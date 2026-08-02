28 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Великолепные пейзажи, аромат моря, шум ветра в соснах и вкус свежей копченой рыбы
На прогулке по Куршской косе вы разберетесь, в чем же уникальность этого популярного природного объекта, узнаете, что тут происходило после ледникового периода, какие народы и племена здесь обитали, какой след оставили в истории и чем богат животный и растительный мир нашего края.
Будьте готовы к захватывающим дух панорамным видам, величественным сосновым борам и множеству любопытных историй!
Прогулка по местам, где никогда не вырубали деревьев. Гуляя по Королевскому бору, который испокон веков был излюбленным местом королевской охоты, вы увидите редкие экземпляры гигантских туй, вдохнете насыщенный запах соснового леса, насладитесь пением птиц и услышите древние легенды этих мест.
История Куршской косы. Вы узнаете об истории возникновения природного объекта, появлении здесь римлян, викингов, образовании племен балтов, познакомитесь с жизнью и бытом людей, населявших эти края.
Загадка «Танцующего леса». Я покажу вам аномальное место, в котором растут сосны весьма необычной формы – изогнутые и закрученные в спирали. Вы узнаете об этом феномене, ставшим столь популярном в 21 веке, и версиях, его объясняющих (от самых фантастических до научных).
Самый красивый пейзаж Калининградской области. Со смотровой площадки Высота Эфа вас ждет чудесный панорамный вид на окрестности: песчаные дюны, Балтийское море и поселок Морское. Я расскажу вам древние прусские легенды, в том числе самую знаменитую о дочери рыбака Неринге и морском змее.
На местном рынке вы сможете купить янтарь, копченую рыбу и прочие сувениры. А в одном из местных кафе – попробовать классические куршские блюда.
Организационные детали
Поедем на Opel Vivaro с кондиционером
Вы можете взять с собой детей от 10 лет — машина оборудуется специальными креслами, количество и возраст детей нужно согласовать при бронировании
Дополнительно оплачивается въезд в нацпарк: 500 ₽ за каждого пассажира. Дети до 18 лет, пенсионеры, инвалиды и многодетные — бесплатно. Не забудьте взять с собой подтверждающие документы
ежедневно в 08:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Участник
4000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Г. Калининград, ул А. Невского, 10
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:30
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваша команда гидов в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 2708 туристов
Наша команда — профессиональные экскурсоводы, получившие образование по направлению «Экскурсоведение» в Балтийском федеральном университете имени Канта. Они также прошли дополнительную подготовку в Национальном парке «Куршская коса» и имеют официальные аккредитации читать дальшеуменьшить
Министерства туризма Калининградской области.
Благодаря такому уровню подготовки мы гарантируем не только увлекательные и познавательные экскурсии. Наши гиды сочетают академические знания с практическим опытом, поэтому умеем создавать по-настоящему интересные и профессиональные программы.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 90 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
85
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4
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1
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1
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Ирина
Сергей стал отличным проводником для нас в прекрасный мир Куршской косы. Очень интересный маршрут по главным точкам, с юмором и комфортом. Сергей прекрасный рассказчик и благодаря его оригинальной подаче материала читать дальшеуменьшить
информация действительно запомнилась, чувствовалось что человек очень любит эти места и рассказывает о них с увлеченностью. Сергей отвечал на все вопросы, был очень внимательным и доброжелательным, спасибо большое за прекрасный день!)
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Наталья
Были на экскурсии с Александром. Очень понравилось. Помимо рассказе о косе, её природных особенностях, флоре и фауне, узнали много о быте, жизне на косе обычных людей в разные времена. Александр - хороший рассказчик, время пролетело быстро. Рекомендуем!
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С
Соколова
Нам понравилась экскурсия на Куршскую косу с Сергеем, все был отлично. Сергей интересно рассказывает и отвечает на вопросы. Считаем, что нам очень повезло с гидом и с погодой!
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Ольга
спасибо большое Сергею за отличную экскурсию. Показали и рассказали все и еще больше. Сказочно красивая и увлекательная Куршская коса. Удобный автомобиль, кондиционер работает, все мобильно по передвижению и доступно рассказано. Всем рекомендую данного экскурсовода.
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Елена
Сергей, Спасибо Вам за экскурсию! Ни на секунду не пожалели что выбрали именно Вас. Дети в восторге, узнали много нового и интересного
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Елена
Очень понравилась экскурсия. Четко, понятно, доступно. Очень рекомендую.
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