История, архитектура и природная красота откроются в самый первый день вашего путешествия по Калининградской области! Отдых на лучшем пляже России, знакомство с янтарём, романтика старинных укреплений и боевые корабли Балтийского флота — это и многое другое я готов вам показать. А после экскурсии отвезу в место вашего проживания в Калининград, Светлогорск, Зеленоградск или Янтарный.

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Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Янтарный — производство камней и лучший пляж

Вы отдохнёте и по желанию искупаетесь на пляже, который первым в России получил «Голубой флаг» ЮНЕСКО. Прогуляетесь по замечательному ботаническому парку. Посетите янтарное производство, узнаете всё о солнечных камнях и, если захотите, приобретёте авторские работы из янтаря.

Балтийск — шведская крепость и боевые корабли

По старому немецкому молу вдоль пролива вы прогуляетесь до самой западной точки России. Осмотрите шведскую крепость 17 века и познакомитесь с архитектурой приморского города Пиллау. А в военной гавани увидите боевые корабли Балтийского флота.

А ещё…

По желанию можно совершить морскую прогулку по акватории Балтийска или переправиться на Балтийскую косу, чтобы осмотреть казематы артиллерийских батарей, немецкий аэродром, форт 19 века или пройтись по белоснежным дюнам и чудесному лесу.

Организационные детали