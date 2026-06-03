Когда на озеро опускаются сумерки, Синявинский карьер превращается в одно из самых необычных мест Калининградской области. На светящихся сапбордах мы отправимся в путешествие по прозрачной воде среди затопленного леса.
Подсветка откроет удивительный подводный мир, а тишина, звёздное небо и отражения деревьев создадут атмосферу настоящей сказки.
Подсветка откроет удивительный подводный мир, а тишина, звёздное небо и отражения деревьев создадут атмосферу настоящей сказки.
Описание экскурсии
В программе:
- осмотр подводных стволов деревьев в прозрачной воде — подсветка сапов мягко освещает подводный лес, который тянется вдоль маршрута и напоминает загадочный коралловый риф.
- возможность аккуратно пройти между затопленными деревьями и сделать эффектные фотографии.
- рассказы гида об истории затопленного карьера и особенностях местной экосистемы.
- наблюдение за ночной жизнью озера, звуками природы и птицами, которые особенно активны в вечерние часы.
- после сплава — горячий чай с пряниками, время для спокойного созерцания и отдыха.
Организационные детали
- Перед стартом — краткий инструктаж по мерам безопасности и обучение.
- В стоимость включено: прокат сапа, весла и спасательного жилета, фото на маршруте, чай в конце программы.
- По желанию можно взять гидрокостюм — 300 ₽.
ежедневно в 20:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|3400 ₽
|Дети до 16 лет
|1700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Облепиховой улице
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 20:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваш гид в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провёл экскурсии для 237 туристов
Привет, меня зовут Сергей. Я провожу прогулки на каяках, сапбордах и велосипедах по Калининградской области. Организую интересные путешествия на воде в Балтийске и Янтарном, сдаю в аренду каяки, байдарки, сапборды, лодки и катамараны для самостоятельных прогулок. Провожу увлекательный велотур по Балтийской косе: в программу входят перекус, снорклинг и фотографирование на протяжении всего маршрута.
Входит в следующие категории Калининграда
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