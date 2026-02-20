читать дальше уменьшить

особый дух! Это всё мы и будем «пробовать на вкус». У меня за плечами: — 2 диплома: «Менеджмент организации» и «Экскурсоведение» - Аттестация при министерстве по культуре и туризму — 4х-летний опыт работы в корпоративном туризме с большими и малыми группами — разработка и проведение экскурсий по направлениям: Куршская коса, Калининград побережье, восток области — водительский стаж более 15 лет — полезные контакты, знакомства, адреса и рекомендации для вашего дальнейшего отдыха Я коммуникабельная, добродушная, ответственная, внимательная. Мы с вами будем путешествовать в комфортном темпе на минивэне. В поездку возьмём: салфетки, плед, зонт от дождя и пляжный, дождевик, бинокль.