Эта экскурсия — редкая возможность погрузиться в атмосферу Восточной Пруссии.
Вы посетите Правдинск и Железнодорожный, погуляете среди пряничных домов, услышите истории прошлого, рассмотрите старинную архитектуру и заглянете в кирху с небесно-голубым сводом. Это путешествие для тех, кто ищет не только виды, но и глубокие культурные впечатления!
Описание экскурсии
Правдинск (бывший Фридланд)
Вы познакомитесь с одним из старейших городов Калининградской области, история которого уходит в Средневековье. Зайдёте в кирху Святого Георгия — величественное сооружение 16 века. Храм пережил множество испытаний, но до сих пор в нём ощущается атмосфера прошлых эпох.
Железнодорожный (бывший Гердауэн)
Этот малоизвестный городок хранит важные страницы истории Восточной Пруссии и считается загадочным уголком региона! Вы прогуляетесь по старинному кварталу с фахверковыми складами и пряничными домиками. Увидите, как в прошлом строили города, соединяя функциональность и эстетику.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном туристическом автобусе с багажным отделением
- Во время экскурсии предусмотрено свободное время для перекуса, но полноценный обед в программу не входит
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
в субботу в 11:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослые
|1950 ₽
|Дети 8-18 лет
|1900 ₽
|Дети до 7 лет
|Бесплатно
|Пенсионеры
|1900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Шевченко
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 11:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Мадина — Организатор в Калининграде
Провела экскурсии для 90 туристов
Мы — команда профессиональных гидов и организаторов с многолетним опытом, которые знают и любят этот регион. Наша цель — не просто рассказать вам историю, а создать для вас настоящее приключение!
