1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
«Территория Надровии»: рыцарские замки
Навестить колоритные Гвардейск и Черняховск и погрузиться в древнюю историю Калининградской области
Начало: В удобном вам месте в Калининграде
«При желании можно заказать экскурсию по Георгенбургскому конезаводу с катанием на лошадях (стоимость уточняйте у гида)»
16 июня в 09:00
1 ноя в 09:00
11 650₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
9 часов
Путешествие в Полесск и Гусев
Средневековые замки Нойхаузен и Лабиау, конная прогулка и утерянная фреска Отто Хайхерта
Начало: У входа в гостиницу «Калининград»
«Вы узнаете историю создания знаменитой тракененской породы лошадей, покормите яблоками голштинцев и ганноверцев, а самые смелые даже смогут совершить верховую прогулку»
16 июня в 09:30
6 июля в 09:30
8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Дорога рыцарей: историческое путешествие из Калининграда
Исследуйте средневековые замки и исторические тайны на пути из Калининграда в Черняховск в индивидуальной экскурсии
«За дополнительную плату (по запросу) возможно катание на лошади в замке Георгенбург»
12 июня в 10:30
13 июня в 16:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Путешествие к замкам Тевтонского ордена
Погрузиться в эпоху Средневековья и увидеть крепости Вальдау, Нойхаузен, Нессельбек и Шаакен
Начало: Калининград
«), катание на лошадях (100-200 руб»
10 июня в 14:00
18 июня в 08:00
9 990₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ммария5 июня 2024Всем рекомендуем этого замечательного экскурсовода! Человек энциклопедия, доступным и интересным рассказом увлекает окончательно и бесповоротно! Интересный красивый маршрут, неутомительный для детей и взрослых. Любые проблемы решались молниеносно и профессионально! Хотим еще на экскурсии к этому гиду
- ВВладимир28 мая 2024Андрей - лучший гид, отличный специалист и хороший позитивный человек. У него, кстати, много авторских интересных программ не только по
- ККсения6 мая 2024Интереснейшая поездка, Андрей знает все обо всем, это очень впечатляет!
- ЛЛилия1 мая 2024Интересный маршрут, необычный. За один день посмотрели несколько городов, побывали на конезаводе и увидели великолепную фреску. Сергей профессионал своего дела. Единственное пожелание, в длительные экскурсии включать санитарные остановки)
- ТТатьяна11 января 2024Большое спасибо Сергею за яркое и запоминающееся знакомство с краем в экстремальных условиях (начинали в -20, если не холоднее, потом
- ВВладимир4 января 2024Виктория - красотка. Думать не нужно, смело заказывайте экскурсию. Получайте удовольствие
- ММария24 декабря 2023Экскурсия очень понравилась - было максимально комфортно и интересно. Виктория отличный гид - будем рекомендовать друзьям)
- ЕЕлена7 декабря 2023Отличная экскурсия! Спасибо Сергею! Отличное знание истории края, интересные лаконичные рассказы. Очень рекомендую - отличная возможность рассмотреть Калининградскую область в другом направлении, а не только прибрежные красоты!
- ООльга15 ноября 2023В начале октября ездили на экскурсию с Борисом. Осталось очень хорошее впечатление. Сами замки впечатлили не слишком, но весь маршрут
- ССергей26 октября 2023Замечательная экскурсия прекрасная экскурсовод гид замечательный маршрут город очень понравился доступная но немножко под портила погода дождик но это ни
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Конные прогулки»
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Сколько стоит экскурсия по Калининграду в июне 2024
Сейчас в Калининграде в категории "Конные прогулки" можно забронировать 4 экскурсии от 8 000 до 12 000. Туристы уже оставили гидам 184 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Обзорные экскурсии с верховой ездой на лошадях в Калининграде. Максимально сближение с природой Калининграда, без шума машин и с красивыми пейзажами города. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024