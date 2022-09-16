Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Следы трех религий в Правдинске
Из Калининграда мы отправимся на восток области и по пути заедем в Правдинск. Здесь вы посетите храм св. Георгия: когда-то эта кирха вмещала всех жителей города, а ее стены помнят и католиков, и лютеран, и православных. Я расскажу историю этого места и помогу вам понять различия трех религий. А затем поднимемся на колокольню и с 48 метров посмотрим на Правдинск и место сражения между русской армией и Наполеоном.
Железнодорожный: от возрождения к разрушению
Следующая наша цель — Железнодорожный, построенный руками русских военнопленных. Нелегкий путь этого города от возрождения к разрушению настроит нас на философский лад. Вы осмотрите храм, руины замка, кирху и поймете, что значит для местных жителей «любовь к Малой Родине», за чашечкой кофе под звуки патефона.
О Янтарном крае — через религию и философию
Как теолог я помогу вам понять, как в Калининградской области сочетаются кирхи с православными храмами, какой они оставляют след в мировоззрении людей. Как религии веками формировали архитектуру, культуру и социальную жизнь Кенигсберга. А как философ не просто посвящу в исторические перипетии, но и подскажу, как в них увидеть тягу калининградцев к воплощению себя. Вы убедитесь, что в толерантной Пруссии, а позже — Калининграде, с эпохи тевтонцев и до наших ней конфессии не вытесняли друг друга, но дополняли, формируя уникальный калининградский менталитет.
Организационные детали
В стоимость включен трансфер на моем автомобиле Kia Rio
Дополнительные расходы (по желанию): кофе, еда и сувениры
Также предлагаю снять наше путешествие на видео: съемка с квадрокоптера — 1500 руб., монтаж видео — 2000 руб.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
в центре города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Григорий — ваш гид в Калининграде
Привет, меня зовут Григорий. Я родился в Калининграде и всю жизнь гулял по нашим улочкам. Закончил магистратуру по философии, а до этого теологию. Неплохо разбираюсь в истории, философии и архитектуре. Можем затронуть религиозную жизнь нашего города. Увлекаюсь чтением, письмом, прогулками и фотографией на телефон и квадрокоптер. Если будет хорошая погода, то сможем сделать неплохие снимки с воздуха для уникальных открыток.