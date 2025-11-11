Кранц и Раушен! Во времена расцвета Кёнигсберга это были основные места отдыха у моря.
Сегодня в Зеленоградске и Светлогорске приятно отдыхать в любое время — здесь разлита по-настоящему волшебная атмосфера. Мы прогуляемся по улицам, полюбуемся виллами и достопримечательностями. И конечно, подышим воздухом Балтийского моря.
Описание экскурсии
Светлогорск (Раушен) покорит вас романтической атмосферой: виллами в стиле модерн, старинными зданиями пансионатов, узкими тихими улочками и завораживающими видами на крутые песчаные склоны возле Балтийского моря. Мы заглянем в дедрариумные парки и увидим визитные карточки города — водонапорную башню и старейший фуникулёр.
Зеленоградск (Кранц) тоже окутает волшебной атмосферой. Мы прогуляемся по главной пешеходной улице, осмотрим кирху Святого Адальберта, бювет со знаменитой минеральной водой и водонапорную башню 1904 года постройки. Выясним, почему в Зеленоградске так любят котов, и прогуляемся по морскому побережью.
Организационные детали
- В стоимость входят трансфер на комфортабельном автобусе и услуги гида
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
в среду и пятницу в 14:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Место начала и завершения?
На улице Профессора Баранова
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и пятницу в 14:30
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — Организатор в Калининграде
Провела экскурсии для 61830 туристов
С 2013 года наша туристическая фирма добилась значительных успехов в сфере автотранспортных услуг и с 2016 года подключила к ним экскурсионные. Главное достижение — это наши клиенты. Мы стараемся сделать их пребывание в регионе комфортным и интересным. За время работы мы получили множество благодарных отзывов и писем. Присоединяйтесь и вы к числу наших довольных путешественников!Задать вопрос
