В Светлогорск и Янтарный - из Калининграда

Побывать в «маленькой Европе» на побережье Балтики и посетить янтарную мануфактуру
Приглашаем отправиться к побережью и насладиться атмосферой старинных курортных городков.

Вы полюбуетесь архитектурой Восточной Пруссии на фоне балтийских пейзажей и узнаете секреты производства украшений из янтаря. Поездка будет насыщенной, увлекательной и комфортной.
Описание экскурсии

Светлогорск — балтийский курорт с прусским шармом (2 часа)

  • Вы прогуляетесь по старинному центру, который в начале 20 века был популярным местом отдыха аристократии
  • Увидите элегантные виллы в стиле модерн и фахверк
  • Полюбуетесь водонапорной башней в стиле национального романтизма
  • Пройдёте по старому лиственничному парку к органному залу, который знаменит не только архитектурой, но и акустикой
  • Узнаете, как из рыбацкого посёлка Раушен Светлогорск превратился в культурный центр региона и сохрани при этом очарование дворянского курорта

Янтарный — город солнечного камня (1 час)

  • Вы познакомитесь с историей, которая уходит корнями в Средневековье
  • Пройдёте по центральным улицам, где сохранилась архитектура рыбацких домов и немецких особняков
  • Увидите храм Казанской иконы Божией Матери
  • Прогуляетесь по набережной и смотровым площадкам, откуда открываются виды на побережье Балтики и песчаные дюны
  • Услышите легенды о древних пруссах, которые добывали «золото моря», и о том, как Янтарный стал центром ювелирного мастерства

Янтарная мануфактура — секреты ремесла (40–50 мин.)

  • Вы понаблюдаете за процессом обработки янтаря — от камней до изящных украшений
  • Узнаете, как мастера сортируют, шлифуют и полируют камни, превращая их в произведения искусства
  • Раскроете тайны цвета и структуры янтаря и поймёте, почему он ценился в древности не меньше золота
  • При желании купите изделия ручной работы и сувениры из настоящего «солнечного камня»

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном туристическом автобусе с багажным отделением
  • Возьмите с собой перекус — полноценный обед не предусмотрен программой
  • В каждом городе у вас будет около получаса свободного времени после обзорных экскурсий
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов из нашей команды

в пятницу и воскресенье в 09:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый1850 ₽
Дети 8-18 лет1800 ₽
Дети до 7 летБесплатно
Пенсионеры1800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На ул. Шевченко
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу и воскресенье в 09:30
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мадина
Мадина — Организатор в Калининграде
Провела экскурсии для 90 туристов
Мы — команда профессиональных гидов и организаторов с многолетним опытом, которые знают и любят этот регион. Наша цель — не просто рассказать вам историю, а создать для вас настоящее приключение!
читать дальше

В каждой экскурсии — эмоции, интересные факты и атмосфера, которая погружает в эпоху Средневековья, времен Кёнигсберга и военных лет. Что делает нас особенными? Проверенные маршруты — мы собрали самые красивые и знаковые места, чтобы каждое путешествие оставалось в памяти. Комфортные условия — наши автобусы оборудованы всем необходимым, а удобные точки посадки по городу делают поездку ещё приятнее. Экскурсии на любой вкус — классические обзорные маршруты, путешествия к замкам, фортам, природным достопримечательностям и даже уникальные авторские туры.

