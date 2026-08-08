Кранц и Раушен! Во времена расцвета Кёнигсберга это были основные места отдыха у моря.
Сегодня в Зеленоградске и Светлогорске приятно отдыхать в любое время — здесь разлита по-настоящему волшебная атмосфера. Мы прогуляемся по улицам, полюбуемся виллами и достопримечательностями. И конечно, подышим воздухом Балтийского моря.
Сегодня в Зеленоградске и Светлогорске приятно отдыхать в любое время — здесь разлита по-настоящему волшебная атмосфера. Мы прогуляемся по улицам, полюбуемся виллами и достопримечательностями. И конечно, подышим воздухом Балтийского моря.
Описание экскурсии
Светлогорск (Раушен) покорит вас романтической атмосферой: виллами в стиле модерн, старинными зданиями пансионатов, узкими тихими улочками и завораживающими видами на крутые песчаные склоны возле Балтийского моря. Мы заглянем в дедрариумные парки и увидим визитные карточки города — водонапорную башню и старейший фуникулёр.
Зеленоградск (Кранц) тоже окутает волшебной атмосферой. Мы прогуляемся по главной пешеходной улице, осмотрим кирху Святого Адальберта, бювет со знаменитой минеральной водой и водонапорную башню 1904 года постройки. Выясним, почему в Зеленоградске так любят котов, и прогуляемся по морскому побережью.
Организационные детали
- В стоимость входят трансфер на комфортабельном автобусе и услуги гида
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
- Экскурсия подходит для взрослых и детей старше двух лет
в среду и пятницу в 14:30
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|3500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Профессора Баранова
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и пятницу в 14:30
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — Организатор в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 71096 туристов
Мы — ваши проводники в мир историй и впечатлений Калининградской области. Проводим экскурсии с 2016 года. Не пересказываем факты, а оживляем историю, помогая почувствовать дух времени. Наши гиды — увлечённые рассказчики,
Входит в следующие категории Калининграда
Похожие экскурсии на «Светлогорск и Зеленоградск - из Калининграда»
Мини-группа
до 9 чел.
Уютное путешествие в Балтийск, Янтарный и Светлогорск: в мини-группе из Калининграда
Погрузитесь в атмосферу старой Европы, исследуя янтарные сокровища и балтийские красоты в уникальной экскурсии
Начало: В центре Калининграда
Расписание: ежедневно в 08:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
3700 ₽ за человека
Групповая
Из Калининграда - в Светлогорск и Зеленоградск
Путешествие в прошлое Восточной Пруссии: откройте для себя очарование Светлогорска и Зеленоградска, наслаждаясь их архитектурой и морскими пейзажами
Начало: На ул. Октябрьской
Расписание: во вторник и пятницу в 10:00
11 авг в 10:00
14 авг в 10:00
2500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 8 чел.
Приморские истории: Балтийск, Янтарный, Светлогорск и Зеленоградск
С комфортом посетить города побережья, насладиться морскими пейзажами и архитектурой
Завтра в 07:00
10 авг в 07:00
от 25 000 ₽ за всё до 4 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 4 чел.
Курорты Балтики из Калининграда: Янтарный, Светлогорск, Зеленоградск
Исследуйте богатую историю и культурное наследие балтийских курортов в увлекательной индивидуальной экскурсии
Начало: По договорённости
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от 17 575 ₽
18 500 ₽ за всё до 4 чел.
-25%
до 23 марта
3500 ₽ за человека