В самой западной точке России вас ожидает экскурсия ⛳ по историческому центру города Балтийска, включающая осмотр крепости Пиллау (Шведская крепость), памятника Петру I, действующего маяка знаменитого архитектора Шинкеля, православного Свято-Георгиевского морского собора (бывшая реформистская кирха), а также прогулка 👣 по набережной к Елизаветинскому форту. Увидите и военные корабли, которые несут службу в Балтийском море 🌊 время экскурсии 🧭 в посёлок Янтарный вас ожидает посещение смотровой площадки крупнейшего в мире Приморского месторождения янтаря, где промышленным способом добывают солнечный камень. С площадки открывается панорама на карьер с высоты пятидесяти метров. Здесь же находится «Янтарная пирамида», созданная из 800 кг. солнечного камня, который творит чудеса и благотворно влияет на здоровье. Также вы сможете увидеть «Янтарное дерево» и рыцаря Тевтонского ордена. Посетителям представлена возможность попробовать себя в роли «Янтарного старателя» и самостоятельно добыть янтарь в специальной «песочнице». Мужчины могут примерить средневековые доспехи рыцаря, а женщины — облачиться в костюм прусской дамы. Осмотрите основные достопримечательности 🏛️ Янтарного: Храм Казанской иконы Божией Матери, площадь мастеров, променад, шахта «Анна». Совершите прогулку по парку Морица Беккера.