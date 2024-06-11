Трансфер из аэропорта Калининграда с экскурсией по Балтийскому побережью
С комфортом добраться до нужной точки и полюбоваться главными достопримечательностями Балтики
История, архитектура и природная красота откроются в самый первый день вашего путешествия по Калининградской области! Отдых на лучшем пляже России, знакомство с янтарём, романтика старинных укреплений и боевые корабли Балтийского флота — это и многое другое я готов вам показать.
А после экскурсии отвезу в место вашего проживания в Калининград, Светлогорск, Зеленоградск или Янтарный.
Вы отдохнёте и по желанию искупаетесь на пляже, который первым в России получил «Голубой флаг» ЮНЕСКО. Прогуляетесь по замечательному ботаническому парку. Посетите янтарное производство, узнаете всё о солнечных камнях и, если захотите, приобретёте авторские работы из янтаря.
Балтийск — шведская крепость и боевые корабли
По старому немецкому молу вдоль пролива вы прогуляетесь до самой западной точки России. Осмотрите шведскую крепость 17 века и познакомитесь с архитектурой приморского города Пиллау. А в военной гавани увидите боевые корабли Балтийского флота.
А ещё…
По желанию можно совершить морскую прогулку по акватории Балтийска или переправиться на Балтийскую косу, чтобы осмотреть казематы артиллерийских батарей, немецкий аэродром, форт 19 века или пройтись по белоснежным дюнам и чудесному лесу.
Организационные детали
Поездка проходит на автомобиле Skoda Octavia или минивэне Volkswagen Caravelle
По окончании экскурсии я отвезу вас в Калининград, Светлогорск, Зеленоградск или Янтарный
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Игорь — ваш гид в Калининграде
Провёл экскурсии для 208 туристов
Здравствуйте, уважаемые гости! Меня зовут Игорь, и вся моя жизнь связана с Калининградом. Ещё в детстве и юности, когда город только начинал активно застраиваться, я исследовал немецкие развалины и укрепления, читать дальше
ездил на раскопки в места самых больших сражений, изучал историю со времён Тевтонского ордена и до наших дней. И сейчас свою любовь к родному краю и знания я хочу передать вам!
Предлагаю вместе со мной совершить экскурс в историю и полюбоваться сохранившимися памятниками архитектуры и восхитительными пейзажами Калининградской области.