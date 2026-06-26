Прогулка по Преголе — возможность увидеть лучшие точки Калининграда с воды. Вы пройдёте мимо старинных мостов и исторических зданий. Полюбуетесь Рыбной деревней с её европейским шармом и ухоженной набережной. И поймаете особую атмосферу города, в котором история соседствует с современностью.
Описание аудиогида
Идём по Преголе. На борту — аудиогид с рассказами о городе, а за ним — такие локации:
- историческая часть Калининграда.
- колоритные мосты и дома.
- Рыбная деревня.
- набережная Музея Мирового океана.
Организационные детали
- Перед посадкой вы пройдёте инструктаж. На борту есть спасательные жилеты.
- В случае плохой погоды я предложу перенести или отменить прогулку.
- Катер ведёт опытный капитан.
ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00
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Стоимость аудиогида
|Тариф
|Стоимость
|Базовый билет
|1200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Рыбной деревне
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Надежда — ваш гид в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провела экскурсии для 101 туриста
Я — ваш гид по Калининградской области: проводник по истории, природе и тихим уголкам Балтики. Предлагаю: индивидуальные и групповые маршруты, адаптированные под ваши интересы. Увлекательные истории, факты и локальные легенды. Комфортный темп, профессиональную организацию и фототочки для лучших снимков. Пойдём туда, где каждый камень хранит историю. Калининград откроется вам по-новому!
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