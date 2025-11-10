Остров Канта — центр Калининграда, а в прошлом — роскошный Кнайпхоф. Я расскажу, как возник остров, а затем и целый город. Вы узнаете о строительстве собора и его возрождении, появлении университета Альбертина и жизни его основателя. Выясните, как Пётр I связан с Восточной Пруссией, и разгадаете загадку семи мостов Кёнигсберга.

Мы прогуляемся по острову Канта — бывшему средневековому городу Кнайпхоф. Поговорим о его богатой и непростой истории, а ещё:

Я покажу место, где когда-то величественно возвышался Королевский замок

Вы впечатлитесь красотой Кафедрального собора и посетите могилу Иммануила Канта

Полюбуетесь архитектурой Кёнигсбергской торговой биржи

Увидите набережную Петра Великого и восхититесь видами на Музей Мирового океана

Познакомитесь с хомлинами — дедушкой Карлом и другими

Погуляете по Рыбной деревне и рассмотрите здание Синагоги

Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 8 лет.