Внедорожная экспедиция на Балтийскую косу

К одной из лучших авиабаз Германии, музею «Старый Люнет» и фортам 19 века - из Калининграда
Это путешествие для тех, кто ищет приключений и хочет увидеть всё самое интересное, наш что регион может предложить.

Как возникла Балтийская коса и что здесь делали рыцари Тевтонского ордена? Когда в
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море появились пираты и из-за чего началась песчаная катастрофа? Об этом и многом другом поговорим на экскурсии. А также посетим фортификационные объекты и окунёмся в их прошлое. И ненадолго превратимся в археологов с металлоискателем.

5
1 отзыв
Внедорожная экспедиция на Балтийскую косу
Внедорожная экспедиция на Балтийскую косу
Внедорожная экспедиция на Балтийскую косу
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00

Описание экскурсии

На Балтийской косе расположено не менее 50 объектов фортификации различных времён. Вы увидите:

  • Южный мол. Считается самой северной точкой Балтийской косы. Через пролив находится Северный мол с красным маяком. Оба мола образуют морские ворота Балтийска
  • Форт Западный. Построен в середине 19 века из клинкерного кирпича в форме неправильного пятиугольника. Был оснащён автономной системой отопления, системами водоснабжения, вентиляции и канализации
  • Аэродром Нойтиф. Раньше это была одна из лучших авиабаз Германии. Находится на песчаной почве — и в этом его уникальность
  • Береговые зенитные батареи Нойтиф и Лемберг. Во время Второй Мировой войны немецкие войска укрепили линию обороны Пиллау батареей Лемберг, состоявшей из 20 бункеров
  • Музей «Старый Люнет», расположенный в форте 19 века. Сейчас это популярное место у путешественников
  • Взлётную полосу для авиации наземного базирования

А также арт-объекты в «Ржавом городе», арсеналы Люфтваффе и многое другое! Если захотите, вы также сможете попробовать себя в качестве археологов (я предоставлю металлоискатель) и половить камбалу, салаку и не только, а потом приготовить ароматную рыбку на мангале (снасти и всё для пикника есть в машине).

Вы узнаете:

  • Когда появились пираты Балтийского моря
  • Как формировалась Балтийская коса и чем она отличается от Куршской
  • Как определить настоящий янтарь и где его искать
  • Куда мир пришёл только через трое суток после Дня Победы
  • Как царь Пётр давал здесь первый в своей жизни самостоятельный салют и почему это место он называл «мой маленький Амстердам»
  • Каким образом осуществлялась эвакуация гарнизона осаждённого Кёнигсберга через косу
  • Почему началась песчаная катастрофа и как люди с ней боролись

Организационные детали

  • Важно: обязательно возьмите с собой паспорт, так как мы будем находиться в приграничной зоне
  • Поедем на комфортабельном внедорожнике Nissan. Мы заберём вас в любом удобном месте в Калининграде и после экскурсии отвезём обратно
  • Программа будет интересна взрослым и детям с 7 лет
  • Отдельно оплачивается билет на паром — 100 ₽ в обе стороны и посещение музея «Старый Люнет» — 300 ₽ с человека
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В удобном для вас месте
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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1
А
23 окт 2024
Выше всяких похвал. Прекрасное время с гидом Евгением! Балтийская коса, рассказ о фортификациях, аэродромах! Полный восторг! Повезло с погодой очень. Прекрасная теплая осень

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