Трансфер из аэропорта Калининграда с экскурсией по Балтийскому побережью

С комфортом добраться до нужной точки и полюбоваться главными достопримечательностями Балтики
История, архитектура и природная красота откроются в самый первый день вашего путешествия по Калининградской области! Отдых на лучшем пляже России, знакомство с янтарём, романтика старинных укреплений и боевые корабли Балтийского флота — это и многое другое я готов вам показать.

А после экскурсии отвезу в место вашего проживания в Калининград, Светлогорск, Зеленоградск или Янтарный.
Трансфер из аэропорта Калининграда с экскурсией по Балтийскому побережью
Трансфер из аэропорта Калининграда с экскурсией по Балтийскому побережью
Трансфер из аэропорта Калининграда с экскурсией по Балтийскому побережью
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Янтарный — производство камней и лучший пляж

Вы отдохнёте и по желанию искупаетесь на пляже, который первым в России получил «Голубой флаг» ЮНЕСКО. Прогуляетесь по замечательному ботаническому парку. Посетите янтарное производство, узнаете всё о солнечных камнях и, если захотите, приобретёте авторские работы из янтаря.

Балтийск — шведская крепость и боевые корабли

По старому немецкому молу вдоль пролива вы прогуляетесь до самой западной точки России. Осмотрите шведскую крепость 17 века и познакомитесь с архитектурой приморского города Пиллау. А в военной гавани увидите боевые корабли Балтийского флота.

А ещё…

По желанию можно совершить морскую прогулку по акватории Балтийска или переправиться на Балтийскую косу, чтобы осмотреть казематы артиллерийских батарей, немецкий аэродром, форт 19 века или пройтись по белоснежным дюнам и чудесному лесу.

Организационные детали

  • Поездка проходит на автомобиле Skoda Octavia или минивэне Volkswagen Caravelle
  • По окончании экскурсии я отвезу вас в Калининград, Светлогорск, Зеленоградск или Янтарный

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В аэропорту «Храброво»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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