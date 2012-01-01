Евгений проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Военно-морской Балтийск

Балтийск — самый западный город 🏙️ страны. Вы услышите, как он пережил нашествие французских войск, Семилетнюю войну и времена, когда он был закрытой зоной. Прогуляетесь 👣 по Северному молу, оберегающему пролив от штормов, и рассмотрите памятники Петру Великому и Елизавете Петровне. А также полюбуетесь красавцами-крейсерами и покормите голубей у Свято-Георгиевского морского собора.

Курортный Янтарный

В Янтарном вы погуляете по чистейшему пляжу, отмеченному Голубым флагом. Посетите живописный парк 🌳 имени Беккера с многовековыми деревьями, насладитесь шикарным видом на Балтийское побережье и увидите старинную лютеранскую церковь ⛪, превращенную в действующий православный храм. Кроме того, подниметесь на смотровую площадку Янтарного комбината и понаблюдаете за промышленной добычей «солнечного камня».

Изысканный Светлогорск

Завершающей точкой путешествия станет уютный и аристократичный Светлогорск. Вы раскроете его богатую историю 📖, погуляете по мощеным улицам и полюбуетесь красно-оранжевыми черепичными крышами. А еще рассмотрите старинную Водонапорную башню, отыщете особняки немецкой аристократии, пройдете по Верхней и Нижней набережным и научитесь определять время по солнечным часам.

Организационные детали