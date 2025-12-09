Поедем в Гурьевск — один из старейших городов области, который только начинает открываться для путешественников.
Вы услышите историю этого места, увидите немецкие виллы и посетите отреставрированный замок Нойхаузен, который возведён ещё в 13 веке. А затем прогуляетесь по современному парку с впечатляющими световыми инсталляциями.
Описание экскурсии
Начнём путешествие с обзорной экскурсии по Гурьевску. Погуляем среди немецких вилл 19 века, поговорим о героизме советских солдат и выясним, в честь кого назван город.
Далее посетим замок Нойхаузен. Вы услышите захватывающую историю его первой хозяйки — герцогини Пруссии и её таинственного чернокнижника, а также узнаете, как здесь оказался барон Мюнхгаузен.
Завершит экскурсию феерия света в масштабном парке. Вы полюбуетесь современными инсталляциями и сделаете яркие фотографии.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на автобусе туристического класса
- Билет в замок входит в стоимость программы
- Экскурсию для вас проведёт один из профессиональных гидов нашей команды
в четверг в 15:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1950 ₽
|Дети до 14 лет
|1850 ₽
|Пенсионеры
|1850 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Шевченко
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг в 15:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Владислава — Организатор в Калининграде
Провела экскурсии для 658 туристов
Мы — ваши проводники в старый и новый Кёнигсберг, к морским берегам и местам, хранящим удивительную историю самого западного региона нашей огромной страны! Наша компания работает с 2014 года, мы знаем лучшие места нашей родной Калининградской области и хотим поделиться ими с вами!
