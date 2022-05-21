в субботу и воскресенье в 11:00

Сплав на байдарках по центру Калининграда

Посмотреть на город в необычном формате, проплывая вдоль памятников, набережных и кораблей

На байдарках мы зайдем вглубь Калининградского порта — сюда не отвезет туристический автобус! Вы прикоснетесь к кораблям-великанам, понаблюдаете за бурной работой порта, полюбуетесь Рыбной деревней и зеленым островом Канта.

А мы обеспечим комфорт и сделаем для вас яркие фотографии.
Сплав на байдарках по центру Калининграда
Сплав на байдарках по центру Калининграда
Сплав на байдарках по центру Калининграда
Сплав на байдарках по центру Калининграда
Сплав на байдарках по центру Калининграда
Сплав на байдарках по центру Калининграда
Сплав на байдарках по центру Калининграда
Сплав на байдарках по центру Калининграда
Сплав на байдарках по центру Калининграда
Сплав на байдарках по центру Калининграда
Сплав на байдарках по центру Калининграда
Сплав на байдарках по центру Калининграда
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Калининград и его порт с нестандартных ракурсов

Подводная лодка, научно-исследовательские судна «Витязь» и «Виктор Пацаев», плавучий маяк Ирбенский — на байдарках по реке Преголя мы подплывем поближе к этим легендарным кораблям. Кроме того, наш путь пройдет вдоль атмосферной Рыбной деревни, под двухъярусным мостом и через остров Канта с великолепным Кафедральным собором. Мы кратко расскажем о городе и ответим на ваши вопросы.

Безопасное и дружеское приключение

Перед сплавом мы объясним вам все правила, чтобы вы чувствовали себя комфортно. Вы обязательно наденете спасательные жилеты, созданные специально для гребных видов спорта. Сами байдарки — современные и красочные «Вега» — не дадут ни единого шанса погрузиться в воду. В прохладную погоду мы выдаем юбки для байдарки, непромокаемые и непродуваемые куртки. Кроме того, в конце прогулки вы получите вкусный подарок и фотографии в электронном виде.

Организационные детали

  • Сезонность прогулки — с мая по сентябрь вкл.
  • Это прогулка для активных путешественников. Ограничений по весу нет. Можно брать с собой детей от 3 лет.
  • С вами буду я и другой опытный инструктор из нашей команды
  • Возьмите с собой воду, головной убор, солнцезащитные очки и перчатки. Гермочехлы для телефонов мы выдаем.
  • В плохую погоду (дождь, сильный ветер) возможен перенос на другой день или возврат денег

По запросу можно организовать индивидуальную прогулку на байдарках (только для вашей компании). Стоимость: 2 чел. — 6000 руб. за всю прогулку, 3-11 чел. — 1500 руб. с каждого.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на набережной генерала Карбышева
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 11:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

в субботу и воскресенье в 11:00

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