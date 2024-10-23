Это путешествие для тех, кто ищет приключений и хочет увидеть всё самое интересное, наш что регион может предложить.
Как возникла Балтийская коса и что здесь делали рыцари Тевтонского ордена? Когда в
Как возникла Балтийская коса и что здесь делали рыцари Тевтонского ордена? Когда в
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Описание экскурсии
На Балтийской косе расположено не менее 50 объектов фортификации различных времён. Вы увидите:
- Южный мол. Считается самой северной точкой Балтийской косы. Через пролив находится Северный мол с красным маяком. Оба мола образуют морские ворота Балтийска
- Форт Западный. Построен в середине 19 века из клинкерного кирпича в форме неправильного пятиугольника. Был оснащён автономной системой отопления, системами водоснабжения, вентиляции и канализации
- Аэродром Нойтиф. Раньше это была одна из лучших авиабаз Германии. Находится на песчаной почве — и в этом его уникальность
- Береговые зенитные батареи Нойтиф и Лемберг. Во время Второй Мировой войны немецкие войска укрепили линию обороны Пиллау батареей Лемберг, состоявшей из 20 бункеров
- Музей «Старый Люнет», расположенный в форте 19 века. Сейчас это популярное место у путешественников
- Взлётную полосу для авиации наземного базирования
А также арт-объекты в «Ржавом городе», арсеналы Люфтваффе и многое другое! Если захотите, вы также сможете попробовать себя в качестве археологов (я предоставлю металлоискатель) и половить камбалу, салаку и не только, а потом приготовить ароматную рыбку на мангале (снасти и всё для пикника есть в машине).
Вы узнаете:
- Когда появились пираты Балтийского моря
- Как формировалась Балтийская коса и чем она отличается от Куршской
- Как определить настоящий янтарь и где его искать
- Куда мир пришёл только через трое суток после Дня Победы
- Как царь Пётр давал здесь первый в своей жизни самостоятельный салют и почему это место он называл «мой маленький Амстердам»
- Каким образом осуществлялась эвакуация гарнизона осаждённого Кёнигсберга через косу
- Почему началась песчаная катастрофа и как люди с ней боролись
Организационные детали
- Важно: обязательно возьмите с собой паспорт, так как мы будем находиться в приграничной зоне
- Поедем на комфортабельном внедорожнике Nissan. Мы заберём вас в любом удобном месте в Калининграде и после экскурсии отвезём обратно
- Программа будет интересна взрослым и детям с 7 лет
- Отдельно оплачивается билет на паром — 100 ₽ в обе стороны и посещение музея «Старый Люнет» — 300 ₽ с человека
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В удобном для вас месте
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений — ваша команда гидов в Калининграде
Провели экскурсии для 1790 туристов
Добрый день! Меня зовут Евгений. Всю жизнь прожил в Калининградской области, изъездил её вдоль и поперек. Теперь с удовольствием делюсь своими знаниями, наблюдениями, впечатлениями, открытиями и тайнами этого прекрасного края. Вместе с командой гидов предоставляем услуги трансфера из аэропорта и по области на комфортабельных автомобилях. Предлагаем полноценную организацию отдыха, включая экстрим и охоту. Рады каждому гостю!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Александра
23 окт 2024
Выше всяких похвал. Прекрасное время с гидом Евгением! Балтийская коса, рассказ о фортификациях, аэродромах! Полный восторг! Повезло с погодой очень. Прекрасная теплая осень
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