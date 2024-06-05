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потеплело, но не сильно). Сергей проявил большую гибкость, учел наши пожелания и организовал нашу экскурсию так, чтобы много показать и не заморозить нас. Хотя мы не в первый раз в Калининградчине, именно после экскурсии этот край заиграл для нас новыми красками. Экскурсия очень насыщенная, мы много узнали и увидели, не меньше - прочувствовали.