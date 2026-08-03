Евгений проводит ещё 1 экскурсию

Вы увидите кирхи и православные храмы, погуляете по уютным набережным Балтийского моря и понаблюдаете за добычей янтаря. А еще полюбуетесь терракотовыми черепичными крышами и отыщете виллы аристократов!
Описание экскурсии
Военно-морской Балтийск
Балтийск — самый западный город страны. Вы услышите, как он пережил нашествие французских войск, Семилетнюю войну и времена, когда он был закрытой зоной. Прогуляетесь по Северному молу, оберегающему пролив от штормов, и рассмотрите памятники Петру Великому и Елизавете Петровне. А также полюбуетесь красавцами-крейсерами и покормите лебедей у Свято-Георгиевского морского собора.
Курортный Янтарный
В Янтарном вы погуляете по чистейшему пляжу, отмеченному Голубым флагом. Посетите живописный парк имени Беккера с многовековыми деревьями, насладитесь шикарным видом на Балтийское побережье и увидите старинную лютеранскую церковь, превращенную в действующий православный храм. Кроме того, подниметесь на смотровую площадку Янтарного комбината и понаблюдаете за промышленной добычей «солнечного камня».
Изысканный Светлогорск
Завершающей точкой путешествия станет уютный и аристократичный Светлогорск. Вы раскроете его богатую историю, погуляете по мощеным улицам и полюбуетесь красно-оранжевыми черепичными крышами. А еще рассмотрите старинную Водонапорную башню, отыщете особняки немецкой аристократии, пройдете по Верхней и Нижней набережным и научитесь определять время по солнечным часам.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на просторном автомобиле с панорамной крышей — Hunday i-40, 2017 г. в.
- Мы никуда не будем спешить: вы сможете вдоволь насладиться красотой нашего края
- Входные билеты на смотровую площадку Янтарного комбината не включены в стоимость — 900 ₽ с чел. (по желанию)
- Мы сделаем остановку на обед в месте с демократичными ценами и вкусной домашней кухней. Еда и напитки оплачиваются дополнительно
- Экскурсию можно начать и закончить в Зеленоградске — доплата 1500 ₽, из аэропорта — 1000 ₽, из других городов — уточняйте информацию в переписке с гидом
- Экскурсию можно провести для 4 человек, доплата за четвертого участника — 1700 ₽
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Если хотите посмотреть побережье, рекомендую данную прогулку.
На комфортабельном автомобиле, все было подстроено под наши пожелания.
В конце Евгений отвез нас к ресторану, где был забронирован столик.
Вообщем, все было отлично Рекомендую к посещению.