Эта экскурсия — редкая возможность погрузиться в атмосферу Восточной Пруссии. Вы посетите Правдинск и Железнодорожный, погуляете среди пряничных домов, услышите истории прошлого, рассмотрите старинную архитектуру и заглянете в кирху с небесно-голубым сводом. Это путешествие для тех, кто ищет не только виды, но и глубокие культурные впечатления!

Описание экскурсии

Правдинск (бывший Фридланд)

Вы познакомитесь с одним из старейших городов Калининградской области, история которого уходит в Средневековье. Зайдёте в кирху Святого Георгия — величественное сооружение 16 века. Храм пережил множество испытаний, но до сих пор в нём ощущается атмосфера прошлых эпох.

Железнодорожный (бывший Гердауэн)

Этот малоизвестный городок хранит важные страницы истории Восточной Пруссии и считается загадочным уголком региона! Вы прогуляетесь по старинному кварталу с фахверковыми складами и пряничными домиками. Увидите, как в прошлом строили города, соединяя функциональность и эстетику.

Организационные детали