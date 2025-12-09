Приглашаем отправиться к побережью и насладиться атмосферой старинных курортных городков.
Вы полюбуетесь архитектурой Восточной Пруссии на фоне балтийских пейзажей и узнаете секреты производства украшений из янтаря. Поездка будет насыщенной, увлекательной и комфортной.
Описание экскурсии
Светлогорск — балтийский курорт с прусским шармом (2 часа)
- Вы прогуляетесь по старинному центру, который в начале 20 века был популярным местом отдыха аристократии
- Увидите элегантные виллы в стиле модерн и фахверк
- Полюбуетесь водонапорной башней в стиле национального романтизма
- Пройдёте по старому лиственничному парку к органному залу, который знаменит не только архитектурой, но и акустикой
- Узнаете, как из рыбацкого посёлка Раушен Светлогорск превратился в культурный центр региона и сохрани при этом очарование дворянского курорта
Янтарный — город солнечного камня (1 час)
- Вы познакомитесь с историей, которая уходит корнями в Средневековье
- Пройдёте по центральным улицам, где сохранилась архитектура рыбацких домов и немецких особняков
- Увидите храм Казанской иконы Божией Матери
- Прогуляетесь по набережной и смотровым площадкам, откуда открываются виды на побережье Балтики и песчаные дюны
- Услышите легенды о древних пруссах, которые добывали «золото моря», и о том, как Янтарный стал центром ювелирного мастерства
Янтарная мануфактура — секреты ремесла (40–50 мин.)
- Вы понаблюдаете за процессом обработки янтаря — от камней до изящных украшений
- Узнаете, как мастера сортируют, шлифуют и полируют камни, превращая их в произведения искусства
- Раскроете тайны цвета и структуры янтаря и поймёте, почему он ценился в древности не меньше золота
- При желании купите изделия ручной работы и сувениры из настоящего «солнечного камня»
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном туристическом автобусе с багажным отделением
- Возьмите с собой перекус — полноценный обед не предусмотрен программой
- В каждом городе у вас будет около получаса свободного времени после обзорных экскурсий
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов из нашей команды
в пятницу и воскресенье в 09:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый
|1850 ₽
|Дети 8-18 лет
|1800 ₽
|Дети до 7 лет
|Бесплатно
|Пенсионеры
|1800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Шевченко
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу и воскресенье в 09:30
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мадина — Организатор в Калининграде
Провела экскурсии для 90 туристов
Мы — команда профессиональных гидов и организаторов с многолетним опытом, которые знают и любят этот регион. Наша цель — не просто рассказать вам историю, а создать для вас настоящее приключение!
Входит в следующие категории Калининграда
