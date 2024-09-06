Мы отправляемся на самый запад России — Балтийскую косу, где расположена база ВМФ РФ. А главное, едем туда на быстроходном катере по Калининградскому морскому каналу. По пути увидим ракетные корабли и корветы, парусники и судоверфь, где восстанавливают ценные суда. Проплывём мимо кладбища кораблей и острова Зелёный с поселением бакланов. Готовьтесь к незабываемому дню!

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Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников

Описание водной прогулки

Наш путь по Калининградскому каналу до Балтийска займёт примерно 1,5 часа и будет максимально увлекателен, ведь мы осмотрим:

весь порт Калининграда, включая места, куда не доходят прогулочные катера

судостроительный завод «Янтарь» и новейшие строящиеся корабли

гавани и флот рыбкомбината «За Родину»

портовые мощности Светлого (корпорация «Соя», нефтяной терминал, рыбный порт)

судоверфь, где ремонтируют особо ценные суда

парусники «Седов» и «Крузенштерн»

крупнейшее поселение бакланов на острове Зелёный

знаменитое кладбище кораблей из фильма «Секретный фарватер»

ракетные корабли и корветы Балтийского флота, а также самые большие судна на воздушной подушке

Прибыв в Балтийск, осмотрим акваторию города и высадимся на немецком аэродроме Нойтиф, расположенном на Балтийской косе. Обсудим его историю, особенности функционирования и главное предназначение.

Посетим музейный комплекс «Старый Люнет», где вы узнаете о быте военных лётчиков и мирных жителей Балтийской косы. Насладитесь панорамой моря с вершины древнего форта, услышите его историю и, возможно, найдёте янтарь на побережье. При желании перекусите в одном из заведений на территории комплекса.

На пароме переправимся в некогда закрытый Балтийск, осмотрим там крепость Пиллау и шедевры европейской архитектуры начала 20 века. А затем отправимся в Калининград на комфортабельном минивэне, адаптированном для проведения экскурсий.

Организационные детали

Поездка на катере — около 1,5 часов (зависит от погоды и того, как детально мы будем осматривать порт), прогулка по Балтийской косе — тоже около 2 часов. В Калининград возвращаемся на минивэне.

Дополнительные расходы