Велопрогулка вдоль Балтики + экскурсия на электросамокатах по Зеленоградску
Природа, пляжи и история старого Кранца - с пикником и трансфером из Калининграда
Проведите активный день на побережье Балтийского моря! Вас ждёт велопрогулка вдоль широких пляжей, дюн и сосновых лесов.
А после пикника на природе путешествие продолжится экскурсией по Зеленоградску на электросамокатах — вы прокатитесь по уютным улочкам старого Кранца, увидите архитектурные жемчужины начала 20 века и узнаете историю знаменитого курорта.
Описание экскурсии
Велопрогулка из Отрадного вдоль Балтийского моря. Вы проедете по идеальной дорожке среди широких пляжей, тихих дюн и высоких сосновых лесов. Увидите яркие панорамы Балтики, отдохнёте от городской суеты и сделаете множество красивых фотографий.
Пикник на природе — лёгкая еда и напитки прямо на маршруте, возможность отдохнуть и насладиться окружающими пейзажами.
Прогулка на электросамокатах по Зеленоградску. Вы изучите старый Кранц, его променады, уютные улочки и архитектурные жемчужины начала 20 века. А гид расскажет, как формировался облик этого знаменитого балтийского курорта.
Примерный тайминг
8:30 — сбор участников, брифинг по маршруту, посадка в автобус 9:00 — выезд в пос. Отрадное 10:30 — начало велосипедной прогулки 12:30 — пикник 13:30 — продолжение веломаршрута 15:00 — экскурсия по Зеленоградску на электросамокатах 17:00 — выезд в Калининград 18:00 — прибытие в город
Организационные детали
Поедем на удобных велосипедах Riverside 900 с силиконовыми сиденьями и анатомическими ручками
Доступно для новичков: комфортные дистанции, нет крутых спусков и подъёмов, трасса — асфальт и хороший грунт
Трассы продуманы до мелочей: средняя скорость продвижения 10 км/ч, предусмотрены регулярные остановки на отдых
В стоимость входит трансфер на микроавтобусе, аренда велосипедов и электросамокатов, пикник (1 куриная/свиная отбивная или 2 куриные котлеты, овощи, яйцо, лимонник, хлеб, сок)
С вами будет один из гидов нашей команды
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Участник
12 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На проспекте Победы
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг в 08:30
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Инесса — Организатор в Калининграде
На сайте с 2021 года
Провела экскурсии для 68 туристов
Мы опытные путешественники, знатоки региона и влюблённые в свой родной край местные жители. Все маршруты мы испытываем на себе и включаем в программу только самое интересное. Добавляем нетривиальные локации, проверенные читать дальшеуменьшить
рестораны и заботимся о вашем комфорте. У нас свой многофункциональный комплекс, где вы будете жить во время путешествия, новый транспорт и профессиональная команда, готовая помочь с любыми вопросами и воплотить в жизнь ваши идеи. Проводим как групповые, так и корпоративные туры под заказ. Приглашаем вас в активные, гастрономические и путешествия-знакомства с Калининградской областью — выбирайте то, что ближе вам!
