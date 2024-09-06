Из Калининграда в Балтийск на быстроходном катере

Помчаться на Балтийскую косу, а по пути увидеть парусники, ракетные суда и кладбище кораблей
Мы отправляемся на самый запад России — Балтийскую косу, где расположена база ВМФ РФ. А главное, едем туда на быстроходном катере по Калининградскому морскому каналу. По пути увидим ракетные корабли и корветы, парусники и судоверфь, где восстанавливают ценные суда. Проплывём мимо кладбища кораблей и острова Зелёный с поселением бакланов. Готовьтесь к незабываемому дню!
5
2 отзыва
Из Калининграда в Балтийск на быстроходном катере
Из Калининграда в Балтийск на быстроходном катере
Из Калининграда в Балтийск на быстроходном катере
Ближайшие даты:
Время начала: 09:30, 10:00, 10:30

Описание водной прогулки

Наш путь по Калининградскому каналу до Балтийска займёт примерно 1,5 часа и будет максимально увлекателен, ведь мы осмотрим:

  • весь порт Калининграда, включая места, куда не доходят прогулочные катера
  • судостроительный завод «Янтарь» и новейшие строящиеся корабли
  • гавани и флот рыбкомбината «За Родину»
  • портовые мощности Светлого (корпорация «Соя», нефтяной терминал, рыбный порт)
  • судоверфь, где ремонтируют особо ценные суда
  • парусники «Седов» и «Крузенштерн»
  • крупнейшее поселение бакланов на острове Зелёный
  • знаменитое кладбище кораблей из фильма «Секретный фарватер»
  • ракетные корабли и корветы Балтийского флота, а также самые большие судна на воздушной подушке

Прибыв в Балтийск, осмотрим акваторию города и высадимся на немецком аэродроме Нойтиф, расположенном на Балтийской косе. Обсудим его историю, особенности функционирования и главное предназначение.

Посетим музейный комплекс «Старый Люнет», где вы узнаете о быте военных лётчиков и мирных жителей Балтийской косы. Насладитесь панорамой моря с вершины древнего форта, услышите его историю и, возможно, найдёте янтарь на побережье. При желании перекусите в одном из заведений на территории комплекса.

На пароме переправимся в некогда закрытый Балтийск, осмотрим там крепость Пиллау и шедевры европейской архитектуры начала 20 века. А затем отправимся в Калининград на комфортабельном минивэне, адаптированном для проведения экскурсий.

Организационные детали

Поездка на катере — около 1,5 часов (зависит от погоды и того, как детально мы будем осматривать порт), прогулка по Балтийской косе — тоже около 2 часов. В Калининград возвращаемся на минивэне.

Дополнительные расходы

  • Вход в музейный комплекс «Старый Люнет» — 200 ₽ за чел.
  • Паром от Балтийской косы в Балтийск — 75 ₽ за чел.
  • Питание (по желанию)

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Правой набережной
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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1
Ксения
6 сен 2024
Семен придумал отличную программу, где не придется скучать ни минуты. Очень здорово, что есть часть с поездкой по воде, мы с восторгом прокатились на катерочке, посмотрели достопримечательности и с воды. Помимо самой программы, порадовал и сам организатор. Семен по первому образованию историк, а по второму экскурсовод, а плюсом увлекающийся молодой человек, с которым будет интересно поболтать обо всём) всем советую!
К
3 сен 2024
Несмотря на замену катера, я немного поволновалась, но мы обо всё договорились на берегу, поэтому мой день рождения получился прекрасным: отличная прогулка по каналу, масса подробностей от гида о том,
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что по берегам, про все проходящие суда тоже рассказал, на косе всё посмотрели, и не с толпой туристов, а комфортно, в своём темпе, в Балтийске тоже успели всё, что хотели и не только рассмотреть, и нас доставили в аэропорт.
Семён классный гид, реально знающий и влюблённый в свою профессию, его интересно слушать

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