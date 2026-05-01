Мои заказы

Велопрогулка вдоль Балтики + экскурсия на электросамокатах по Зеленоградску

Природа, пляжи и история старого Кранца - с пикником и трансфером из Калининграда
Проведите активный день на побережье Балтийского моря! Вас ждёт велопрогулка вдоль широких пляжей, дюн и сосновых лесов.

А после пикника на природе путешествие продолжится экскурсией по Зеленоградску на электросамокатах — вы прокатитесь по уютным улочкам старого Кранца, увидите архитектурные жемчужины начала 20 века и узнаете историю знаменитого курорта.
Велопрогулка вдоль Балтики + экскурсия на электросамокатах по Зеленоградску
Велопрогулка вдоль Балтики + экскурсия на электросамокатах по Зеленоградску
Велопрогулка вдоль Балтики + экскурсия на электросамокатах по Зеленоградску

Описание экскурсии

Велопрогулка из Отрадного вдоль Балтийского моря. Вы проедете по идеальной дорожке среди широких пляжей, тихих дюн и высоких сосновых лесов. Увидите яркие панорамы Балтики, отдохнёте от городской суеты и сделаете множество красивых фотографий.

Пикник на природе — лёгкая еда и напитки прямо на маршруте, возможность отдохнуть и насладиться окружающими пейзажами.

Прогулка на электросамокатах по Зеленоградску. Вы изучите старый Кранц, его променады, уютные улочки и архитектурные жемчужины начала 20 века. А гид расскажет, как формировался облик этого знаменитого балтийского курорта.

Примерный тайминг

8:30 — сбор участников, брифинг по маршруту, посадка в автобус
9:00 — выезд в пос. Отрадное
10:30 — начало велосипедной прогулки
12:30 — пикник
13:30 — продолжение веломаршрута
15:00 — экскурсия по Зеленоградску на электросамокатах
17:00 — выезд в Калининград
18:00 — прибытие в город

Организационные детали

  • Поедем на удобных велосипедах Riverside 900 с силиконовыми сиденьями и анатомическими ручками
  • Доступно для новичков: комфортные дистанции, нет крутых спусков и подъёмов, трасса — асфальт и хороший грунт
  • Трассы продуманы до мелочей: средняя скорость продвижения 10 км/ч, предусмотрены регулярные остановки на отдых
  • В стоимость входит трансфер на микроавтобусе, аренда велосипедов и электросамокатов, пикник (1 куриная/свиная отбивная или 2 куриные котлеты, овощи, яйцо, лимонник, хлеб, сок)
  • С вами будет один из гидов нашей команды

в четверг в 08:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник12 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На проспекте Победы
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг в 08:30
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Инесса
Инесса — Организатор в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провела экскурсии для 68 туристов
Мы опытные путешественники, знатоки региона и влюблённые в свой родной край местные жители. Все маршруты мы испытываем на себе и включаем в программу только самое интересное. Добавляем нетривиальные локации, проверенные
читать дальшеуменьшить

рестораны и заботимся о вашем комфорте. У нас свой многофункциональный комплекс, где вы будете жить во время путешествия, новый транспорт и профессиональная команда, готовая помочь с любыми вопросами и воплотить в жизнь ваши идеи. Проводим как групповые, так и корпоративные туры под заказ. Приглашаем вас в активные, гастрономические и путешествия-знакомства с Калининградской областью — выбирайте то, что ближе вам!

Входит в следующие категории Калининграда

Похожие экскурсии на «Велопрогулка вдоль Балтики + экскурсия на электросамокатах по Зеленоградску»

Куршская коса и Зеленоградск - идеальный день на Балтике
На автобусе
8 часов
17 отзывов
Групповая
Куршская коса и Зеленоградск - идеальный день на Балтике
Отправиться из Калининграда к танцующему лесу, дюнам и старинному прусскому курорту
Начало: На улице Шевченко
Расписание: в пятницу и субботу в 09:00
29 мая в 09:00
30 мая в 09:00
1750 ₽ за человека
Балтийск и Янтарный - тайны Балтики (из Калининграда)
На автобусе
8 часов
4 отзыва
Групповая
Балтийск и Янтарный - тайны Балтики (из Калининграда)
Увидеть старинные кирхи, погулять по пляжам, остановиться у действующего маяка и проводить корабли
Начало: На улице Шевченко
Расписание: во вторник и четверг в 08:45
Завтра в 08:45
2 июн в 08:45
1850 ₽ за человека
Курорты Балтики из Калининграда: Янтарный, Светлогорск, Зеленоградск
На машине
7 часов
-
15%
83 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Курорты Балтики из Калининграда: Янтарный, Светлогорск, Зеленоградск
Исследуйте богатую историю и культурное наследие балтийских курортов в увлекательной индивидуальной экскурсии
Начало: По договорённости
Завтра в 08:00
29 мая в 08:30
15 725 ₽18 500 ₽ за всё до 4 чел.
Танцующий лес, Зеленоградск, высота Эфа и сыроварня - на Куршскую косу из Калининграда
На машине
8 часов
40 отзывов
Мини-группа
до 7 чел.
Танцующий лес, Зеленоградск, высота Эфа и сыроварня - на Куршскую косу из Калининграда
Увидеть все топ-места на побережье Балтики
Начало: У ресторана «Тётка Фишер»
30 мая в 09:00
14 июн в 09:00
3500 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Калининграде. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Калининграде
12 500 ₽ за человека