Что вас ожидает

Колоритный Янтарный

В Янтарном вы посетите парк Морица Беккера, погуляете по Литературной аллее и спуститесь на широкий пляж, награжденный Голубым флагом. Пройдете по деревянному променаду и полюбуетесь песчаными дюнами. Также побываете на площади Мастеров, в Янтарном замке и узнаете самое интересное о добыче «солнечного камня».

Светлогорск и Филинская бухта

Бывший королевский курорт Раушен покорит вас тихими улочками и похожими на сказочные домики старинными виллами. Кроме того, я покажу Дом звездочета, солнечные часы, дерево с «янтарными яблоками» и Лиственничный парк со сфинксами. Раскрою самобытность города и расскажу, какие известные люди в нем бывали. А еще отвезу к расположенной неподалеку Филинской бухте, где вы насладитесь морскими видами.

Организационные детали

Общий билет в Приморский карьер и Янтарную палату не включен в стоимость: 500 р. с человека.