарт
Описание
Приглашаю вас на обзорную прогулку по городу на велосипедах или самокатах (транспорт выбираете сами). За несколько часов мы проедем по самым красивым и знаковым местам Калининграда. Это не просто велопокатушки, это полноценная экскурсия, с захватом максимального количества мест. Поэтому будет много остановок и много историй. Подготовлено несколько живописных маршрутов разной длины и сложности. Карты маршрутов составлены исходя из разного уровня спортивной подготовки. Выбирайте тот вариант, который будет для вас комфортным. Маршрут проходит там, где это возможно, по велодорожкам. Часть пути пройдёт по тротуарам, часть — по паркам. (По проезжей части не ездим). Варианты маршрутов:
- Короткий маршрут: от дома Советов до Понарта (около 10 км) – 900 р. с человека. Длительность: 2 часа.
- Средний маршрут: от площади Победы через астрономический бастион, Фридрихсбургские ворота, остров Канта и до Понарта. Маршрут с (около 15 км) – 1500 р. с человека. Длительность: 3 часа.
- Для подготовленных: район Амалиенау, Центральный парк, через астрономический бастион, Фридрихсбургские ворота, остров Канта и до Понарта (около 20 км) – 2500 р. с человека. Длительность: 5 часов. Время на перекус и возможное посещение музеев не учитывается. Маршруты и локации могут корректироваться исходя из ваших интересов. Важная информация:• Велосипеды и самокаты не входят в стоимость экскурсии. Средняя цена аренды велосипедов и самокатов составляет 800 рублей в сутки.
- В зависимости от вашего месторасположения, я найду ближайший к вам велопрокат и могу там же и встретить, если будет в этом необходимость.
- Также на некоторых локациях будет платное посещение музеев (по желанию).
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Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Самые красивые здания города
- Маленьких хомлинов
- Огромный Дом Советов (Скоро снесут. Надо успеть посмотреть)
- Старинный Кафедральный собор
- Печально известную еврейскую синагогу
- Бранденбургские и Фридландские ворота
- Самый узкий дом
- Домик смотрителя
- Множество мостов
- Пивоварню Понарт
Что входит
- "Услуги гида"
Что не входит
- "Билеты в музей"
- "Велосипед или самокат"
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Победы г. Калининград
Завершение: Пивоварня Понарт
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
13 сен 2023
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