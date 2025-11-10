Остров Канта — центр Калининграда, а в прошлом — роскошный Кнайпхоф. Я расскажу, как возник остров, а затем и целый город.
Вы узнаете о строительстве собора и его возрождении, появлении университета Альбертина и жизни его основателя. Выясните, как Пётр I связан с Восточной Пруссией, и разгадаете загадку семи мостов Кёнигсберга.
Описание экскурсии
Мы прогуляемся по острову Канта — бывшему средневековому городу Кнайпхоф. Поговорим о его богатой и непростой истории, а ещё:
- Я покажу место, где когда-то величественно возвышался Королевский замок
- Вы впечатлитесь красотой Кафедрального собора и посетите могилу Иммануила Канта
- Полюбуетесь архитектурой Кёнигсбергской торговой биржи
- Увидите набережную Петра Великого и восхититесь видами на Музей Мирового океана
- Познакомитесь с хомлинами — дедушкой Карлом и другими
- Погуляете по Рыбной деревне и рассмотрите здание Синагоги
Организационные детали
Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 8 лет.
ежедневно в 10:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Ленинском проспекте
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Шахноза — ваш гид в Калининграде
Я Шахноза Усманова — аттестованный гид-экскурсовод по Калининградской области. Провожу пешие экскурсии по Калининграду, Светлогорску и Зеленоградску. Всей душой люблю наш регион и его интересную и многогранную историю. Именно любовь к городу, области и нашему прекрасному Балтийскому морю меня привела в эту профессию. Каждому гостю я стараюсь передать атмосферу нашего края, познакомить с его историей и влюбить с первого слова.Задать вопрос
