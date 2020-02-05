28 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Россия
  2. Экскурсии

  3. Природное и историческое богатство Куршской косы

Великолепные пейзажи, аромат моря, шум ветра в соснах и вкус свежей копченой рыбы

Сергей
Задать вопрос
Сергей – ваш гид
На прогулке по Куршской косе вы разберетесь, в чем же уникальность этого популярного природного объекта, узнаете, что тут происходило после ледникового периода, какие народы и племена здесь обитали, какой след оставили в истории и чем богат животный и растительный мир нашего края.

Будьте готовы к захватывающим дух панорамным видам, величественным сосновым борам и множеству любопытных историй!
7000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
На автомобиле
Продолжительность 7 часов
До 6 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии28 отзывов
4.86
Природное и историческое богатство Куршской косы
Природное и историческое богатство Куршской косы

Что вас ожидает

Прогулка по местам, где никогда не вырубали деревьев. Гуляя по Королевскому бору, который испокон веков был излюбленным местом королевской охоты, вы увидите редкие экземпляры гигантских туй, вдохнете насыщенный запах соснового леса, насладитесь пением птиц и услышите древние легенды этих мест.

История Куршской косы. Вы узнаете об истории возникновения природного объекта, появлении здесь римлян, викингов, образовании племен балтов, познакомитесь с жизнью и бытом людей, населявших эти края.

Кольцевание птиц. На станции кольцевания птиц “Фрингилла”, полевом стационаре Зоологического института РАН, профессиональные орнитологи расскажут вам, как и для чего ловят и кольцуют птиц, и почему ученые называют Кушскую косу “Птичий мост”.

Крутая «дюна-убийца» и карлик. На Высоте Мюллера, с резкими склонами и огромными соснами у подножья, откуда откроется захватывающий дух вид на море, сосновые леса и озеро Чайка, я расскажу вам о том, как по легенде гном заставлял своими заклинаниями двигаться огромные песчаные массы, уничтожавшие поселки обуянных духом жадности людей. И о том, к чему привела вырубка, после развала Тевтонского рыцарского ордена, древнейших лесов, существовавших со времен древних пруссов.

Загадка «Танцующего леса». Я покажу вам аномальное место, в котором растут сосны весьма необычной формы – изогнутые и закрученные в спирали. Вы узнаете об этом феномене, ставшим столь популярном в 21 веке, и версиях, его объясняющих (от самых фантастических до научных).

Самый красивый пейзаж Калининградской области. Со смотровой площадки Высота Эфа вас ждет чудесный панорамный вид на окрестности: песчаные дюны, Балтийское море и поселок Морское. Я расскажу вам древние прусские легенды, в том числе самую знаменитую о дочери рыбака Неринге и морском змее.

На местном рынке вы сможете купить янтарь, копченую рыбу и прочие сувениры. А в одном из местных кафе – попробовать классические куршские блюда.

Организационные детали

  • Экскурсия проводится на машине гида, Мерседес Вито
  • Начать и закончить экскурсию можно в Калининграде, Светлогорске, Пионерском, Зеленоградске и прилегающих поселках на север от Калининграда без дополнительной платы
  • Вы можете взять с собой детей — машина оборудуется специальными креслами, количество и возраст детей нужно согласовать при бронировании. И даже животных (кошку, собачку).
  • Время выезда и возвращения — удобное для вас

За дополнительную плату можно

  • пригласить в поездку профессионального фотографа
  • посетить деревню викингов и ознакомиться с их жизнью и обычаями

В стоимость не входит

  • въезд на Косу: 150 рублей с человека, дети до 12 лет — бесплатно
  • расходы на питание, посещение музея, станции кольцевания птиц, сувениры — лучше приготовить для этого наличные, так как на Куршской косе проблемы с приемом карт
Природное и историческое богатство Куршской косы
Природное и историческое богатство Куршской косы
Природное и историческое богатство Куршской косы
Природное и историческое богатство Куршской косы
Природное и историческое богатство Куршской косы
Природное и историческое богатство Куршской косы
Природное и историческое богатство Куршской косы
Природное и историческое богатство Куршской косы
Природное и историческое богатство Куршской косы
Природное и историческое богатство Куршской косы
Природное и историческое богатство Куршской косы
Природное и историческое богатство Куршской косы
Природное и историческое богатство Куршской косы

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сергей
Сергей
Мне 42 года, в Калининградской области живу более 20 лет. Профессиональный водитель с 18 лет, увлекаюсь историей Восточной Пруссии, путешествиями и рыбалкой. Провожу экскурсии по Куршской косе и другим замечательным местам Калининградской области, организую выезды на природу, путешествия по морю, рекам и заливам, охоту, рыбалку, ночные походы и сплавы.
Напишите мне

28 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

5 февраля 2020
Замечательная экскурсия. Понравилось все - и маршрут, и рассказчик, и удобство транспорта.
15 сентября 2019
Отличная экскурсия. Сергей забрал нас с мужем от гостиницы. По пути поговорили про развитие Калининградской области, про образование Куршской Косы. На самой Косе останавливались во многих интересных местах. Очень много ходили. Для подъёма на высоту Мюллера, надо идти долго в гору по мелкому песку. А в конце ещё подъем по лестнице на смотровую площадку. А подъем на дюну Эфа - по дощатым ступеням, но тоже долгий. Это я обращаю внимание тех людей, для которых длительная ходьба или подъемы вызывают затруднения. А сама экскурсия очень интересная. Куршская Коса- очень необычное место. Обязательно там надо побыть!
29 августа 2019
Отличная экскурсия, отличный гид, все довольны в том числе и дети. Оценка 5 звезд. Гиду отдельное спасибо за отлично проведенное время)
17 августа 2019
Время экскурсии пролетело очень быстро,получили массу положительных эмоций и незабываемых впечатлений! Сергей прекрасный рассказчик и тактичный человек. Спасибо за знакомство с Куршской косой!!
21 июля 2019
Посмотрели все самые интересные места на Куршской Косе, все понравилось!
9 июля 2019
Очень понравилась экскурсия! Сергей знает очень много фактов о Калининграде, рассказывает и исторические факты и местные байки-легенды. Очень импонирует то, что рассказывает нормальным языком, живо и интересно. Помимо основных мест Остановится везде, где вам интересно, у любого кустика-мостика, хоть вам жучка хочется посмотреть, хоть паучка:) Прекрасный день в компании приятного собеседника. Однозначно советую!
30 июня 2019
Экскурсия очень понравилась! Экскурсовод Сергей прекрасно провел нам экскурсию, рассказал про косу, провел по самым интересным местам, предоставил достаточно времени для того, чтобы посидеть на пляже и искупнуться в море. Все супер! Рекомендую!
21 июня 2019
Хочу выразить искреннюю благодарность Сергею за чудесное путешествие!
Пунктуальный, лёгкий, очень гибкий человек, который чувствует туриста и подстраивается под его настроение и потребности. Нас не столько интересовали исторические даты или имена, сколько хотелось насладиться Балтийскими видами. Маршрут корректировался по ходу путешествия с учетом наших пожеланий. В итоге, и в Балтике искупались, и рыбки покушали, и всё самое интересное посмотрели, и посмеялись над местными байками. А на обратном пути попросили заехать в Светлогорск, т.к. времени на его специальное посещение у нас не было. И Сергей нам быстро но качественно показал этот милый уголок. Одним словом, мы всем остались очень довольны. Чего и всем желаем!)
Благодарим, Сергей, за позитив и замечательное настроение!

С уважением, Светлана (Тольятти), Александр (Пенза).
6 июня 2019
Дождь и серое небо не испортили Прекрасное настроение и впечатления от захватывающих видов. Чистейший воздух.
Сергей, потрясающий, внимательный, веселый, знающий и любящий свою работу и Калининград человек. Спасибо Огромное. Нам всё очень понравилось.
1 июня 2019
Экскурсия очень понравилась! И даже отсутствие солнца, и периодически накрапывающий дождь несмогли омрачить наших впечатлений. Наш гид - Сергей очень старался не просто рассказать ном о теме нашей экскурсии, но и рассказывал очень много интересного об истории, географии края вцелом. Мы остались очень довольны и готовы посоветовать нашего экскурсовода нашим друзьям и знакомым, собирающимся посетить Калининград. Большое спасибо))).
Ещё 18 отзывов

Сергей проводит ещё 1 экскурсию

Весь Калининград за один деньВесь Калининград за один деньВесь Калининград за один день
5000 за экскурсию
5 часов
16 отзывов
Большая обзорная автопрогулка по главным местам города: от Рыбной деревни до Бранденбургских ворот
Во время нашего покорения Калининграда вы побываете в самых известных местах довоенного и современного города. Прикоснетесь к каменным воротам и бастионам Кенигсберга, полюбуетесь величественным Кафедральным собором, увидите рыболовецкие суда у Музея мирового океана и попробуете кенигсбергский марципан. А по пути я расскажу о ключевых событиях истории Калининграда — от тайн древнего прусского святилища Твангсте до современной жизни города.

Экскурсии на Куршскую косу

Куршская коса для детей и взрослыхКуршская коса для детей и взрослыхКуршская коса для детей и взрослых
скидка15%
6900 ₽
5865 за экскурсию
6 часов
248 отзывов
Легенды янтарного берега, секреты природных сокровищ и встреча с прусским котом-философом
Это путешествие — возможность проникнуть в загадочный мир сказок Куршской косы, пройти по местам языческих обрядов и услышать истории, которые вдохновляли рыцарей, и удивляли королей. За один день вы не только увидите главные природные объекты заповедника, но и пройдете тропами прусских птицеловов, услышите музыку песчаных дюн, узнаете, какой след оставил на Куршской косе немецкий сказочник Э.Т.А. Гофман, и разведаете места обитания водяных и русалок.
Экскурсия на Куршскую косу в мини-группеЭкскурсия на Куршскую косу в мини-группеЭкскурсия на Куршскую косу в мини-группе
1550 за человека
6.5 часов
32 отзыва
Ощутить гармонию природы и открыть предания узкой полоски суши
Уверена, вы точно наслышаны о том, как прекрасна Куршская коса! Один из гидов нашей команды с радостью покажет вам интересные уголки земли между Балтийским морем и заливом: вы познакомитесь с птицами, увидите танцы деревьев, узнаете о хрониках этих мест, пройдете по дюне Эфа и увезете с собой красивые фотовоспоминания.
Куршская коса — путешествие в мир волшебстваКуршская коса — путешествие в мир волшебстваКуршская коса — путешествие в мир волшебства
скидка15%
5300 ₽
4505 за экскурсию
6 часов
2 отзыва
Песчаные дюны, Танцующий лес, высота Мюллера и орнитологическая станция на авто-пешеходной экскурсии
Приглашаю отвлечься от городской суеты и провести день в царстве природы, наполненной голосами птиц и ароматами моря и леса. Вы ощутите приятный бриз Балтики, погрузитесь в мир легенд и преданий древних куршей, посетите Танцующий лес и отведаете местные рыбные деликатесы.
Уютное путешествие по Куршской косеУютное путешествие по Куршской косеУютное путешествие по Куршской косе
2000 за человека
7 часов
10 отзывов
Изучить эко-тропы, природные феномены и легенды косы в формате мини-группы
За один день вы исследуете красивейшие уголки Куршской косы — в маленькой компании и дружеской атмосфере, без туристической суеты и набора сухих фактов. На легковом автомобиле или минивэне мы проедем от загадочного Танцующего леса до песчаных дюн Эфа, насладимся панорамами Балтики и оценим литовскую кухню.
Очарование Куршской косы и загадки средневекового замка ШаакенОчарование Куршской косы и загадки средневекового замка ШаакенОчарование Куршской косы и загадки средневекового замка Шаакен
5000 за экскурсию
5 часов
47 отзывов
Богатая история и природные феномены заповедника на насыщенной авто-пешеходной экскурсии
За один день вы проедете по приморским поселкам, насладитесь морским воздухом и запахом хвои, посетите замок Шаакен, подниметесь на дюну Эфа, исследуете мистический Танцующий лес и прикоснетесь к водной глади озера Чайка.
Национальный парк «Куршская коса»Национальный парк «Куршская коса»Национальный парк «Куршская коса»
скидка20%
6300 ₽
5040 за экскурсию
7 часов
159 отзывов
Куршский залив, песчаные дюны, сказочный лес, богатая фауна, красота пляжей и другие чудеса природы
Приглашаю в однодневное путешествие в национальный парк Куршская коса. Вы посетите заповедную территорию — полоску суши длиной 100 км., из которых 50 км. —российская территория, и познакомитесь с красотой ее девственной природы.

Выбирайте и другие экскурсии в Калининграде

Музеи и искусствоКрыши и панорамыЯнтарныйОбзорныеФортыЗа городомКафедральный соборКуршская косаНа автобусеЗамкиИндивидуальныеСоветскГрупповыеИстория и архитектураГастрономическиеНеобычные маршрутыКвестыФотосессииСветлогорскАмалиенауЗеленоградскМузей янтаряЧерняховскВсеРечные прогулкиМастер-классыНа автомобилеИндивидуальныеДля детейВ другой городБалтийскНеманСо скидкойПешком