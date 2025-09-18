Мои заказы

Сап-прогулка по реке Преголе в Калининграде

Освойте греблю на сап-доске и откройте Калининград с нового ракурса. Управляйте доской сидя, стоя или лёжа, наслаждаясь видами города
На сап-прогулке по Преголе вы освоите основы гребли и увидите Калининград с воды. Пройдёте инструктаж, получите спасательный жилет и отправитесь в путь. Проплывёте мимо знаковых мест, таких как Рыбная деревня
читать дальше

и Кафедральный собор. Подходит для новичков и опытных участников. В завершение - остановки для фото и чай или кофе перед стартом. Отличный способ провести время на свежем воздухе и насладиться видами города

5
7 отзывов

5 причин купить эту прогулку

  • 🌊 Освоение гребли на сап-доске
  • 📸 Фотографии на память
  • 🏞️ Виды на знаковые места
  • ☕ Бесплатный чай и кофе
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всей семьи
Сап-прогулка по реке Преголе в Калининграде© Владимир
Сап-прогулка по реке Преголе в Калининграде© Владимир
Сап-прогулка по реке Преголе в Калининграде© Владимир
Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя
Время начала: 09:00, 18:00

Что можно увидеть

  • Стадион Rostec Arena
  • Домик смотрителя Высокого моста
  • Рыбная деревня
  • Новая синагога
  • Кафедральный собор

Описание водной прогулки

  • Вы переоденетесь в уютном домике у воды и оставите там вещи.
  • Выпьете чай или кофе перед стартом.
  • Пройдёте инструктаж по безопасности и научитесь управлять сап-доской.
  • По желанию потренируетесь на берегу — на балансборде или гвоздях.
  • Получите спасательный жилет и, если нужно, водонепроницаемый чехол для телефона.
  • Выйдете на воду и проплывёте по Преголе мимо знаковых мест города.
  • Остановитесь на фототочках и сделаете кадры на память.

Вы увидите:

  • Стадион Rostec Arena.
  • Домик смотрителя Высокого моста — его ещё называют домиком Мюнхгаузена.
  • Рыбную деревню, Новую синагогу и маяк.
  • Кафедральный собор — место захоронения Канта.
  • Три исторических моста, под которыми мы проплывём.

Организационные детали

  • Возьмите одежду, которую не жалко намочить, и бутылку с водой. Плыть лучше в кораллках или босиком.
  • Чай и кофе у нас можно взять бесплатно, а в качестве разминки постоять на балансборде и гвоздях.
  • Прогулка на сапах подходит для взрослых и детей от 12 лет.
  • Вашим инструктором буду я или мой коллега из команды.

ежедневно в 09:00 и 18:00

Выбрать дату

Стоимость водной прогулки

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет2500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Запорожской
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00 и 18:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир
Владимир — ваша команда гидов в Калининграде
Провели экскурсии для 35 туристов
Я родился и вырос в Калининграде, а сап-прогулками занимаюсь с 2020 года. Под моим руководством на доски встало более 5 000 человек! Своё увлечение я начал в Геленджике, где осваивал разные
читать дальше

виды гребли, ежедневно оттачивая мастерство. Там я проводил прогулки для людей разного возраста и уровня подготовки — и у всех получалось! Райдеры уходили с незабываемыми впечатлениями, полные эмоций от катания. В 2021 году я улетел в Африку и за 16 дней в одиночку проплыл весь остров Занзибар (300 км). В 2024 году я улетел во Вьетнам и так же в одиночку за 8 дней проплыл весь остров Фукуок (170 км). В 2022 году я решил развивать своё ремесло в родном Калининграде. Наш город привлекает множество путешественников, и моя цель — показать его с другой стороны, с которой вам никто не покажет! Взяв весло и доску, вы сможете отправиться со мной в уникальные места, куда пешком не добраться. Дерзайте, друзья! Жду вас на сап-прогулках!

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
4
3
2
1
Инна
Инна
18 сен 2025
Огромное спасибо Владимиру и его команде за организацию сплава на сапе, я ранее каталась на сапе, но это не сравнить с ощущением, когда ты встречаешься закат на фоне красот Рыбной деревни! За фотографии отдельное огромное спасибо!!!!
Огромное спасибо Владимиру и его команде за организацию сплава на сапе, я ранее каталась на сапе,Огромное спасибо Владимиру и его команде за организацию сплава на сапе, я ранее каталась на сапе,Огромное спасибо Владимиру и его команде за организацию сплава на сапе, я ранее каталась на сапе,
А
Андрей
18 сен 2025
Впервые были на экскурсии на сап-бордах, перед выходом на воду Владимир (инструктор) все подробно объяснил и показал, во время прогулки активно помогал и давал советы по управлению. Мы провели на
читать дальше

воде около двух часов, и время пролетело незаметно. Получили море позитивных эмоций, красивые фотографии и огромное желание повторить. Это один из лучших форматов отдыха в городе, было очень интересно и непривычно смотреть на город не с тротуара!

С
Сергей
1 сен 2025
Отлично прогулялись по Вечерней Преголе! При выборе тура имейте ввиду: у нас он занял около 1,5-2 часов, поэтому рассчитываете силы и время, если у вас, например, забронирован ресторан на определённое
читать дальше

время или не готовы грести.
А так - увлекательно, берите обязательно одежду, которую не боитесь намочить.
Напротив Рыбной деревне и далее инструктор нас пофоткал, фотографии, правда, часть в фокусе, но виды красивые.
Рекомендую, короче.

Т
Татьяна
30 авг 2025
Очень крутая экскурсия
Я новичок,но у меня всё получилось
Инструктор Денис всё рассказал и показал, проверял во время сплава наше настроение и состояние.
После проведенного времени получила не только положительные эмоции,но и очень красивые фотографии
Очень советую!!! Не бойтесь,это действительно стоит того
Т
Татьяна
17 авг 2025
Всё понравилось, я первый раз встала на сап, всё было на высшем уровне, класс!!
В
Владислав
11 авг 2025
Отлично покатались с инструктором Денисом, за фотки отдельное спасибо
А
Анастасия
10 авг 2025
Спасибо большое организатору сап-тура за невероятные эмоции, подаренные в ходе всего маршрута. Все далось легко. Ждем финальных профессиональных фото с воды.
Хочу так же отметить, что перед спуском на воды были разъяснены основные правила поведения на воде и выдана необходимая амуниция.

Входит в следующие категории Калининграда

Похожие экскурсии из Калининграда

Гастротур на авто по Калининграду: пиво, сыр, марципан и локальная кухня
На машине
3 часа
22 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Гастротур по Калининграду
Погрузитесь в гастрономическое путешествие по Калининграду: пиво, сыр, марципан и многое другое ждут вас на этом уникальном туре
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 11:00
Завтра в 15:00
8667 ₽ за всё до 4 чел.
Непостановочная фотопрогулка по Калининграду
Пешая
1 час
112 отзывов
Фотопрогулка
до 3 чел.
Фотопрогулка по Калининграду: уникальные кадры и живые впечатления
Получите неповторимые фотографии и погрузитесь в атмосферу Калининграда вместе с местным фотографом
Начало: Улица Октябрьская 2, медовый мост
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
8500 ₽ за всё до 3 чел.
Фоторобот Калининграда
Пешая
2 часа
30 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Фоторобот Калининграда
Индивидуальная экскурсия «Фоторобот Калининграда» - это семейное приключение, где дети станут детективами, а взрослые откроют для себя историю города
Начало: В районе острова Канта
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
7000 ₽ за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Калининграде. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Калининграде