Евгений проводит ещё 1 экскурсию

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Три в одном: Балтийск, Янтарный и Светлогорск

Посетить живописные приморские города и раскрыть их самобытный характер

Евгений
Евгений – представитель из Калининграда
Калининградская область покорит вас фантастическими пейзажами, интересной русско-немецкой историей 📖 и непередаваемым очарованием.

Вы увидите кирхи и православные храмы, погуляете по уютным набережным Балтийского моря 🌊 и понаблюдаете за добычей янтаря.

А еще полюбуетесь терракотовыми черепичными крышами и отыщете виллы аристократов!
Задать вопросОбычно отвечает за 1 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 6 800 ₽ за экскурсию

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Три в одном: Балтийск, Янтарный и Светлогорск
Три в одном: Балтийск, Янтарный и Светлогорск

Что вас ожидает

Военно-морской Балтийск
Балтийск — самый западный город 🏙️ страны. Вы услышите, как он пережил нашествие французских войск, Семилетнюю войну и времена, когда он был закрытой зоной. Прогуляетесь 👣 по Северному молу, оберегающему пролив от штормов, и рассмотрите памятники Петру Великому и Елизавете Петровне. А также полюбуетесь красавцами-крейсерами и покормите голубей у Свято-Георгиевского морского собора.

Курортный Янтарный
В Янтарном вы погуляете по чистейшему пляжу, отмеченному Голубым флагом. Посетите живописный парк 🌳 имени Беккера с многовековыми деревьями, насладитесь шикарным видом на Балтийское побережье и увидите старинную лютеранскую церковь ⛪, превращенную в действующий православный храм. Кроме того, подниметесь на смотровую площадку Янтарного комбината и понаблюдаете за промышленной добычей «солнечного камня».

Изысканный Светлогорск
Завершающей точкой путешествия станет уютный и аристократичный Светлогорск. Вы раскроете его богатую историю 📖, погуляете по мощеным улицам и полюбуетесь красно-оранжевыми черепичными крышами. А еще рассмотрите старинную Водонапорную башню, отыщете особняки немецкой аристократии, пройдете по Верхней и Нижней набережным и научитесь определять время по солнечным часам.

Организационные детали

  • Мы никуда не будем спешить: вы сможете вдоволь насладиться красотой нашего края
  • Входные билеты 🎫 на смотровую площадку Янтарного комбината не включены в стоимость — 250 рублей с человека
  • Мы сделаем остановку на обед в месте с демократичными ценами и вкусной домашней кухней. Еда и напитки оплачиваются дополнительно.
Три в одном: Балтийск, Янтарный и Светлогорск
Три в одном: Балтийск, Янтарный и Светлогорск
Три в одном: Балтийск, Янтарный и Светлогорск
Три в одном: Балтийск, Янтарный и Светлогорск
Три в одном: Балтийск, Янтарный и Светлогорск
Три в одном: Балтийск, Янтарный и Светлогорск

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Евгений
Евгений
Приветствую вас! Меня зовут Евгений. Калининград — моя родина и родина моих родителей. Именно они привили мне любовь к природе, рыбалке и охоте. Я постоянно открываю для себя новые уголки нашего края, хотя, кажется, объездил все вдоль и поперек. С 2012 года организую экскурсии на Куршскую косу и в курортные города Янтарного побережья. В высокий сезон со мной в команде работают еще два отличных гида, каждый из которых проведет для вас интересную экскурсию. С радостью расскажем о нашем крае самое интересное и сделаем все, чтобы вы полюбили эти удивительные места!
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Евгений проводит ещё 1 экскурсию

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