Подарите себе активный день на природе! На велосипеде вы проедете по живописным лесам вдоль туманных болот, кристально чистых рек и озёр. Увидите старинные мосты, кирхи, охотничьи усадьбы и ритуальные камни. Послушаете легенды и прикоснётесь к богатой истории Красного леса.

Описание экскурсии

На велосипедах мы проедем около 18 км по живописному маршруту. Вы увидите:

Ледниковое озеро Мариново , которому около 15 тысяч лет

, которому около 15 тысяч лет Мост Нойе-брюке — уникальное архитектурное сооружение над рекой Красной

— уникальное архитектурное сооружение над рекой Красной Мост Гайдена , построенный в 1905 году

, построенный в 1905 году Руины дачи Геринга , откуда открывается прекрасный вид на реку

, откуда открывается прекрасный вид на реку Олений мост в красивом месте

в красивом месте Арочный железнодорожный мост, высота которого достигает 25 метров

По пути поговорим об истории Роминтенской пущи: кто и когда любил охотится в этих краях, как люди пытались сохранить лес, кому было позволено здесь находиться. И не только!

Организационные детали

Трансфер из Калининграда — на комфортабельном микроавтобусе Mitsubishi Delica. Дорога занимает около 2,5 ч в одну сторону

Программа подойдёт участникам с 7 лет с базовыми навыками езды на велосипеде

Протяжённость маршрута — 18 км (3–4 ч)

В стоимость всё включено, в том числе аренда велосипедов, ланч по прибытии к месту старта и полноценный обед

Важная информация: основные достопримечательности находятся в пограничной зоне, поэтому экскурсия возможна только для граждан РФ. Обязательно возьмите с собой паспорт.