На нашей экскурсии вы познакомитесь с главными достопримечательностями Калининграда и узнаете множество интересных фактов из истории этого города.
Ближайшие даты:
Время начала: 07:30, 08:30, 09:30, 10:30
Описание экскурсии
В Балтийске нас ждут военные корабли, действующий старинный маяк, Шведская крепость, лодка сомалийских пиратов, крупнейший в России памятник и другие интересные локации. На Балтийскую косу мы переправимся на пароме, увидим здесь полуразрушенные самолетные ангары, немецкие бункеры, форт «Западный», а так же посетим музей «Старый Люнет».
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Ответы на вопросы
Что включено
- Экскурсионное сопровождение
- Трансфер
Что не входит в цену
- Билеты на паром
- Экскурсия по музею
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Гид приезжает за вами по указанному адресу в Калининграде и после экскурсии привозит обратно
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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