читать дальше

виды гребли, ежедневно оттачивая мастерство. Там я проводил прогулки для людей разного возраста и уровня подготовки — и у всех получалось! Райдеры уходили с незабываемыми впечатлениями, полные эмоций от катания. В 2021 году я улетел в Африку и за 16 дней в одиночку проплыл весь остров Занзибар (300 км). В 2024 году я улетел во Вьетнам и так же в одиночку за 8 дней проплыл весь остров Фукуок (170 км). В 2022 году я решил развивать своё ремесло в родном Калининграде. Наш город привлекает множество путешественников, и моя цель — показать его с другой стороны, с которой вам никто не покажет! Взяв весло и доску, вы сможете отправиться со мной в уникальные места, куда пешком не добраться. Дерзайте, друзья! Жду вас на сап-прогулках!