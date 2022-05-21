в субботу и воскресенье в 11:00

На байдарках мы зайдем вглубь Калининградского порта — сюда не отвезет туристический автобус! Вы прикоснетесь к кораблям-великанам, понаблюдаете за бурной работой порта, полюбуетесь Рыбной деревней и зеленым островом Канта. А мы обеспечим комфорт и сделаем для вас яркие фотографии.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Калининград и его порт с нестандартных ракурсов

Подводная лодка, научно-исследовательские судна «Витязь» и «Виктор Пацаев», плавучий маяк Ирбенский — на байдарках по реке Преголя мы подплывем поближе к этим легендарным кораблям. Кроме того, наш путь пройдет вдоль атмосферной Рыбной деревни, под двухъярусным мостом и через остров Канта с великолепным Кафедральным собором. Мы кратко расскажем о городе и ответим на ваши вопросы.

Безопасное и дружеское приключение

Перед сплавом мы объясним вам все правила, чтобы вы чувствовали себя комфортно. Вы обязательно наденете спасательные жилеты, созданные специально для гребных видов спорта. Сами байдарки — современные и красочные «Вега» — не дадут ни единого шанса погрузиться в воду. В прохладную погоду мы выдаем юбки для байдарки, непромокаемые и непродуваемые куртки. Кроме того, в конце прогулки вы получите вкусный подарок и фотографии в электронном виде.

Организационные детали

Сезонность прогулки — с мая по сентябрь вкл.

Это прогулка для активных путешественников. Ограничений по весу нет. Можно брать с собой детей от 3 лет.

С вами буду я и другой опытный инструктор из нашей команды

Возьмите с собой воду, головной убор, солнцезащитные очки и перчатки. Гермочехлы для телефонов мы выдаем.

В плохую погоду (дождь, сильный ветер) возможен перенос на другой день или возврат денег

По запросу можно организовать индивидуальную прогулку на байдарках (только для вашей компании). Стоимость: 2 чел. — 6000 руб. за всю прогулку, 3-11 чел. — 1500 руб. с каждого.