Янтарный, Филинская бухта и Светлогорск за 1 день

История, природа и старинная архитектура городов Балтийского побережья на авто-пешеходной экскурсии

Калининградская область — настоящая шкатулка с сокровищами.

Вы посетите живописнейшую Филинскую бухту, рассмотрите старинные немецкие виллы и узнаете, как добывают янтарь.

Оцените белоснежный пляж с Голубым флагом, отдохнете в чудесном Лиственничном парке и отыщете Дом звездочета.
Янтарный, Филинская бухта и Светлогорск за 1 день
Янтарный, Филинская бухта и Светлогорск за 1 день
Янтарный, Филинская бухта и Светлогорск за 1 день
Янтарный, Филинская бухта и Светлогорск за 1 день
Янтарный, Филинская бухта и Светлогорск за 1 день
Янтарный, Филинская бухта и Светлогорск за 1 день

Что вас ожидает

Колоритный Янтарный

В Янтарном вы посетите парк Морица Беккера, погуляете по Литературной аллее и спуститесь на широкий пляж, награжденный Голубым флагом. Пройдете по деревянному променаду и полюбуетесь песчаными дюнами. Также побываете на площади Мастеров, в Янтарном замке и узнаете самое интересное о добыче «солнечного камня».

Светлогорск и Филинская бухта

Бывший королевский курорт Раушен покорит вас тихими улочками и похожими на сказочные домики старинными виллами. Кроме того, я покажу Дом звездочета, солнечные часы, дерево с «янтарными яблоками» и Лиственничный парк со сфинксами. Раскрою самобытность города и расскажу, какие известные люди в нем бывали. А еще отвезу к расположенной неподалеку Филинской бухте, где вы насладитесь морскими видами.

Организационные детали

Общий билет в Приморский карьер и Янтарную палату не включен в стоимость: 500 р. с человека.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 7 часов 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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По выбранному вами времени

Игорь
Игорь
Добрый день! Меня зовут Игорь. Я дипломированный гид, 30 лет живу в этом прекрасном городе с богатой историей. Более трех лет вожу экскурсии по историческим местам Калининграда и Калининградской области. Я буду рад познакомить вас с самыми интересными местами нашего края и рассказать о его насыщенной жизни. Жду вас в гости!
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