Экскурсии на лошадях в Калининграде

Найдено 4 экскурсии в категории «Конные прогулки» в Калининграде, цены от 8 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
«Территория Надровии»: рыцарские замки
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
8 часов
33 отзыва
«Территория Надровии»: рыцарские замки
Навестить колоритные Гвардейск и Черняховск и погрузиться в древнюю историю Калининградской области
Начало: В удобном вам месте в Калининграде
«При желании можно заказать экскурсию по Георгенбургскому конезаводу с катанием на лошадях (стоимость уточняйте у гида)»
16 июня в 09:00
1 ноя в 09:00
11 650 за всё до 5 чел.
Путешествие в Полесск и Гусев
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
9 часов
21 отзыв
Путешествие в Полесск и Гусев
Средневековые замки Нойхаузен и Лабиау, конная прогулка и утерянная фреска Отто Хайхерта
Начало: У входа в гостиницу «Калининград»
«Вы узнаете историю создания знаменитой тракененской породы лошадей, покормите яблоками голштинцев и ганноверцев, а самые смелые даже смогут совершить верховую прогулку»
16 июня в 09:30
6 июля в 09:30
8 000 за всё до 4 чел.
Дорога рыцарей: из Калининграда в Черняховск
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
7 часов
7 отзывов
Дорога рыцарей: историческое путешествие из Калининграда
Исследуйте средневековые замки и исторические тайны на пути из Калининграда в Черняховск в индивидуальной экскурсии
«За дополнительную плату (по запросу) возможно катание на лошади в замке Георгенбург»
12 июня в 10:30
13 июня в 16:00
12 000 за всё до 4 чел.
Путешествие к замкам Тевтонского ордена
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
7 часов
123 отзыва
Путешествие к замкам Тевтонского ордена
Погрузиться в эпоху Средневековья и увидеть крепости Вальдау, Нойхаузен, Нессельбек и Шаакен
Начало: Калининград
«), катание на лошадях (100-200 руб»
10 июня в 14:00
18 июня в 08:00
9 990 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • м
    мария
    5 июня 2024
    «Территория Надровии»: рыцарские замки
    Всем рекомендуем этого замечательного экскурсовода! Человек энциклопедия, доступным и интересным рассказом увлекает окончательно и бесповоротно! Интересный красивый маршрут, неутомительный для детей и взрослых. Любые проблемы решались молниеносно и профессионально! Хотим еще на экскурсии к этому гиду
  • В
    Владимир
    28 мая 2024
    «Территория Надровии»: рыцарские замки
    Андрей - лучший гид, отличный специалист и хороший позитивный человек. У него, кстати, много авторских интересных программ не только по
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    замкам, но по всем достопримечательностям Калининграда и области. Мы даже расстроились, что не знали об этом раньше и другие экскурсии были не с ним. Прекрасное знание материала, любовь к истории делают его очень интересным собеседником. Андрей, спасибо! Придется возвращаться))

    Андрей - лучший гид, отличный специалист и хороший позитивный человек. У него, кстати, много авторских интересныхАндрей - лучший гид, отличный специалист и хороший позитивный человек. У него, кстати, много авторских интересных
  • К
    Ксения
    6 мая 2024
    «Территория Надровии»: рыцарские замки
    Интереснейшая поездка, Андрей знает все обо всем, это очень впечатляет!
  • Л
    Лилия
    1 мая 2024
    Путешествие в Полесск и Гусев
    Интересный маршрут, необычный. За один день посмотрели несколько городов, побывали на конезаводе и увидели великолепную фреску. Сергей профессионал своего дела. Единственное пожелание, в длительные экскурсии включать санитарные остановки)
  • Т
    Татьяна
    11 января 2024
    Путешествие в Полесск и Гусев
    Большое спасибо Сергею за яркое и запоминающееся знакомство с краем в экстремальных условиях (начинали в -20, если не холоднее, потом
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    потеплело, но не сильно). Сергей проявил большую гибкость, учел наши пожелания и организовал нашу экскурсию так, чтобы много показать и не заморозить нас. Хотя мы не в первый раз в Калининградчине, именно после экскурсии этот край заиграл для нас новыми красками. Экскурсия очень насыщенная, мы много узнали и увидели, не меньше - прочувствовали.

    Большое спасибо Сергею за яркое и запоминающееся знакомство с краем в экстремальных условиях (начинали в -20Большое спасибо Сергею за яркое и запоминающееся знакомство с краем в экстремальных условиях (начинали в -20Большое спасибо Сергею за яркое и запоминающееся знакомство с краем в экстремальных условиях (начинали в -20Большое спасибо Сергею за яркое и запоминающееся знакомство с краем в экстремальных условиях (начинали в -20Большое спасибо Сергею за яркое и запоминающееся знакомство с краем в экстремальных условиях (начинали в -20Большое спасибо Сергею за яркое и запоминающееся знакомство с краем в экстремальных условиях (начинали в -20Большое спасибо Сергею за яркое и запоминающееся знакомство с краем в экстремальных условиях (начинали в -20Большое спасибо Сергею за яркое и запоминающееся знакомство с краем в экстремальных условиях (начинали в -20Большое спасибо Сергею за яркое и запоминающееся знакомство с краем в экстремальных условиях (начинали в -20
  • В
    Владимир
    4 января 2024
    Дорога рыцарей: из Калининграда в Черняховск
    Виктория - красотка. Думать не нужно, смело заказывайте экскурсию. Получайте удовольствие
  • М
    Мария
    24 декабря 2023
    Дорога рыцарей: из Калининграда в Черняховск
    Экскурсия очень понравилась - было максимально комфортно и интересно. Виктория отличный гид - будем рекомендовать друзьям)
  • Е
    Елена
    7 декабря 2023
    Путешествие в Полесск и Гусев
    Отличная экскурсия! Спасибо Сергею! Отличное знание истории края, интересные лаконичные рассказы. Очень рекомендую - отличная возможность рассмотреть Калининградскую область в другом направлении, а не только прибрежные красоты!
  • О
    Ольга
    15 ноября 2023
    Путешествие к замкам Тевтонского ордена
    В начале октября ездили на экскурсию с Борисом. Осталось очень хорошее впечатление. Сами замки впечатлили не слишком, но весь маршрут
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    составлен очень интересно. По дороге видишь ландшафты Калининградской области, Борис рассказывает много интересного из истории Восточной Пруссии, даёт много полезных советов, что ещё стоит посмотреть в регионе. Вкусная дегустация на сыроварне. Борису огромное спасибо! Всем рекомендуем.

  • С
    Сергей
    26 октября 2023
    Дорога рыцарей: из Калининграда в Черняховск
    Замечательная экскурсия прекрасная экскурсовод гид замечательный маршрут город очень понравился доступная но немножко под портила погода дождик но это ни
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    в коем случае не чернила тех впечатлений которые мы получили очень очень здорово Спасибо организаторам за предоставленный удовольствие хорошую прогулку вам удачи и хороших клиентов или как сказать туристов 👌🤝😘🤗🤗

    Замечательная экскурсия прекрасная экскурсовод гид замечательный маршрут город очень понравился доступная но немножко под портила погодаЗамечательная экскурсия прекрасная экскурсовод гид замечательный маршрут город очень понравился доступная но немножко под портила погода

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Конные прогулки»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
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  3. Дорога рыцарей: из Калининграда в Черняховск
  4. Путешествие к замкам Тевтонского ордена
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  7. Кафедральный собор
  8. Высота Мюллера
  9. Рыбная деревня
  10. Водонапорная башня
Сколько стоит экскурсия по Калининграду в июне 2024
Сейчас в Калининграде в категории "Конные прогулки" можно забронировать 4 экскурсии от 8 000 до 12 000. Туристы уже оставили гидам 184 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Обзорные экскурсии с верховой ездой на лошадях в Калининграде. Максимально сближение с природой Калининграда, без шума машин и с красивыми пейзажами города. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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