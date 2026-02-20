Куршская коса в птичьем разноголосье (из Калининграда и Зеленоградска)
Когда тишина, ветер и пейзажи - только для вас
Вы пройдёте по лесным маршрутам и дюнам, узнаете историю этих мест, полюбуетесь масштабными пейзажами Балтики и залива, сделаете паузы на тёплый перекус и увезёте с собой красивый кусочек янтаря на память.
9:00–9:40 — трансфер из Калининграда на Куршскую косу 9:40–10:40 — Королевский бор: почти единственный участок леса на косе, который никогда не горел и не вырубался. Выход на смотровую площадку лагунного побережья 10:40–11:10 — переезд к Танцующему лесу 11:10–11:45 — Танцующий лес: история загадочно извивающихся деревьев (кофе-пауза по желанию) 11:45–11:55 — переезд к Высоте Эфа 11:55–13:20 — Высота Эфа: прогулка по дюнам, выход к Балтийскому морю, свободное время для обеда в формате стритфуда (30 мин) 13:20–13:30 — переезд в посёлок Рыбачий 13:30–13:55 — проезд по посёлку и посещение магазина-музея изделий из янтаря 13:55–14:00 — переезд к Высоте Мюллера 14:00–15:00 — Высота Мюллера: подъём и смотровая площадка с видом на озеро Чайка 15:00–16:00 — обратный трансфер в Калининград (Литовский вал, 5/площадь Василевского)
Поездка пройдёт на минивэне Hyundai H1 или кроссовере Nissan Qashqai (для 1–3 гостей). Если нужно детское кресло или бустер, пожалуйста, пишите заранее
Дополнительно оплачиваются обед и экосбор — 500 ₽ за чел. (400 ₽ + оплата проезда гида), дети до 18 лет и гости пенсионного возраста бесплатно
Могу подхватить вас по пути из Зеленоградска
Можем использовать радиогиды для лучшей слышимости (по необходимости/желанию)
Стоимость экскурсии
3800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Литовский вал
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник и пятницу в 09:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Надежда — ваш гид в Калининграде
На сайте с 2023 года
Провела экскурсии для 168 туристов
Я родилась и выросла в Калининграде и всегда знала, что проживу здесь всю свою жизнь.
В этом месте есть всё: комфортный климат, потрясающая природа, богатая история, аутентичная архитектура, крутая гастрономия и читать дальшеуменьшить
особый дух! Это всё мы и будем «пробовать на вкус».
У меня за плечами:
— 2 диплома: «Менеджмент организации» и «Экскурсоведение»
- Аттестация при министерстве по культуре и туризму
— 4х-летний опыт работы в корпоративном туризме с большими и малыми группами
— разработка и проведение экскурсий по направлениям: Куршская коса, Калининград побережье, восток области
— водительский стаж более 15 лет
— полезные контакты, знакомства, адреса и рекомендации для вашего дальнейшего отдыха
Я коммуникабельная, добродушная, ответственная, внимательная. Мы с вами будем путешествовать в комфортном темпе на минивэне. В поездку возьмём: салфетки, плед, зонт от дождя и пляжный, дождевик, бинокль.
Алена
Я бывала уже на Косе в летнее время и решила отправится туда снова, но зимой. Не пожалела!! Балтика, покрытая снегом, заснеженный лес, хрустящий треск под ногами. Локации словно из сказки!! читать дальшеуменьшить
Было тепло, душевно и даже с приключениями - встретили косульку. На память увезла с собой кусочек пейзажного янтаря из местного магазинчика. Будет греть меня воспоминаниями, своей необычностью и красотой. Благодарю Надежду и рекомендую экскурсию с ней!!
Светлана
Самый лучший экскурсовод! Было очень комфортно, интересно, слушать рассказ было одно удовольствие! Надежда - мастер своего дела, спасибо большое!
Зоя
Экскурсия понравилась. Ничего лишнего, продуманный маршрут, хороший экскурсовод, много новой информации.
Светлана
Сомневалась, стоит ли ехать на Куршскую Косу в зимнее время. Стоит однозначно! Зимней ее тоже нужно увидеть. И отдельная благодарность Надежде за комфортный продуманный маршрут. Мы даже не замерзли! И успели посмотреть все самое главное. Поездка получилась очень теплой и душевной. Рекомендую!
Анна
Нам очень понравилось, прекрасная поездка. Очень комфортно, познавательно, Надежда прекрасный рассказчик, было супер интересно, увидели всё, что хотели 😁
Евгений
Отличная экскурсия, великолепная подача материала, все продумано, Надежде огромное спасибо!
