Это путешествие для тех, кто ищет приключений и хочет увидеть всё самое интересное, наш что регион может предложить.Как возникла Балтийская коса и что здесь делали рыцари Тевтонского ордена? Когда в

море появились пираты и из-за чего началась песчаная катастрофа? Об этом и многом другом поговорим на экскурсии. А также посетим фортификационные объекты и окунёмся в их прошлое. И ненадолго превратимся в археологов с металлоискателем.

Описание экскурсии

На Балтийской косе расположено не менее 50 объектов фортификации различных времён. Вы увидите:

Южный мол . Считается самой северной точкой Балтийской косы. Через пролив находится Северный мол с красным маяком. Оба мола образуют морские ворота Балтийска

. Считается самой северной точкой Балтийской косы. Через пролив находится Северный мол с красным маяком. Оба мола образуют морские ворота Балтийска Форт Западный . Построен в середине 19 века из клинкерного кирпича в форме неправильного пятиугольника. Был оснащён автономной системой отопления, системами водоснабжения, вентиляции и канализации

. Построен в середине 19 века из клинкерного кирпича в форме неправильного пятиугольника. Был оснащён автономной системой отопления, системами водоснабжения, вентиляции и канализации Аэродром Нойтиф . Раньше это была одна из лучших авиабаз Германии. Находится на песчаной почве — и в этом его уникальность

. Раньше это была одна из лучших авиабаз Германии. Находится на песчаной почве — и в этом его уникальность Береговые зенитные батареи Нойтиф и Лемберг . Во время Второй Мировой войны немецкие войска укрепили линию обороны Пиллау батареей Лемберг, состоявшей из 20 бункеров

. Во время Второй Мировой войны немецкие войска укрепили линию обороны Пиллау батареей Лемберг, состоявшей из 20 бункеров Музей «Старый Люнет» , расположенный в форте 19 века. Сейчас это популярное место у путешественников

, расположенный в форте 19 века. Сейчас это популярное место у путешественников Взлётную полосу для авиации наземного базирования

А также арт-объекты в «Ржавом городе», арсеналы Люфтваффе и многое другое! Если захотите, вы также сможете попробовать себя в качестве археологов (я предоставлю металлоискатель) и половить камбалу, салаку и не только, а потом приготовить ароматную рыбку на мангале (снасти и всё для пикника есть в машине).

Вы узнаете:

Когда появились пираты Балтийского моря

Как формировалась Балтийская коса и чем она отличается от Куршской

Как определить настоящий янтарь и где его искать

Куда мир пришёл только через трое суток после Дня Победы

Как царь Пётр давал здесь первый в своей жизни самостоятельный салют и почему это место он называл «мой маленький Амстердам»

Каким образом осуществлялась эвакуация гарнизона осаждённого Кёнигсберга через косу

Почему началась песчаная катастрофа и как люди с ней боролись

Организационные детали