Эдуард проводит ещё 1 экскурсию

В Балтийске вы увидите корабли военно-морского флота и ощутите дух сражений прошлого. В Янтарном оцените крупнейшее в мире месторождение «солнечного камня» и погуляете по пляжу с Голубым флагом. А в Светлогорске прокатитесь по канатной дороге и научитесь определять время по солнечным часам.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

«Острова» тишины и красоты

Балтийск — самый западный город страны. Вы пройдете по его живописной набережной и рассмотрите старинный маяк и военный корабли. В очаровательном Светлогорске я покажу вам солнечные часы, Водонапорную башню и озеро Тихое. Проведу по извилистым улочкам и расскажу, как складывалась история курорта.

Необычный поселок Янтарный

Янтарный — колыбель российского янтарного промысла. Вы подниметесь на смотровую площадку Приморского карьера, насладитесь великолепными панорамами и познакомитесь с современными технологиями добычи янтаря. Отыщете тюльпанное дерево и красные буки в парке Беккера, увидите храм Казанской иконы Божией Матери и погуляете по самому широкому пляжу области. А еще полюбуетесь пресным озером Синявино, образованным на месте карьера Вальтер.

Организационные детали

Входные билеты не включены в стоимость: Смотровая площадка янтарного комбината 350 руб. с человека, дети до 7 лет бесплатно; канатная дорога в Светлогорске — 50 рублей с человека.