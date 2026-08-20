в субботу и воскресенье в 11:00

Идеальное время для водной прогулки в Калининграде - с июня по сентябрь. В это время года вы сможете насладиться комфортной температурой и спокойной водой, что сделает ваше приключение максимально приятным. Кроме того, май и октябрь также подходят для байдарочного маршрута. В эти месяцы можно насладиться более уединенной атмосферой и красотой природы, однако стоит учитывать, что погода может быть менее предсказуемой.

Погрузитесь в атмосферу Калининграда с водной прогулкой на байдарках, где вас ждут захватывающие виды на порт и его величественные суда.Маршрут проходит вдоль Рыбной деревни и острова Канта, открывая новые горизонты

для любителей активного отдыха. Прогулка безопасна и доступна для всех, кто старше 3 лет, с инструктажем по технике гребли и выдачей спасательных жилетов. На протяжении всего пути вас будет сопровождать опытный инструктор, а в конце путешествия вас ждет приятный подарок

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание фото-прогулки

Калининград и его порт с нестандартных ракурсов

Подводная лодка, научно-исследовательские судна «Витязь» и «Виктор Пацаев», плавучий маяк Ирбенский — на байдарках по реке Преголя мы подплывем поближе к этим легендарным кораблям. Кроме того, наш путь пройдет вдоль атмосферной Рыбной деревни, под двухъярусным мостом и через остров Канта с великолепным Кафедральным собором.

Безопасное и дружеское приключение

Перед сплавом мы проведем инструктаж по безопасности и расскажем о технике гребли. Выдадим подходящие спасательные жилеты — даже самым маленьким участникам. По запросу предоставим ветро-влагозащитные ветровки, кепки, солнцезащитные средства и гермочехлы для телефонов.

Сами байдарки — современные и красочные «Вега» грузоподъемностью до 380 кг — не дадут ни единого шанса погрузиться в воду. Кроме того, в конце прогулки вы получите вкусный подарок.

Кому подойдет прогулка

Активным путешественникам старше 3 лет. Прогулка не требует специальной физической подготовки, но вы должны рассчитать свою силу и выносливость: маршрут около 6 км, время сплава 2- 2,5 часа.

Организационные детали

Пожалуйста, перед бронированием уточните у гида, остались ли свободные места на трёхместную байдарку на нужную вам дату

Сезонность прогулки — с мая по октябрь включительно

Возьмите с собой бутылочку воды, головной убор, солнцезащитные средства, перчатки (по желанию; чтобы меньше натирало руки), запасной комплект одежды (ноги и рукава могут намокать)

По желанию вы можете купить бутылочку воды, фирменные магниты и вязаную игрушку

В плохую погоду (дождь, сильный ветер) возможен перенос на другой день или возврат денег

По запросу можно организовать в будни индивидуальную прогулку на байдарках (только для вашей компании); стоимость уточняйте в переписке

На всем маршруте с вами будет опытный инструктор из нашей команды.