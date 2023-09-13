Короткий маршрут: от дома Советов до Понарта (около 10 км) – 900 р. с человека. Длительность: 2 часа.

Средний маршрут: от площади Победы через астрономический бастион, Фридрихсбургские ворота, остров Канта и до Понарта. Маршрут с (около 15 км) – 1500 р. с человека. Длительность: 3 часа.

Для подготовленных: район Амалиенау, Центральный парк, через астрономический бастион, Фридрихсбургские ворота, остров Канта и до Понарта (около 20 км) – 2500 р. с человека. Длительность: 5 часов. Время на перекус и возможное посещение музеев не учитывается. Маршруты и локации могут корректироваться исходя из ваших интересов. Важная информация:• Велосипеды и самокаты не входят в стоимость экскурсии. Средняя цена аренды велосипедов и самокатов составляет 800 рублей в сутки.

В зависимости от вашего месторасположения, я найду ближайший к вам велопрокат и могу там же и встретить, если будет в этом необходимость.

Также на некоторых локациях будет платное посещение музеев (по желанию).

Приглашаю вас на обзорную прогулку по городу на велосипедах или самокатах (транспорт выбираете сами). За несколько часов мы проедем по самым красивым и знаковым местам Калининграда. Это не просто велопокатушки, это полноценная экскурсия, с захватом максимального количества мест. Поэтому будет много остановок и много историй. Подготовлено несколько живописных маршрутов разной длины и сложности. Карты маршрутов составлены исходя из разного уровня спортивной подготовки. Выбирайте тот вариант, который будет для вас комфортным. Маршрут проходит там, где это возможно, по велодорожкам. Часть пути пройдёт по тротуарам, часть — по паркам. (По проезжей части не ездим). Варианты маршрутов: