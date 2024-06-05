E Elena Путешествие в стиле «Сафари» по Калининградской области Экскурсия по Балтийску увлекательна,особенно,если интересна военная тематика! У Александра индивидуальный подход к каждому гостю и вскрытие необычных фактов в истории взятия (Кёнигсберга)Калининграда.

Я Яна Балтийск-Пиллау: путешествие в прошлое Нам все очень понравилось и маршрут и как Андрей интересно рассказывал, дети были восторге, советую от души)

С Светлана Балтийск-Пиллау: путешествие в прошлое Отличная экскурсия, интересный и необычный маршрут Андрей хорошо знает историю и умеет ее преподносить там, что интересно любому

О Олег Путешествие в стиле «Сафари» по Калининградской области Александр глубоко погружен в тему истории региона и в частности последних месяцев ВОВ, всего что происходило на Балтийской косе и в Пилау. Очень познавательно! Комфортный автомобиль и дружеская атмосфера во время экскурсии. Рекомендую кому интересна история ВОВ региона.

Е Елена Путешествие в стиле «Сафари» по Калининградской области читать дальше Александром этот день стал особенно запоминающимся. Он очень много знает о великой военной истории Родины и поделился с нами. Экскурсия была очень насыщенна, динамична, интересна. Взлетно- посадочная полоса ремонтируемая янтарем невероятна… и многое другое. Все было организовано супер👍 Если бы можно было ставить оценку 10, то это было бы заслуженно Огромное спасибо Александру за незабываемые впечатления о Калининграде. Были компанией на 9 мая. Сама дата задает высокую планку, а с

С Сергей Балтийск-Пиллау: путешествие в прошлое Андрей нам очень понравился, все подробно рассказал и много чего показал. Мы впечатлились экскурсией, рекомендуем.

М Марина На поиски фортов Калининграда - квест на внедорожнике Прекрасно проведенный день рождения в отличной компании. Как раз тот случай, когда совсем не жалко денег, потраченных на экскурсию. Грамотный тайминг и распределение нагрузки. Вкусный обед в рекомендованном месте. Не лекция, но постоянный диалог всех участников. Александр, спасибо большое! Расширяйте программу - обязательно вернемся)

М Мария На поиски фортов Калининграда - квест на внедорожнике читать дальше умеющий заинтересовать и заразить своим стремлением к познанию истории Калининградской земли. Вся экскурсия пролетела как один миг. Хочется ещё раз поблагодарить за полученные знания и прекрасно проведённое время! Были на экскурсии по фортам Калининграда,. Нашим экскурсоводом был Александр. Хочется отметить, что он отличный рассказчик, очень разносторонний эрудированый человек,