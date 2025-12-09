Поедем в Гурьевск — один из старейших городов области, который только начинает открываться для путешественников. Вы услышите историю этого места, увидите немецкие виллы и посетите отреставрированный замок Нойхаузен, который возведён ещё в 13 веке. А затем прогуляетесь по современному парку с впечатляющими световыми инсталляциями.

Описание экскурсии

Начнём путешествие с обзорной экскурсии по Гурьевску. Погуляем среди немецких вилл 19 века, поговорим о героизме советских солдат и выясним, в честь кого назван город.

Далее посетим замок Нойхаузен. Вы услышите захватывающую историю его первой хозяйки — герцогини Пруссии и её таинственного чернокнижника, а также узнаете, как здесь оказался барон Мюнхгаузен.

Завершит экскурсию феерия света в масштабном парке. Вы полюбуетесь современными инсталляциями и сделаете яркие фотографии.

Организационные детали