Кранц и Раушен! Во времена расцвета Кёнигсберга это были основные места отдыха у моря. Сегодня в Зеленоградске и Светлогорске приятно отдыхать в любое время — здесь разлита по-настоящему волшебная атмосфера. Мы прогуляемся по улицам, полюбуемся виллами и достопримечательностями. И конечно, подышим воздухом Балтийского моря.

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Описание экскурсии

Светлогорск (Раушен) покорит вас романтической атмосферой: виллами в стиле модерн, старинными зданиями пансионатов, узкими тихими улочками и завораживающими видами на крутые песчаные склоны возле Балтийского моря. Мы заглянем в дедрариумные парки и увидим визитные карточки города — водонапорную башню и старейший фуникулёр.

Зеленоградск (Кранц) тоже окутает волшебной атмосферой. Мы прогуляемся по главной пешеходной улице, осмотрим кирху Святого Адальберта, бювет со знаменитой минеральной водой и водонапорную башню 1904 года постройки. Выясним, почему в Зеленоградске так любят котов, и прогуляемся по морскому побережью.

Организационные детали