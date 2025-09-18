На сап-прогулке по Преголе вы освоите основы гребли и увидите Калининград с воды. Пройдёте инструктаж, получите спасательный жилет и отправитесь в путь. Проплывёте мимо знаковых мест, таких как Рыбная деревня
5 причин купить эту прогулку
- 🌊 Освоение гребли на сап-доске
- 📸 Фотографии на память
- 🏞️ Виды на знаковые места
- ☕ Бесплатный чай и кофе
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
Что можно увидеть
- Стадион Rostec Arena
- Домик смотрителя Высокого моста
- Рыбная деревня
- Новая синагога
- Кафедральный собор
Описание водной прогулки
- Вы переоденетесь в уютном домике у воды и оставите там вещи.
- Выпьете чай или кофе перед стартом.
- Пройдёте инструктаж по безопасности и научитесь управлять сап-доской.
- По желанию потренируетесь на берегу — на балансборде или гвоздях.
- Получите спасательный жилет и, если нужно, водонепроницаемый чехол для телефона.
- Выйдете на воду и проплывёте по Преголе мимо знаковых мест города.
- Остановитесь на фототочках и сделаете кадры на память.
Вы увидите:
- Стадион Rostec Arena.
- Домик смотрителя Высокого моста — его ещё называют домиком Мюнхгаузена.
- Рыбную деревню, Новую синагогу и маяк.
- Кафедральный собор — место захоронения Канта.
- Три исторических моста, под которыми мы проплывём.
Организационные детали
- Возьмите одежду, которую не жалко намочить, и бутылку с водой. Плыть лучше в кораллках или босиком.
- Чай и кофе у нас можно взять бесплатно, а в качестве разминки постоять на балансборде и гвоздях.
- Прогулка на сапах подходит для взрослых и детей от 12 лет.
- Вашим инструктором буду я или мой коллега из команды.
ежедневно в 09:00 и 18:00
Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Запорожской
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00 и 18:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир — ваша команда гидов в Калининграде
Провели экскурсии для 35 туристов
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывах
Инна
18 сен 2025
Огромное спасибо Владимиру и его команде за организацию сплава на сапе, я ранее каталась на сапе, но это не сравнить с ощущением, когда ты встречаешься закат на фоне красот Рыбной деревни! За фотографии отдельное огромное спасибо!!!!
А
Андрей
18 сен 2025
Впервые были на экскурсии на сап-бордах, перед выходом на воду Владимир (инструктор) все подробно объяснил и показал, во время прогулки активно помогал и давал советы по управлению. Мы провели на
С
Сергей
1 сен 2025
Отлично прогулялись по Вечерней Преголе! При выборе тура имейте ввиду: у нас он занял около 1,5-2 часов, поэтому рассчитываете силы и время, если у вас, например, забронирован ресторан на определённое
Т
Татьяна
30 авг 2025
Очень крутая экскурсия
Я новичок,но у меня всё получилось
Инструктор Денис всё рассказал и показал, проверял во время сплава наше настроение и состояние.
После проведенного времени получила не только положительные эмоции,но и очень красивые фотографии
Очень советую!!! Не бойтесь,это действительно стоит того
Т
Татьяна
17 авг 2025
Всё понравилось, я первый раз встала на сап, всё было на высшем уровне, класс!!
В
Владислав
11 авг 2025
Отлично покатались с инструктором Денисом, за фотки отдельное спасибо
А
Анастасия
10 авг 2025
Спасибо большое организатору сап-тура за невероятные эмоции, подаренные в ходе всего маршрута. Все далось легко. Ждем финальных профессиональных фото с воды.
Хочу так же отметить, что перед спуском на воды были разъяснены основные правила поведения на воде и выдана необходимая амуниция.
