Покататься на джипах в Калининграде

Найдено 3 экскурсии в категории «Джиппинг» в Калининграде, цены от 11 450 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Путешествие в стиле «Сафари» по Калининградской области
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
скидка
20%
Индивидуальная
8 часов
152 отзыва
Сафари-путешествие на джипах: исторические сокровища Калининграда
Откройте для себя тайны заброшенных замков и крепостей, погрузитесь в историю и природу Калининградской области
Начало: Калининград
«Приглашаем вас в увлекательное путешествие на джипах в стиле «Сафари» по Калининградской области»
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
2498019 984 за всё до 4 чел.
Балтийск-Пиллау: путешествие в прошлое
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
9 часов
82 отзыва
Балтийск-Пиллау: путешествие в прошлое
Осмотреть самый западный форпост России, прокатиться на джипе по дюнам и узнать историю города
Начало: В удобном для вас месте
«А после вас ждет увлекательный джип-тур по песчаным дюнам Балтийского побережья»
20 июня в 09:00
21 июня в 09:00
11 450 за всё до 3 чел.
На поиски фортов Калининграда - квест на внедорожнике
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
скидка
20%
Квест
7 часов
8 отзывов
Квест-экскурсия по фортам Калининграда на внедорожнике
Станьте исследователями фортов Калининграда, покорите исторические сооружения и получите уникальные трофеи
«С вашей компанией будет не просто гид, но опытный гонщик, а квест пройдет на подготовленном внедорожнике»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
2480019 840 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • E
    Elena
    5 июня 2024
    Путешествие в стиле «Сафари» по Калининградской области
    Экскурсия по Балтийску увлекательна,особенно,если интересна военная тематика! У Александра индивидуальный подход к каждому гостю и вскрытие необычных фактов в истории взятия (Кёнигсберга)Калининграда.
  • Я
    Яна
    29 мая 2024
    Балтийск-Пиллау: путешествие в прошлое
    Нам все очень понравилось и маршрут и как Андрей интересно рассказывал, дети были восторге, советую от души)
  • С
    Светлана
    28 мая 2024
    Балтийск-Пиллау: путешествие в прошлое
    Отличная экскурсия, интересный и необычный маршрут Андрей хорошо знает историю и умеет ее преподносить там, что интересно любому
  • О
    Олег
    21 мая 2024
    Путешествие в стиле «Сафари» по Калининградской области
    Александр глубоко погружен в тему истории региона и в частности последних месяцев ВОВ, всего что происходило на Балтийской косе и в Пилау. Очень познавательно! Комфортный автомобиль и дружеская атмосфера во время экскурсии. Рекомендую кому интересна история ВОВ региона.
  • Е
    Елена
    14 мая 2024
    Путешествие в стиле «Сафари» по Калининградской области
    Огромное спасибо Александру за незабываемые впечатления о Калининграде. Были компанией на 9 мая. Сама дата задает высокую планку, а с
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    Александром этот день стал особенно запоминающимся. Он очень много знает о великой военной истории Родины и поделился с нами. Экскурсия была очень насыщенна, динамична, интересна. Взлетно- посадочная полоса ремонтируемая янтарем невероятна… и многое другое. Все было организовано супер👍 Если бы можно было ставить оценку 10, то это было бы заслуженно

    Огромное спасибо Александру за незабываемые впечатления о Калининграде. Были компанией на 9 мая. Сама дата задаетОгромное спасибо Александру за незабываемые впечатления о Калининграде. Были компанией на 9 мая. Сама дата задает
  • С
    Сергей
    12 мая 2024
    Балтийск-Пиллау: путешествие в прошлое
    Андрей нам очень понравился, все подробно рассказал и много чего показал. Мы впечатлились экскурсией, рекомендуем.
  • М
    Марина
    18 марта 2024
    На поиски фортов Калининграда - квест на внедорожнике
    Прекрасно проведенный день рождения в отличной компании. Как раз тот случай, когда совсем не жалко денег, потраченных на экскурсию. Грамотный тайминг и распределение нагрузки. Вкусный обед в рекомендованном месте. Не лекция, но постоянный диалог всех участников. Александр, спасибо большое! Расширяйте программу - обязательно вернемся)
  • М
    Мария
    18 февраля 2024
    На поиски фортов Калининграда - квест на внедорожнике
    Были на экскурсии по фортам Калининграда,. Нашим экскурсоводом был Александр. Хочется отметить, что он отличный рассказчик, очень разносторонний эрудированый человек,
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    умеющий заинтересовать и заразить своим стремлением к познанию истории Калининградской земли. Вся экскурсия пролетела как один миг. Хочется ещё раз поблагодарить за полученные знания и прекрасно проведённое время!

  • С
    Светлана
    28 октября 2023
    На поиски фортов Калининграда - квест на внедорожнике
    Данной экскурсией безмерно довольны, очень необычно, познавательно и увлекательно. Александр мастер своего дела, прекрасно преподнес всю информацию в упрощенном и отфильтрованном от воды виде. По возможности обязательно будем брать еще экскурсии)))
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Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Джиппинг»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Калининграде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Путешествие в стиле «Сафари» по Калининградской области
  2. Балтийск-Пиллау: путешествие в прошлое
  3. На поиски фортов Калининграда - квест на внедорожнике
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  2. Самое главное
  3. Остров Канта
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  5. Амалиенау
  6. Высота Эфа
  7. Кафедральный собор
  8. Высота Мюллера
  9. Рыбная деревня
  10. Водонапорная башня
Сколько стоит экскурсия по Калининграду в июне 2024
Сейчас в Калининграде в категории "Джиппинг" можно забронировать 3 экскурсии от 11 450 до 19 984 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 242 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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