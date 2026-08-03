Евгений проводит ещё 1 экскурсию

читать дальше уменьшить

шикарная, и мы с сыном старшеклассником решили не терять времени даром и осмотреть все достопримечательности. Наш выбор пал на предложения Евгения. Забронировали сразу 2 экскурсии: Три в одном Балтийск, Янтарный и Светлогорск и Волшебная Куршская коса. Если написать коротко, то было просто ВАУ!!! Обе поездки с Евгением нам очень понравились, до сих пор вспоминаем. Все было просто супер👍! На хорошей машине Евгений забирал нас прямо от отеля в заранее обговоренное время. Водитель он отличный, знает лучшие дороги до места назначения. Покажет все ТОП-локации Калининградской области, которые есть по пути. У него все схвачено, за все заплачено! Во всех этих городах он отправлял нас на доп. экскурсии (уже с другими экскурсоводами и конечно по желанию). Подборка у него лучшая, уже не надо голову ломать, что посмотреть. В Балтийске были на шикарной прогулке на катере, осмотрели все военные корабли. Кто поедет, обязательно берите, не пожалеете. В Янтарном тоже осмотрели все что можно, еще и закат на пляже застали. Куршская коса - отдельный восторг. Очень понравилась экскурсия на орнитологическую станцию, хотя я сначала не хотела, думала, что фигня.

А Евгений с моим сыном еще и устроили заплыв в Балтийском море в 20-х числах сентября. Причем Евгений знает, как лучше организовать маршрут, мы вообще нигде не толпились, хотя народу было полно. Ресторан на обед он нам тоже организовал заранее, а вечернюю пробку на обратном пути мы как-то лихо объехали. Евгений нигде нас не торопил, по пути делал ненавязчивый экскурс, везде нас фотографировал. Время в обоих поездках заканчивалось не по таймеру, а только когда мы все осмотрели. В отель возвращались уже по темному. Нам цена показалось оправданной и все очень понравилось! Евгений, вам большой привет и наши благодарности ❤️. Пусть в новом году у вас будет много-много хороших клиентов!