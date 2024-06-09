В комфортном формате мини-группы мы отправимся в путешествие по Калининградской области.
Познакомимся с достопримечательностями Янтарного и Светлогорска, увидим песчаные склоны у Балтийского моря, старинные здания и живописный дендрариумный парк Беккера.
Познакомимся с достопримечательностями Янтарного и Светлогорска, увидим песчаные склоны у Балтийского моря, старинные здания и живописный дендрариумный парк Беккера.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30
Что вас ожидает:
- Янтарное производство
- Дендрариумный парк им. Беккера
- Лучший пляж Калининградской области, удостоенный престижной награды «Голубой Флаг»
- Православный храм, бывшую лютеранскую кирху Пальмникена (Янтарного)
- Светлогорск
Описание экскурсии
Что вас ждет Поселок Янтарный — место, где спрятаны самые главные сокровища балтийского побережья. Именно здесь расположено крупнейшее в мире предприятие по добыче янтаря. Вы увидите, как обрабатывается наш солнечный камень на янтарном производстве. Мы прогуляемся по старинному парку, увидим дом промышленника Морица Беккера и его семьи, лютеранскую кирху конца XIX века, а также, без преувеличения, один из лучших пляжей России и Европы, обладающий престижной международной наградой Голубой Флаг. Раушен — Светлогорск покорит вас своей романтической атмосферой: частными виллами в стиле модерн, старинными зданиями санаториев и пансионатов начала, узкими тихими улочками и самыми завораживающими видами крутых песчаных склонов, омываемых шумной балтийской волной. А все любители КВН смогут сделать фотографию рядом с современным театром эстрады, где теперь встречают Маслякова и его команду. Кроме того, город наполнен дендрариумными парками, что превращает его в настоящий ботанический рай. Важно знать В стоимость экскурсии включено: -транспортное обслуживание, -услуги экскурсовода. -посещение производства
Туристам на выбор предоставляются 3 точки сбора на экскурсию:1. Отель "Ибис", Московский пр-т 52 в 08:45;2. Рыбная деревня, ул. Октябрьская 5Б в 09:00;3. ТЦ "Акрополь", ул. Проф. Баранова 34 в 09:15. ПРИ БРОНИРОВАНИИ ЭКСКУРСИИ УТОЧНЯЙТЕ ПОЖАЛУЙСТА КАКОЕ ИЗ МЕСТ ВАМ НАИБОЛЕЕ ПОДХОДИТ ДЛЯ ПОСАДКИ В ЭКСКУРСИОННЫЙ АВТОБУС. Если Вы бронируете экскурсию за 15-30 минут до начала, то посадка осуществляется от "ТЦ"Акрополь".*Посадки у отеля "Ибис" и в Рыбной деревне являются трансфером до основного
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (18+)
|2 520 ₽
|Льготный
|2 340 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Янтарное производство
- Дендрариумный парк им. Беккера
- Лучший пляж Калининградской области, удостоенный престижной награды «Голубой Флаг»
- Православный храм, бывшую лютеранскую кирху Пальмникена (Янтарного)
- Светлогорск
Что включено
- Транспортное обслуживание
- Услуги экскурсовода
- Посещение производства
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: ТЦ «Акрополь», ул. Баранова 34 и еще 2 адреса
Завершение: ТЦ «Акрополь», улица Проф. Баранова 34
Когда и сколько длится?
Когда: Туристам на выбор предоставляются 3 точки сбора на экскурсию:1. Отель "Ибис", Московский пр-т 52 в 08:45;2. Рыбная деревня, ул. Октябрьская 5Б в 09:00;3. ТЦ "Акрополь", ул. Проф. Баранова 34 в 09:15. ПРИ БРОНИРОВАНИИ ЭКСКУРСИИ УТОЧНЯЙТЕ ПОЖАЛУЙСТА КАКОЕ ИЗ МЕСТ ВАМ НАИБОЛЕЕ ПОДХОДИТ ДЛЯ ПОСАДКИ В ЭКСКУРСИОННЫЙ АВТОБУС. Если Вы бронируете экскурсию за 15-30 минут до начала, то посадка осуществляется от "ТЦ"Акрополь".*Посадки у отеля "Ибис" и в Рыбной деревне являются трансфером до основного
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
- Набережная в г. Светлогорск находится на реконструкции, поэтому большая часть свободного времени будет предоставлена в Янтарном на обед и купание
- Туристам на выбор предоставляются 3 точки сбора на экскурсию:
- 1. Отель «Ибис», Московский пр-т 52 в 08:45
- 2. Рыбная деревня, ул. Октябрьская 5Б в 09:00
- 3. ТЦ «Акрополь», ул. Проф. Баранова 34 в 09:15
- Посадки у отеля "Ибис" и в Рыбной деревне являются трансфером до основного места посадки у ТЦ "Акрополь", просьба учитывать это при бронировании экскурсии
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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