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По следам Янтарной комнаты в Балтийск и Янтарный

4.5
48 отзывов
Юнона
Юнона – Гид из Калининграда
Балтийск в Калининградской области считается самым западным городом России.

Он известен военно-морской базой и средневековой крепостью Пиллау.

Вы осмотрите исторические комплексы города, прогуляетесь 👣 по набережной и посетите морской собор.

Также вы подниметесь на смотровую площадку, чтобы осмотреть крупнейшее месторождение янтаря в мире.

Вас ждут уникальные объекты, созданные из ископаемого, и знакомство в местной историей 📖.
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  • 👥Групповая
  • 🖼Музеи
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🚌На автобусе
  • ☀️Однодневная
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Группа не более 45 человек

  • 1 300 ₽ за человека

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По следам Янтарной комнаты в Балтийск и Янтарный
По следам Янтарной комнаты в Балтийск и Янтарный

Что вы увидите

  • Крепость Пиллау (Шведская крепость)
  • Памятник Петру I
  • Действующий маяк архитектора Шинкеля
  • Православный Свято-Георгиевский морской собор (бывшая реформистская кирха)
  • Елизаветинский форт
  • Приморское месторождение янтаря
В самой западной точке России вас ожидает экскурсия ⛳ по историческому центру города Балтийска, включающая осмотр крепости Пиллау (Шведская крепость), памятника Петру I, действующего маяка знаменитого архитектора Шинкеля, православного Свято-Георгиевского морского собора (бывшая реформистская кирха), а также прогулка 👣 по набережной к Елизаветинскому форту. Увидите и военные корабли, которые несут службу в Балтийском море 🌊 время экскурсии 🧭 в посёлок Янтарный вас ожидает посещение смотровой площадки крупнейшего в мире Приморского месторождения янтаря, где промышленным способом добывают солнечный камень. С площадки открывается панорама на карьер с высоты пятидесяти метров. Здесь же находится «Янтарная пирамида», созданная из 800 кг. солнечного камня, который творит чудеса и благотворно влияет на здоровье. Также вы сможете увидеть «Янтарное дерево» и рыцаря Тевтонского ордена. Посетителям представлена возможность попробовать себя в роли «Янтарного старателя» и самостоятельно добыть янтарь в специальной «песочнице». Мужчины могут примерить средневековые доспехи рыцаря, а женщины — облачиться в костюм прусской дамы. Осмотрите основные достопримечательности 🏛️ Янтарного: Храм Казанской иконы Божией Матери, площадь мастеров, променад, шахта «Анна». Совершите прогулку по парку Морица Беккера.
Что входит
  • Автобусный тур
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Питание и напитки
  • Личные расходы
Начало
🚩 ул. Октябрьская 8/ ул. Октябрьская 57
Место завершения
🏁 ул. Октябрьская 57
По следам Янтарной комнаты в Балтийск и Янтарный
По следам Янтарной комнаты в Балтийск и Янтарный
По следам Янтарной комнаты в Балтийск и Янтарный
По следам Янтарной комнаты в Балтийск и Янтарный

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 45 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Юнона
Юнона
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48 отзывов оставили туристы

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