Эдуард проводит ещё 1 экскурсию

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Волшебный мир приморских городов

Посетить Балтийск, Янтарный, Светлогорск и узнать о них интересные факты

Эдуард
Эдуард – Гид из Калининграда
В Балтийске вы увидите корабли военно-морского флота и ощутите дух сражений прошлого.

В Янтарном оцените крупнейшее в мире месторождение «солнечного камня» и погуляете по пляжу с Голубым флагом.

А в Светлогорске прокатитесь по канатной дороге и научитесь определять время по солнечным часам.
Задать вопросОбычно отвечает за 3 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Для 1-3 человек

  • 5 200 ₽ за экскурсию

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Волшебный мир приморских городов
Волшебный мир приморских городов

Что вас ожидает

«Острова» тишины и красоты
Балтийск — самый западный город 🏙️ страны. Вы пройдете по его живописной набережной и рассмотрите старинный маяк. Далее переправитесь на пароме на Балтийскую косу, погуляете по безлюдным пляжам и увидите немецкий аэродром Нойтиф. В очаровательном Светлогорске я покажу вам солнечные часы, Водонапорную башню и озеро Тихое. Проведу по извилистым улочкам и расскажу, как складывалась история 📖 курорта.

Необычный поселок Янтарный
Янтарный — колыбель российского янтарного промысла. Вы подниметесь на смотровую площадку Приморского карьера, насладитесь великолепными панорамами и познакомитесь с современными технологиями добычи янтаря. Отыщете тюльпанное дерево 🌲 и красные буки в парке 🌳 Беккера, увидите храм Казанской иконы Божией Матери и погуляете по самому широкому пляжу области. А еще полюбуетесь пресным озером Синявино, образованным на месте карьера Вальтер.

Организационные детали

  • Входные билеты 🎫 не включены в стоимость: паром — 70 рублей с человека, канатная дорога — 50 рублей с человека
  • С собой обязательно иметь паспорт гражданина РФ
Волшебный мир приморских городов
Волшебный мир приморских городов
Волшебный мир приморских городов
Волшебный мир приморских городов
Волшебный мир приморских городов
Волшебный мир приморских городов
Волшебный мир приморских городов

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Эдуард
Эдуард
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Эдуард, я родился и вырос в Калининграде. Много путешествую, люблю природу, особенно — Куршскую косу. С радостью поделюсь своей любовью и знаниями с вами.
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Эдуард проводит ещё 1 экскурсию

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