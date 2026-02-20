Куршская коса в птичьем разноголосье (из Калининграда и Зеленоградска)

Когда тишина, ветер и пейзажи - только для вас
Вы пройдёте по лесным маршрутам и дюнам, узнаете историю этих мест, полюбуетесь масштабными пейзажами Балтики и залива, сделаете паузы на тёплый перекус и увезёте с собой красивый кусочек янтаря на память.
5
6 отзывов
Описание экскурсии

9:00–9:40 — трансфер из Калининграда на Куршскую косу
9:40–10:40 — Королевский бор: почти единственный участок леса на косе, который никогда не горел и не вырубался. Выход на смотровую площадку лагунного побережья
10:40–11:10 — переезд к Танцующему лесу
11:10–11:45 — Танцующий лес: история загадочно извивающихся деревьев (кофе-пауза по желанию)
11:45–11:55 — переезд к Высоте Эфа
11:55–13:20 — Высота Эфа: прогулка по дюнам, выход к Балтийскому морю, свободное время для обеда в формате стритфуда (30 мин)
13:20–13:30 — переезд в посёлок Рыбачий
13:30–13:55 — проезд по посёлку и посещение магазина-музея изделий из янтаря
13:55–14:00 — переезд к Высоте Мюллера
14:00–15:00 — Высота Мюллера: подъём и смотровая площадка с видом на озеро Чайка
15:00–16:00 — обратный трансфер в Калининград (Литовский вал, 5/площадь Василевского)

В поездке вы узнаете:

  • об образовании Куршской косы
  • особенностях флоры и фауны
  • Балтийском море и Куршском заливе
  • жизни на косе во все времена
  • великой песчаной катастрофе
  • истории возникновения янтаря
  • Людвиге Вильгельме Мюллере, Франце Вильгельме Эфа, Иоганнесе Тиннемане

Организационные детали

  • Поездка пройдёт на минивэне Hyundai H1 или кроссовере Nissan Qashqai (для 1–3 гостей). Если нужно детское кресло или бустер, пожалуйста, пишите заранее
  • Дополнительно оплачиваются обед и экосбор — 500 ₽ за чел. (400 ₽ + оплата проезда гида), дети до 18 лет и гости пенсионного возраста бесплатно
  • Могу подхватить вас по пути из Зеленоградска
  • Можем использовать радиогиды для лучшей слышимости (по необходимости/желанию)

в понедельник и пятницу в 09:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник3800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На ул. Литовский вал
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник и пятницу в 09:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Надежда
Надежда — ваш гид в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провела экскурсии для 168 туристов
Я родилась и выросла в Калининграде и всегда знала, что проживу здесь всю свою жизнь. В этом месте есть всё: комфортный климат, потрясающая природа, богатая история, аутентичная архитектура, крутая гастрономия и
особый дух! Это всё мы и будем «пробовать на вкус». У меня за плечами: — 2 диплома: «Менеджмент организации» и «Экскурсоведение» - Аттестация при министерстве по культуре и туризму — 4х-летний опыт работы в корпоративном туризме с большими и малыми группами — разработка и проведение экскурсий по направлениям: Куршская коса, Калининград побережье, восток области — водительский стаж более 15 лет — полезные контакты, знакомства, адреса и рекомендации для вашего дальнейшего отдыха Я коммуникабельная, добродушная, ответственная, внимательная. Мы с вами будем путешествовать в комфортном темпе на минивэне. В поездку возьмём: салфетки, плед, зонт от дождя и пляжный, дождевик, бинокль.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
4
3
2
1
А
Я бывала уже на Косе в летнее время и решила отправится туда снова, но зимой. Не пожалела!! Балтика, покрытая снегом, заснеженный лес, хрустящий треск под ногами. Локации словно из сказки!!
Было тепло, душевно и даже с приключениями - встретили косульку. На память увезла с собой кусочек пейзажного янтаря из местного магазинчика. Будет греть меня воспоминаниями, своей необычностью и красотой. Благодарю Надежду и рекомендую экскурсию с ней!!

С
Самый лучший экскурсовод! Было очень комфортно, интересно, слушать рассказ было одно удовольствие! Надежда - мастер своего дела, спасибо большое!
З
Экскурсия понравилась. Ничего лишнего, продуманный маршрут, хороший экскурсовод, много новой информации.
С
Сомневалась, стоит ли ехать на Куршскую Косу в зимнее время. Стоит однозначно! Зимней ее тоже нужно увидеть.
И отдельная благодарность Надежде за комфортный продуманный маршрут. Мы даже не замерзли! И успели посмотреть все самое главное. Поездка получилась очень теплой и душевной. Рекомендую!
А
Нам очень понравилось, прекрасная поездка. Очень комфортно, познавательно, Надежда прекрасный рассказчик, было супер интересно, увидели всё, что хотели 😁
Е
Отличная экскурсия, великолепная подача материала, все продумано, Надежде огромное спасибо!
