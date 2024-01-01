Об экскурсии
Нехватку адреналина в крови и острых ощущений легко исправит эта экскурсия – вылазка в мрачный заброшенный форт! Мы вооружимся фонарями и вместе спустимся в кирпичные подземелья, которые хранят тайны и легенды. Будем исследовать туннели, вспомним фильмы ужасов и поговорим об истории этого непростого места.
Лесная дорога приведет нас к входу в таинственное подземелье. Здесь нет света, виден только луч от фонаря в кромешной тьме. Шаг за шагом мы исследуем завораживающие кирпичные лабиринты. В загадочном форте вы не раз испытаете восторг и почувствуете мурашки от страха. Не переживайте, я обеспечу вашу полную безопасность на всем маршруте.
О форте
Форт, который вас ждет, построен в XIX веке. Вы узнаете, какие архитектурные решения принимались при его строительстве и как он послужил немецкой армии во время Великой Отечественной войны. Поймете устройство форта: я покажу, где располагались казармы, колодец и кухня, расскажу о немецком быте. И конечно, приготовьтесь к легендам, сюжетам о паранормальных явлениях и призраках.
Организационные детали:
- Экскурсия 18+. Не рекомендую экскурсию тем, кто страдает клаустрофобией, а также тем, у кого есть сердечно-сосудистые заболевания.
- Советую заказывать, если вас не менее 2 человек.
- Всем участникам выдается комплект снаряжения (мощный фонарь, светоотражающая повязка, защитная каска).
- Мы встретимся в районе Рыбной деревни, на комфортном авто доедем до форта и после вернемся обратно.
- Выбирайте теплую одежду и обувь, которые не жалко испачкать.
- Экскурсию можно провести и для большего количества человек (до 8). Но в этом случае нескольким людям нужно добраться до форта самостоятельно (у меня легковая машина и я могу взять только 4 человек).