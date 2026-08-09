Мы отправимся в самый западный город России, который стал колыбелью Российского флота. Вы ощутите дух Балтийска и познакомитесь с его историческим наследием. Побываете в Янтарном, где самый широкий в области пляж.
Гид покажет архитектурные сокровища, познакомит с тонкостями добычи солнечного камня и расскажет о судьбе Янтарной комнаты.
Гид покажет архитектурные сокровища, познакомит с тонкостями добычи солнечного камня и расскажет о судьбе Янтарной комнаты.
Описание экскурсии
Янтарный
- Храм Казанской иконы Божией Матери — бывшая лютеранская кирха 19 века из валуна и фигурного кирпича
- Площадь Мастеров — уютное место, где можно выбрать сувениры
- Парк Морица Беккера — редкие японские и американские деревья, символ парка — тюльпанное дерево
- Спуск к морю и качели «Сердце», прогулка по широкому пляжу, отмеченному «Синим флагом»
- Знакомство с производством янтаря: обработка, свойства, проверка подлинности
Балтийск
- Морской бульвар вдоль Балтийского пролива
- Маяк 1816 года высотой 33 метра
- Памятник Петру I, который называл Пиллау маленьким Амстердамом
- Лоцманская башня 1936 года, построенная к Олимпиаде
- Здание Музея Балтийского флота в духе псевдоготики
- Свято-Георгиевский морской собор (бывшая готическая кирха) с мощами Фёдора Ушакова
- Пехотные казармы начала 20 века, пережившие войны и реконструкции
- Комплекс памятников и мемориалов штурма Пиллау, братские могилы и иностранное военное захоронение
- Конный памятник Елизавете Петровне и Елизаветинский форт
- Северный мол 19 века — виды на море и популярное место для прогулки
Примерный тайминг
10:00 — выезд
11:00 — прибытие в Янтарный
11:30–12:10 — производство янтаря
12:20 — Площадь Мастеров
12:20–13:00 — парк Морица Беккера и спуск к морю
13:00–14:00 — свободное время
14:30 — прибытие в Балтийск
14:30–16:30 — пешеходная экскурсия по Балтийску
16:30 — выезд в Калининград
18:00 — прибытие в Калининград
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном туристическом автобусе
- Обед не входит в стоимость экскурсии, вы можете взять перекус с собой или поесть в Янтарном — будет 30–60 мин. свободного времени
- Важно! Возьмите с собой паспорт РФ
- Организатор может внести изменения в порядок посещения объектов или заменить их на равноценные, сохраняя программу в целом. Тайминг поездки указан примерно, время в дороге зависит от пробок и других факторов
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
в четверг в 10:00
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный
|2500 ₽
|Дети до 7 лет
|Бесплатно
|Пенсионеры
|2400 ₽
|Школьники
|2400 ₽
|Студенты
|2400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Октябрьской
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг в 10:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ксения — Организатор в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 8 часов
Провела экскурсии для 1544 туристов
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