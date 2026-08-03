Евгений проводит ещё 1 экскурсию

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Три в одном: Балтийск, Янтарный и Светлогорск

Посетить живописные приморские города и раскрыть их самобытный характер
Калининградская область покорит вас фантастическими пейзажами, интересной русско-немецкой историей и непередаваемым очарованием.

Вы увидите кирхи и православные храмы, погуляете по уютным набережным Балтийского моря и понаблюдаете за добычей янтаря. А еще полюбуетесь терракотовыми черепичными крышами и отыщете виллы аристократов!
5
70 отзывов
Три в одном: Балтийск, Янтарный и Светлогорск
Три в одном: Балтийск, Янтарный и Светлогорск
Три в одном: Балтийск, Янтарный и Светлогорск

Описание экскурсии

Военно-морской Балтийск

Балтийск — самый западный город страны. Вы услышите, как он пережил нашествие французских войск, Семилетнюю войну и времена, когда он был закрытой зоной. Прогуляетесь по Северному молу, оберегающему пролив от штормов, и рассмотрите памятники Петру Великому и Елизавете Петровне. А также полюбуетесь красавцами-крейсерами и покормите лебедей у Свято-Георгиевского морского собора.

Курортный Янтарный

В Янтарном вы погуляете по чистейшему пляжу, отмеченному Голубым флагом. Посетите живописный парк имени Беккера с многовековыми деревьями, насладитесь шикарным видом на Балтийское побережье и увидите старинную лютеранскую церковь, превращенную в действующий православный храм. Кроме того, подниметесь на смотровую площадку Янтарного комбината и понаблюдаете за промышленной добычей «солнечного камня».

Изысканный Светлогорск

Завершающей точкой путешествия станет уютный и аристократичный Светлогорск. Вы раскроете его богатую историю, погуляете по мощеным улицам и полюбуетесь красно-оранжевыми черепичными крышами. А еще рассмотрите старинную Водонапорную башню, отыщете особняки немецкой аристократии, пройдете по Верхней и Нижней набережным и научитесь определять время по солнечным часам.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на просторном автомобиле с панорамной крышей — Hunday i-40, 2017 г. в.
  • Мы никуда не будем спешить: вы сможете вдоволь насладиться красотой нашего края
  • Входные билеты на смотровую площадку Янтарного комбината не включены в стоимость — 900 ₽ с чел. (по желанию)
  • Мы сделаем остановку на обед в месте с демократичными ценами и вкусной домашней кухней. Еда и напитки оплачиваются дополнительно
  • Экскурсию можно начать и закончить в Зеленоградске — доплата 1500 ₽, из аэропорта — 1000 ₽, из других городов — уточняйте информацию в переписке с гидом
  • Экскурсию можно провести для 4 человек, доплата за четвертого участника — 1700 ₽

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений
Евгений — ваш гид в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 2551 туриста
Приветствую вас! Меня зовут Евгений. Калининград — моя родина и родина моих родителей. Именно они привили мне любовь к природе, рыбалке и охоте. Я постоянно открываю для себя новые уголки
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нашего края, хотя, кажется, объездил все вдоль и поперек. С 2012 года организую экскурсии на Куршскую косу и в курортные города Янтарного побережья. С радостью расскажу о нашем крае самое интересное и сделаю все, чтобы вы полюбили эти удивительные места!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 70 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
70
4
3
2
1
Анна
Были на экскурсии с Евгением 28.07 Прекрасный маршрут, сразу 3 города.
Если хотите посмотреть побережье, рекомендую данную прогулку.
На комфортабельном автомобиле, все было подстроено под наши пожелания.
В конце Евгений отвез нас к ресторану, где был забронирован столик.
Вообщем, все было отлично Рекомендую к посещению.
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Светлана
Приветствую всех путешественников! Не люблю писать отзывы, но гнет обещания, данного мной Евгению, давит на меня уже несколько месяцев 🙂. Отдыхали в Калининградской области во второй половине сентября. Погода стояла
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шикарная, и мы с сыном старшеклассником решили не терять времени даром и осмотреть все достопримечательности. Наш выбор пал на предложения Евгения. Забронировали сразу 2 экскурсии: Три в одном Балтийск, Янтарный и Светлогорск и Волшебная Куршская коса. Если написать коротко, то было просто ВАУ!!! Обе поездки с Евгением нам очень понравились, до сих пор вспоминаем. Все было просто супер👍! На хорошей машине Евгений забирал нас прямо от отеля в заранее обговоренное время. Водитель он отличный, знает лучшие дороги до места назначения. Покажет все ТОП-локации Калининградской области, которые есть по пути. У него все схвачено, за все заплачено! Во всех этих городах он отправлял нас на доп. экскурсии (уже с другими экскурсоводами и конечно по желанию). Подборка у него лучшая, уже не надо голову ломать, что посмотреть. В Балтийске были на шикарной прогулке на катере, осмотрели все военные корабли. Кто поедет, обязательно берите, не пожалеете. В Янтарном тоже осмотрели все что можно, еще и закат на пляже застали. Куршская коса - отдельный восторг. Очень понравилась экскурсия на орнитологическую станцию, хотя я сначала не хотела, думала, что фигня.
А Евгений с моим сыном еще и устроили заплыв в Балтийском море в 20-х числах сентября. Причем Евгений знает, как лучше организовать маршрут, мы вообще нигде не толпились, хотя народу было полно. Ресторан на обед он нам тоже организовал заранее, а вечернюю пробку на обратном пути мы как-то лихо объехали. Евгений нигде нас не торопил, по пути делал ненавязчивый экскурс, везде нас фотографировал. Время в обоих поездках заканчивалось не по таймеру, а только когда мы все осмотрели. В отель возвращались уже по темному. Нам цена показалось оправданной и все очень понравилось! Евгений, вам большой привет и наши благодарности ❤️. Пусть в новом году у вас будет много-много хороших клиентов!

Приветствую всех путешественников! Не люблю писать отзывы, но гнет обещания, данного мной Евгению, давит на меня
Приветствую всех путешественников! Не люблю писать отзывы, но гнет обещания, данного мной Евгению, давит на меня
Приветствую всех путешественников! Не люблю писать отзывы, но гнет обещания, данного мной Евгению, давит на меня
Приветствую всех путешественников! Не люблю писать отзывы, но гнет обещания, данного мной Евгению, давит на меня
Приветствую всех путешественников! Не люблю писать отзывы, но гнет обещания, данного мной Евгению, давит на меня
Приветствую всех путешественников! Не люблю писать отзывы, но гнет обещания, данного мной Евгению, давит на меня
Приветствую всех путешественников! Не люблю писать отзывы, но гнет обещания, данного мной Евгению, давит на меня
Приветствую всех путешественников! Не люблю писать отзывы, но гнет обещания, данного мной Евгению, давит на меня+1
Приветствую всех путешественников! Не люблю писать отзывы, но гнет обещания, данного мной Евгению, давит на меня
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О
Все очень понравилось. Таксист который на кануне вез из аэропорта, сказал зачем Вам этот Балтийск. Честно хотели изменить состав экскурсии, НО посетить Балтийск стоит, хотя бы для того чтобы прокатиться
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на катере и увидеть мощь Балтийского флота. А также заехать в янтарный, на сам карьер смысла конечно ехать нет, но рядом с карьером есть замечательный магазинчик с маленьким камнерезным цехом, проведут мини экскурсию и можно приобрести ювелирные вещички, мы приобрели, кстати цены дешевле, чем в Калининграде. У нас в гостинице Редиссон все дороже. Затем заехали в Светлогорск, очень хорошенький городок, прогулялись по украшенной небольшой улочке, спустились к морю на лифте, кстати спуск по карте 120₽/человек, и подъем 120₽/человек. Лучше купить билет за 200₽ он действуем и на спуск и на подъем (выгоднее). Там же Евгений посоветовал ресторанчик армянской кухни(блин название выпало из головы), но очень вкусно. Брали ассорти шашлыка+ассорти овощи на гриле, и хачапури по-аджарски, а так же глинтвейн(но глинтвейн был вкуснее в янтарном на пляже). Затем Евгений любезно согласился заехать в Зеленоградск, городок украшен лучше, но честно мы уже подустали и нам хватило прогуляться 800метров по главной улочке, купить вкуснейшие крендели с корицей и миндалем. И довольными уставшими вернуться домой! Обязательно посетите экскурсию с Евгением, абсолютно не напрягающие и комфортно. Спасибо и привет из Екатеринбурга

Все очень понравилось. Таксист который на кануне вез из аэропорта, сказал зачем Вам этот Балтийск. Честно
Все очень понравилось. Таксист который на кануне вез из аэропорта, сказал зачем Вам этот Балтийск. Честно
Все очень понравилось. Таксист который на кануне вез из аэропорта, сказал зачем Вам этот Балтийск. Честно
Все очень понравилось. Таксист который на кануне вез из аэропорта, сказал зачем Вам этот Балтийск. Честно
Все очень понравилось. Таксист который на кануне вез из аэропорта, сказал зачем Вам этот Балтийск. Честно
Все очень понравилось. Таксист который на кануне вез из аэропорта, сказал зачем Вам этот Балтийск. Честно
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У
Приехали на один день и не пожалели, что выбрали Евгения. Экскурсия была на машине, что очень удобно. Отвез нас по самым интересным и известным местам. Даже время в машине провели с удовольствием с рассказами о городе. Обязательно ещё прилетим в более теплое время. Спасибо за выходные😌
Приехали на один день и не пожалели, что выбрали Евгения. Экскурсия была на машине, что очень
Приехали на один день и не пожалели, что выбрали Евгения. Экскурсия была на машине, что очень
Приехали на один день и не пожалели, что выбрали Евгения. Экскурсия была на машине, что очень
Приехали на один день и не пожалели, что выбрали Евгения. Экскурсия была на машине, что очень
Приехали на один день и не пожалели, что выбрали Евгения. Экскурсия была на машине, что очень
Приехали на один день и не пожалели, что выбрали Евгения. Экскурсия была на машине, что очень
Приехали на один день и не пожалели, что выбрали Евгения. Экскурсия была на машине, что очень
Приехали на один день и не пожалели, что выбрали Евгения. Экскурсия была на машине, что очень+2
Приехали на один день и не пожалели, что выбрали Евгения. Экскурсия была на машине, что очень
Приехали на один день и не пожалели, что выбрали Евгения. Экскурсия была на машине, что очень
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В
Рекомендация туристам! берите экскурсию, не пожалеете ни разу. во-первых, за один день посетите три города и достопримечательности там. Во-вторых, маршрут Евгений подстраивает под вас! Аккуратное вождение, интересная беседа и рассказ про достопримечательности- это все Евгений! Попекомендует, посоветует, подскажет где пообедать или купить вкусный кофе, прокатится на катере в Балтийске и что посетить в Светлогорске! Рекомендую экскурсию и Евгения однозначно!
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Т
Наша экскурсия прошла просто замечательно. Накануне Евгений уточнил некоторые организационные вопросы и точно в оговоренное время мы начали своё путешествие. В Балтийске полный восторг от экскурсии на катере,далее Янтарный, обед
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в столовой комбината,и Светлогорск. Экскурсия проходила в комфортном темпе,учитывались наши пожелания. По дороге Евгений интересно рассказывал исторические факты. В Светлогорске впечатлил панорамный лифт на набережную. К сожалению,на набережной Светлогорска велись ремонтные работы,и мы не увидели солнечные часы. Но это повод ещё раз посетить Калининградскую область)). В Калининград вернулись с массой впечатлений и фотографий. Большое спасибо Евгению за наше прекрасное мини-путешествие.

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