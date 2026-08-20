в субботу и воскресенье в 11:00

Идеальное время для водной прогулки в Калининграде - с июня по сентябрь. В это время года вы сможете насладиться комфортной температурой и спокойной водой, что сделает ваше приключение максимально приятным. Кроме того, май и октябрь также подходят для байдарочного маршрута. В эти месяцы можно насладиться более уединенной атмосферой и красотой природы, однако стоит учитывать, что погода может быть менее предсказуемой.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Подводная лодка
Научно-исследовательское судно Витязь
Научно-исследовательское судно Виктор Пацаев
Плавучий маяк Ирбенский
Рыбная деревня
Кафедральный собор
Описание фото-прогулки
Калининград и его порт с нестандартных ракурсов
Подводная лодка, научно-исследовательские судна «Витязь» и «Виктор Пацаев», плавучий маяк Ирбенский — на байдарках по реке Преголя мы подплывем поближе к этим легендарным кораблям. Кроме того, наш путь пройдет вдоль атмосферной Рыбной деревни, под двухъярусным мостом и через остров Канта с великолепным Кафедральным собором.
Безопасное и дружеское приключение
Перед сплавом мы проведем инструктаж по безопасности и расскажем о технике гребли. Выдадим подходящие спасательные жилеты — даже самым маленьким участникам. По запросу предоставим ветро-влагозащитные ветровки, кепки, солнцезащитные средства и гермочехлы для телефонов. Сами байдарки — современные и красочные «Вега» грузоподъемностью до 380 кг — не дадут ни единого шанса погрузиться в воду. Кроме того, в конце прогулки вы получите вкусный подарок.
Кому подойдет прогулка
Активным путешественникам старше 3 лет. Прогулка не требует специальной физической подготовки, но вы должны рассчитать свою силу и выносливость: маршрут около 6 км, время сплава 2- 2,5 часа.
Организационные детали
Пожалуйста, перед бронированием уточните у гида, остались ли свободные места на трёхместную байдарку на нужную вам дату
Сезонность прогулки — с мая по октябрь включительно
Возьмите с собой бутылочку воды, головной убор, солнцезащитные средства, перчатки (по желанию; чтобы меньше натирало руки), запасной комплект одежды (ноги и рукава могут намокать)
По желанию вы можете купить бутылочку воды, фирменные магниты и вязаную игрушку
В плохую погоду (дождь, сильный ветер) возможен перенос на другой день или возврат денег
По запросу можно организовать в будни индивидуальную прогулку на байдарках (только для вашей компании); стоимость уточняйте в переписке
На всем маршруте с вами будет опытный инструктор из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость фото-прогулки
Тариф
Стоимость
Стандартный билет
2500 ₽
Место в трехместной байдарке для ребёнка до 8 лет
1000 ₽
Байдарка-лимузин целиком на троих
8000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На набережной генерала Карбышева
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая фото-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Николай — ваш гид в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 1357 туристов
Байдарочные сплавы — это не только моя работа, но еще самое большое увлечение и хобби в моей жизни. Ежегодно и уже традиционно участвую в соревнованиях, проводимых Федерацией спортивного туризма Калининградской читать дальшеуменьшить
области, занимаю там призовые места и участвую в походах по рекам России. Я хочу сделать активный отдых более доступным для жителей и гостей нашего города. Также помочь ощутить весь спектр эмоций и переживаний, когда садишься в байдарку и отправляешься в настоящее приключение.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 296 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
287
4
7
3
1
2
1
1
–
Ирина
Сплав супер! Красивый маршрут, забавный аудиогид. Приятно было увидеть город с нового ракурса. Лучше приходить кататься в паре с тем, в чьих силах ты уверен 💪
Вам был полезен этот отзыв?
Артем
Очень понравился сплав на байдарках, ещё и интересная экскурсия, пели вместе с Кузей. Первый раз на байдарках, но быстро разобрались, спасибо инструкторам, перед сплавом все объяснили, что и как делать. Большое спасибо!!
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Елена
Сплав на байдарках понравился, рекомендую. Прекрасно провели время.
Вам был полезен этот отзыв?
Г
Георгий
Нам очень понравилось!!! Перед стартом Николай подробно всë объясняет и всегда готов ответить на возникающие вопросы. В процессе сплава делает очень хорошие фотографии!!! Сплав рассчитан на активных туристов, готовых самим читать дальшеуменьшить
прикладывать усилия для движения байдарки по воде и одновременно получающих удовольствие от этого!!! Классно, что непосредственно сам сплав занимает не менее двух часов, а на теорию выделено дополнительные 30 минут перед стартом!
Вам был полезен этот отзыв?
Э
Элеонора
Данный формат экскурсии просто ТОП! если вам приелись пешеходные, автобусные и музейные маршруты, вам сюда на байдарочный маршрут к Николаю! Спасибо вам за такое прекрасное времяпрепровождения! Мы в восторге! Здорово, читать дальшеуменьшить
что вы такое придумали! Неделю назад мы видели вас с группой с медового моста и тоже захотели так прокатиться. Формат необычный! Конечно зависит от погоды, но оно того стоит ждать лучшего дня! мы ездили втроем с дочкой 11 лет. физически мы не спортсмены. маршрут потянет любой человек даже без физической подготовки. смело езжайте за настроением! однозначно рекомендую! Желаю вам процветания, отличных, веселых туристов! Спасибо!
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Елена
Очень понравилась экскурсия от Николая, тк так интересно и с фантазией редко кто подходит к своему делу! Экскурсия на всем протяжении была безопасна, даже для начинающих, интересная подача от альбатроса Кузи!))) и ооооочень милые сувенирчики в конце сделали этот день и экскурсию незабываемой! Извиняюсь, но прекрасные фотографии не загрузились…
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Калининграда
Похожие экскурсии на «Сплав на байдарках по центру Калининграда»