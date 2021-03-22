Эдуард проводит ещё 1 экскурсию

Посетить Балтийск, Янтарный, Светлогорск и узнать о них интересные факты
В Балтийске вы увидите корабли военно-морского флота и ощутите дух сражений прошлого.
В Янтарном оцените крупнейшее в мире месторождение «солнечного камня» и погуляете по пляжу с Голубым флагом. А в Светлогорске прокатитесь по канатной дороге и научитесь определять время по солнечным часам.
Балтийск — самый западный город страны. Вы пройдете по его живописной набережной и рассмотрите старинный маяк и военный корабли. В очаровательном Светлогорске я покажу вам солнечные часы, Водонапорную башню и озеро Тихое. Проведу по извилистым улочкам и расскажу, как складывалась история курорта.
Необычный поселок Янтарный
Янтарный — колыбель российского янтарного промысла. Вы подниметесь на смотровую площадку Приморского карьера, насладитесь великолепными панорамами и познакомитесь с современными технологиями добычи янтаря. Отыщете тюльпанное дерево и красные буки в парке Беккера, увидите храм Казанской иконы Божией Матери и погуляете по самому широкому пляжу области. А еще полюбуетесь пресным озером Синявино, образованным на месте карьера Вальтер.
Организационные детали
Входные билеты не включены в стоимость: Смотровая площадка янтарного комбината 350 руб. с человека, дети до 7 лет бесплатно; канатная дорога в Светлогорске — 50 рублей с человека.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эдуард — ваш гид в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провёл экскурсии для 315 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Эдуард, я родился и вырос в Калининграде. Много путешествую, люблю природу, особенно — Куршскую косу. С радостью поделюсь своей любовью и знаниями с вами.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Е
Елена
Великолепная экскурсия- все очень понравилось. 3 городка настолько разных, но оставляющих огромное впечатление. Дорога не утомительная. Рассказ гида ребенок слушал. В общем отлично провели время- спасибо огромное! Обязательно будем рекомендовать друзьям!
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Е
Екатерина
Замечательное путешествие, нам очень повезло с погодой, спасибо Эдуарду за хорошо проведённую экскурсию. Все доступно, ненавязчиво, интересно, красивые места, прекрасно провели время!
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О
Оксана
Интересный вариант. Увидели сразу три города. На море жуткий ветер - одевайтесь теплее. Очень удобно что встретили прям в аэропорту. И оттуда начали Экскурсию. Эдуард очень аккуратный Водитель, что не маловажно, так как мы много приехали.
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