Калининградская область всегда привлекала морем и иногда — янтарем. Но что если копнуть поглубже и отыскать культурное наследие в руинах кирх и тевтонских замков? Я помогу вам соединить камень с человеком, пройти по местам сражения с Наполеоном и изучить один из красивейших городков области. А вместе с этим — взглянуть на историю края с позиции религии и философии.

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Описание

Что вас ожидает

Следы трех религий в Правдинске

Из Калининграда мы отправимся на восток области и по пути заедем в Правдинск. Здесь вы посетите храм св. Георгия: когда-то эта кирха вмещала всех жителей города, а ее стены помнят и католиков, и лютеран, и православных. Я расскажу историю этого места и помогу вам понять различия трех религий. А затем поднимемся на колокольню и с 48 метров посмотрим на Правдинск и место сражения между русской армией и Наполеоном.

Железнодорожный: от возрождения к разрушению

Следующая наша цель — Железнодорожный, построенный руками русских военнопленных. Нелегкий путь этого города от возрождения к разрушению настроит нас на философский лад. Вы осмотрите храм, руины замка, кирху и поймете, что значит для местных жителей «любовь к Малой Родине», за чашечкой кофе под звуки патефона.

О Янтарном крае — через религию и философию

Как теолог я помогу вам понять, как в Калининградской области сочетаются кирхи с православными храмами, какой они оставляют след в мировоззрении людей. Как религии веками формировали архитектуру, культуру и социальную жизнь Кенигсберга. А как философ не просто посвящу в исторические перипетии, но и подскажу, как в них увидеть тягу калининградцев к воплощению себя. Вы убедитесь, что в толерантной Пруссии, а позже — Калининграде, с эпохи тевтонцев и до наших ней конфессии не вытесняли друг друга, но дополняли, формируя уникальный калининградский менталитет.

Организационные детали