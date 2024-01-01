Ночная экскурсия по заброшенному немецкому форту

Нехватку адреналина в крови и острых ощущений легко исправит эта экскурсия - вылазка в мрачный...

Нехватку адреналина в крови и острых ощущений легко исправит эта экскурсия – вылазка в мрачный заброшенный форт! Мы вооружимся фонарями и вместе спустимся в кирпичные подземелья, которые хранят тайны и легенды.

Будем исследовать туннели, вспомним фильмы ужасов и поговорим об истории этого непростого места.
Ночная экскурсия по заброшенному немецкому форту
Ночная экскурсия по заброшенному немецкому форту
Ночная экскурсия по заброшенному немецкому форту
Ночная экскурсия по заброшенному немецкому форту
Ночная экскурсия по заброшенному немецкому форту
Ночная экскурсия по заброшенному немецкому форту
Ночная экскурсия по заброшенному немецкому форту

Что вы увидите 🤩

  • Немецкий форт 1877–1881 гг. постройки
  • чудо инженерной мысли.
Об экскурсии
Нехватку адреналина в крови и острых ощущений легко исправит эта экскурсия – вылазка в мрачный заброшенный форт! Мы вооружимся фонарями и вместе спустимся в кирпичные подземелья, которые хранят тайны и легенды. Будем исследовать туннели, вспомним фильмы ужасов и поговорим об истории этого непростого места.
Лесная дорога приведет нас к входу в таинственное подземелье. Здесь нет света, виден только луч от фонаря в кромешной тьме. Шаг за шагом мы исследуем завораживающие кирпичные лабиринты. В загадочном форте вы не раз испытаете восторг и почувствуете мурашки от страха. Не переживайте, я обеспечу вашу полную безопасность на всем маршруте.
О форте
Форт, который вас ждет, построен в XIX веке. Вы узнаете, какие архитектурные решения принимались при его строительстве и как он послужил немецкой армии во время Великой Отечественной войны. Поймете устройство форта: я покажу, где располагались казармы, колодец и кухня, расскажу о немецком быте. И конечно, приготовьтесь к легендам, сюжетам о паранормальных явлениях и призраках.

Организационные детали:

  • Экскурсия 18+. Не рекомендую экскурсию тем, кто страдает клаустрофобией, а также тем, у кого есть сердечно-сосудистые заболевания.
  • Советую заказывать, если вас не менее 2 человек.
  • Всем участникам выдается комплект снаряжения (мощный фонарь, светоотражающая повязка, защитная каска).
  • Мы встретимся в районе Рыбной деревни, на комфортном авто доедем до форта и после вернемся обратно.
  • Выбирайте теплую одежду и обувь, которые не жалко испачкать.
  • Экскурсию можно провести и для большего количества человек (до 8). Но в этом случае нескольким людям нужно добраться до форта самостоятельно (у меня легковая машина и я могу взять только 4 человек).

Цены на экскурсию

Для группы 2-8 человек
Общий
2 000 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер до места проведения экскурсии и обратно
  • Амуниция и средства безопасности (светоотражающие повязки, защитные каски, фонари).
Место начала и завершения
Октябрьская улица, 2А, Калининград
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 22:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Ежедневно в 22:00

Денис В.
Денис В.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
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