Эдуард проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

«Острова» тишины и красоты

Балтийск — самый западный город 🏙️ страны. Вы пройдете по его живописной набережной и рассмотрите старинный маяк. Далее переправитесь на пароме на Балтийскую косу, погуляете по безлюдным пляжам и увидите немецкий аэродром Нойтиф. В очаровательном Светлогорске я покажу вам солнечные часы, Водонапорную башню и озеро Тихое. Проведу по извилистым улочкам и расскажу, как складывалась история 📖 курорта.

Необычный поселок Янтарный

Янтарный — колыбель российского янтарного промысла. Вы подниметесь на смотровую площадку Приморского карьера, насладитесь великолепными панорамами и познакомитесь с современными технологиями добычи янтаря. Отыщете тюльпанное дерево 🌲 и красные буки в парке 🌳 Беккера, увидите храм Казанской иконы Божией Матери и погуляете по самому широкому пляжу области. А еще полюбуетесь пресным озером Синявино, образованным на месте карьера Вальтер.

Организационные детали