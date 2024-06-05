1 чел.
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скидка
20%
Индивидуальная
8 часов
Сафари-путешествие на джипах: исторические сокровища Калининграда
Откройте для себя тайны заброшенных замков и крепостей, погрузитесь в историю и природу Калининградской области
Начало: Калининград
«Приглашаем вас в увлекательное путешествие на джипах в стиле «Сафари» по Калининградской области»
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
2498019 984₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Балтийск-Пиллау: путешествие в прошлое
Осмотреть самый западный форпост России, прокатиться на джипе по дюнам и узнать историю города
Начало: В удобном для вас месте
«А после вас ждет увлекательный джип-тур по песчаным дюнам Балтийского побережья»
20 июня в 09:00
21 июня в 09:00
11 450₽ за всё до 3 чел.
скидка
20%
Квест
7 часов
Квест-экскурсия по фортам Калининграда на внедорожнике
Станьте исследователями фортов Калининграда, покорите исторические сооружения и получите уникальные трофеи
«С вашей компанией будет не просто гид, но опытный гонщик, а квест пройдет на подготовленном внедорожнике»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
2480019 840₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- EElena5 июня 2024Экскурсия по Балтийску увлекательна,особенно,если интересна военная тематика! У Александра индивидуальный подход к каждому гостю и вскрытие необычных фактов в истории взятия (Кёнигсберга)Калининграда.
- ЯЯна29 мая 2024Нам все очень понравилось и маршрут и как Андрей интересно рассказывал, дети были восторге, советую от души)
- ССветлана28 мая 2024Отличная экскурсия, интересный и необычный маршрут Андрей хорошо знает историю и умеет ее преподносить там, что интересно любому
- ООлег21 мая 2024Александр глубоко погружен в тему истории региона и в частности последних месяцев ВОВ, всего что происходило на Балтийской косе и в Пилау. Очень познавательно! Комфортный автомобиль и дружеская атмосфера во время экскурсии. Рекомендую кому интересна история ВОВ региона.
- ЕЕлена14 мая 2024Огромное спасибо Александру за незабываемые впечатления о Калининграде. Были компанией на 9 мая. Сама дата задает высокую планку, а с
- ССергей12 мая 2024Андрей нам очень понравился, все подробно рассказал и много чего показал. Мы впечатлились экскурсией, рекомендуем.
- ММарина18 марта 2024Прекрасно проведенный день рождения в отличной компании. Как раз тот случай, когда совсем не жалко денег, потраченных на экскурсию. Грамотный тайминг и распределение нагрузки. Вкусный обед в рекомендованном месте. Не лекция, но постоянный диалог всех участников. Александр, спасибо большое! Расширяйте программу - обязательно вернемся)
- ММария18 февраля 2024Были на экскурсии по фортам Калининграда,. Нашим экскурсоводом был Александр. Хочется отметить, что он отличный рассказчик, очень разносторонний эрудированый человек,
- ССветлана28 октября 2023Данной экскурсией безмерно довольны, очень необычно, познавательно и увлекательно. Александр мастер своего дела, прекрасно преподнес всю информацию в упрощенном и отфильтрованном от воды виде. По возможности обязательно будем брать еще экскурсии)))
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Джиппинг»
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