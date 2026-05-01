Проведите активный день на побережье Балтийского моря! Вас ждёт велопрогулка вдоль широких пляжей, дюн и сосновых лесов. А после пикника на природе путешествие продолжится экскурсией по Зеленоградску на электросамокатах — вы прокатитесь по уютным улочкам старого Кранца, увидите архитектурные жемчужины начала 20 века и узнаете историю знаменитого курорта.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание экскурсии

Велопрогулка из Отрадного вдоль Балтийского моря. Вы проедете по идеальной дорожке среди широких пляжей, тихих дюн и высоких сосновых лесов. Увидите яркие панорамы Балтики, отдохнёте от городской суеты и сделаете множество красивых фотографий.

Пикник на природе — лёгкая еда и напитки прямо на маршруте, возможность отдохнуть и насладиться окружающими пейзажами.

Прогулка на электросамокатах по Зеленоградску. Вы изучите старый Кранц, его променады, уютные улочки и архитектурные жемчужины начала 20 века. А гид расскажет, как формировался облик этого знаменитого балтийского курорта.

Примерный тайминг

8:30 — сбор участников, брифинг по маршруту, посадка в автобус

9:00 — выезд в пос. Отрадное

10:30 — начало велосипедной прогулки

12:30 — пикник

13:30 — продолжение веломаршрута

15:00 — экскурсия по Зеленоградску на электросамокатах

17:00 — выезд в Калининград

18:00 — прибытие в город

Организационные детали