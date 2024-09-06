Помчаться на Балтийскую косу, а по пути увидеть парусники, ракетные суда и кладбище кораблей
Мы отправляемся на самый запад России — Балтийскую косу, где расположена база ВМФ РФ. А главное, едем туда на быстроходном катере по Калининградскому морскому каналу. По пути увидим ракетные корабли и корветы, парусники и судоверфь, где восстанавливают ценные суда. Проплывём мимо кладбища кораблей и острова Зелёный с поселением бакланов. Готовьтесь к незабываемому дню!
5
2 отзыва
Ближайшие даты:
Время начала: 09:30, 10:00, 10:30
Описание водной прогулки
Наш путь по Калининградскому каналу до Балтийска займёт примерно 1,5 часа и будет максимально увлекателен, ведь мы осмотрим:
весь порт Калининграда, включая места, куда не доходят прогулочные катера
судостроительный завод «Янтарь» и новейшие строящиеся корабли
гавани и флот рыбкомбината «За Родину»
портовые мощности Светлого (корпорация «Соя», нефтяной терминал, рыбный порт)
судоверфь, где ремонтируют особо ценные суда
парусники «Седов» и «Крузенштерн»
крупнейшее поселение бакланов на острове Зелёный
знаменитое кладбище кораблей из фильма «Секретный фарватер»
ракетные корабли и корветы Балтийского флота, а также самые большие судна на воздушной подушке
Прибыв в Балтийск, осмотрим акваторию города и высадимся на немецком аэродроме Нойтиф, расположенном на Балтийской косе. Обсудим его историю, особенности функционирования и главное предназначение.
Посетим музейный комплекс «Старый Люнет», где вы узнаете о быте военных лётчиков и мирных жителей Балтийской косы. Насладитесь панорамой моря с вершины древнего форта, услышите его историю и, возможно, найдёте янтарь на побережье. При желании перекусите в одном из заведений на территории комплекса.
На пароме переправимся в некогда закрытый Балтийск, осмотрим там крепость Пиллау и шедевры европейской архитектуры начала 20 века. А затем отправимся в Калининград на комфортабельном минивэне, адаптированном для проведения экскурсий.
Организационные детали
Поездка на катере — около 1,5 часов (зависит от погоды и того, как детально мы будем осматривать порт), прогулка по Балтийской косе — тоже около 2 часов. В Калининград возвращаемся на минивэне.
Дополнительные расходы
Вход в музейный комплекс «Старый Люнет» — 200 ₽ за чел.
Паром от Балтийской косы в Балтийск — 75 ₽ за чел.
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Семён — ваш гид в Калининграде
Провёл экскурсии для 829 туристов
Привет! Меня зовут Семён. С детства я интересовался флотом, замками, крепостями и военной техникой. Когда вырос, я стал изучать историю и культуру Калининградской области. Стал гидом-экскурсоводом и сейчас готов показать читать дальше
все самые яркие, знаменитые, а также малоизвестные места Янтарного края.
Кроме популярных мест — я могу показать бункеры, подземелья и убежища Кёнигсберга, а также кладбище кораблей и другие бывшие военные объекты.
Мои экскурсии индивидуальны и могут меняться в зависимости от ваших предпочтений.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
–
3
–
2
–
1
–
Ксения
6 сен 2024
Семен придумал отличную программу, где не придется скучать ни минуты. Очень здорово, что есть часть с поездкой по воде, мы с восторгом прокатились на катерочке, посмотрели достопримечательности и с воды. Помимо самой программы, порадовал и сам организатор. Семен по первому образованию историк, а по второму экскурсовод, а плюсом увлекающийся молодой человек, с которым будет интересно поболтать обо всём) всем советую!
К
Ксения
3 сен 2024
Несмотря на замену катера, я немного поволновалась, но мы обо всё договорились на берегу, поэтому мой день рождения получился прекрасным: отличная прогулка по каналу, масса подробностей от гида о том, читать дальше
что по берегам, про все проходящие суда тоже рассказал, на косе всё посмотрели, и не с толпой туристов, а комфортно, в своём темпе, в Балтийске тоже успели всё, что хотели и не только рассмотреть, и нас доставили в аэропорт. Семён классный гид, реально знающий и влюблённый в свою профессию, его интересно слушать