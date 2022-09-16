На восток области с теологом: Правдинск и Железнодорожный

Открыть прусское наследие на русской земле и разобраться в переплетении трех религий

5
1 отзыв
Калининградская область всегда привлекала морем и иногда — янтарем.

Но что если копнуть поглубже и отыскать культурное наследие в руинах кирх и тевтонских замков? Я помогу вам соединить камень с человеком, пройти по местам сражения с Наполеоном и изучить один из красивейших городков области. А вместе с этим — взглянуть на историю края с позиции религии и философии.
На восток области с теологом: Правдинск и Железнодорожный
На восток области с теологом: Правдинск и Железнодорожный
На восток области с теологом: Правдинск и Железнодорожный
На восток области с теологом: Правдинск и Железнодорожный
На восток области с теологом: Правдинск и Железнодорожный
На восток области с теологом: Правдинск и Железнодорожный
На восток области с теологом: Правдинск и Железнодорожный
На восток области с теологом: Правдинск и Железнодорожный
На восток области с теологом: Правдинск и Железнодорожный
На восток области с теологом: Правдинск и Железнодорожный
На восток области с теологом: Правдинск и Железнодорожный
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Описание

Что вас ожидает

Следы трех религий в Правдинске

Из Калининграда мы отправимся на восток области и по пути заедем в Правдинск. Здесь вы посетите храм св. Георгия: когда-то эта кирха вмещала всех жителей города, а ее стены помнят и католиков, и лютеран, и православных. Я расскажу историю этого места и помогу вам понять различия трех религий. А затем поднимемся на колокольню и с 48 метров посмотрим на Правдинск и место сражения между русской армией и Наполеоном.

Железнодорожный: от возрождения к разрушению

Следующая наша цель — Железнодорожный, построенный руками русских военнопленных. Нелегкий путь этого города от возрождения к разрушению настроит нас на философский лад. Вы осмотрите храм, руины замка, кирху и поймете, что значит для местных жителей «любовь к Малой Родине», за чашечкой кофе под звуки патефона.

О Янтарном крае — через религию и философию

Как теолог я помогу вам понять, как в Калининградской области сочетаются кирхи с православными храмами, какой они оставляют след в мировоззрении людей. Как религии веками формировали архитектуру, культуру и социальную жизнь Кенигсберга. А как философ не просто посвящу в исторические перипетии, но и подскажу, как в них увидеть тягу калининградцев к воплощению себя. Вы убедитесь, что в толерантной Пруссии, а позже — Калининграде, с эпохи тевтонцев и до наших ней конфессии не вытесняли друг друга, но дополняли, формируя уникальный калининградский менталитет.

Организационные детали

  • В стоимость включен трансфер на моем автомобиле Kia Rio
  • Дополнительные расходы (по желанию): кофе, еда и сувениры
  • Также предлагаю снять наше путешествие на видео: съемка с квадрокоптера — 1500 руб., монтаж видео — 2000 руб.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в центре города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Лада
16 сен 2022
Григорий интересно рассказал нам об истории этих мест, создал легкую и непринуждённую обстановку в поездке, учёл все наши пожелания. Нам все понравилось, спасибо за экскурсию.

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