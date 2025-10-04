Подарите себе активный день на природе! На велосипеде вы проедете по живописным лесам вдоль туманных болот, кристально чистых рек и озёр. Увидите старинные мосты, кирхи, охотничьи усадьбы и ритуальные камни. Послушаете легенды и прикоснётесь к богатой истории Красного леса.
Описание экскурсии
На велосипедах мы проедем около 18 км по живописному маршруту. Вы увидите:
- Ледниковое озеро Мариново, которому около 15 тысяч лет
- Мост Нойе-брюке — уникальное архитектурное сооружение над рекой Красной
- Мост Гайдена, построенный в 1905 году
- Руины дачи Геринга, откуда открывается прекрасный вид на реку
- Олений мост в красивом месте
- Арочный железнодорожный мост, высота которого достигает 25 метров
По пути поговорим об истории Роминтенской пущи: кто и когда любил охотится в этих краях, как люди пытались сохранить лес, кому было позволено здесь находиться. И не только!
Организационные детали
- Трансфер из Калининграда — на комфортабельном микроавтобусе Mitsubishi Delica. Дорога занимает около 2,5 ч в одну сторону
- Программа подойдёт участникам с 7 лет с базовыми навыками езды на велосипеде
- Протяжённость маршрута — 18 км (3–4 ч)
- В стоимость всё включено, в том числе аренда велосипедов, ланч по прибытии к месту старта и полноценный обед
Важная информация: основные достопримечательности находятся в пограничной зоне, поэтому экскурсия возможна только для граждан РФ. Обязательно возьмите с собой паспорт.
в субботу и воскресенье в 08:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|6000 ₽
|Дети до 16 лет
|4000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Московском проспекте
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 08:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваш гид в Калининграде
Провёл экскурсии для 192 туристов
Привет, меня зовут Сергей. Я провожу прогулки на каяках, сапбордах и велосипедах по Калининградской области. Организую интересные путешествия на воде в Балтийске и Янтарном, сдаю в аренду каяки, байдарки, сапборды, лодки и катамараны для самостоятельных прогулок. Провожу увлекательный велотур по Балтийской косе: в программу входят перекус, снорклинг и фотографирование на протяжении всего маршрута.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывах
Татьяна
4 окт 2025
Отличная организация и гид, хорошо провела время. Спасибо вам.
Е
Елена
8 сен 2025
Безумно всё понравилось! Офигительный маршрут! Красотища, велики, запахи природы, пение птиц. Впечатлений на всю жизнь. Спасибо огромное Сергею и Герману!
Ж
Жанна
24 авг 2025
Очень интересно. Посетили дом Германа Геринга. Рекомендую
Мария
27 апр 2025
Прежде всего хотела бы отметить гида Сергея. Очень понравился подход: очень ответственный, приятный в общении человек, который держит свое слово даже в мелочах.
Такой подход очень подкупает и важен.
Сергей для своих
Такой подход очень подкупает и важен.
Сергей для своих
