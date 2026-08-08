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Светлогорск и Зеленоградск - из Калининграда

Отправиться за праздничным настроением в два городка на берегу Балтийского моря
Кранц и Раушен! Во времена расцвета Кёнигсберга это были основные места отдыха у моря.

Сегодня в Зеленоградске и Светлогорске приятно отдыхать в любое время — здесь разлита по-настоящему волшебная атмосфера. Мы прогуляемся по улицам, полюбуемся виллами и достопримечательностями. И конечно, подышим воздухом Балтийского моря.
Светлогорск и Зеленоградск - из Калининграда
Светлогорск и Зеленоградск - из Калининграда
Светлогорск и Зеленоградск - из Калининграда

Описание экскурсии

Светлогорск (Раушен) покорит вас романтической атмосферой: виллами в стиле модерн, старинными зданиями пансионатов, узкими тихими улочками и завораживающими видами на крутые песчаные склоны возле Балтийского моря. Мы заглянем в дедрариумные парки и увидим визитные карточки города — водонапорную башню и старейший фуникулёр.

Зеленоградск (Кранц) тоже окутает волшебной атмосферой. Мы прогуляемся по главной пешеходной улице, осмотрим кирху Святого Адальберта, бювет со знаменитой минеральной водой и водонапорную башню 1904 года постройки. Выясним, почему в Зеленоградске так любят котов, и прогуляемся по морскому побережью.

Организационные детали

  • В стоимость входят трансфер на комфортабельном автобусе и услуги гида
  • Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
  • Экскурсия подходит для взрослых и детей старше двух лет

в среду и пятницу в 14:30

Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник3500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Профессора Баранова
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и пятницу в 14:30
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна
Анна — Организатор в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 71096 туристов
Мы — ваши проводники в мир историй и впечатлений Калининградской области. Проводим экскурсии с 2016 года. Не пересказываем факты, а оживляем историю, помогая почувствовать дух времени. Наши гиды — увлечённые рассказчики,
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влюблённые в свой край. Проводим обзорные экскурсии по Калининграду, поездки на Куршскую косу и маршруты по замкам Тевтонского ордена. Предлагаем тематические программы о Кёнигсберге, янтарном промысле, архитектуре и культуре. Форматы — от групповых автобусных до индивидуальных прогулок и авторских маршрутов.

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