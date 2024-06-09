Янтарный, Светлогорск + посещение производства в мини-группе

В комфортном формате мини-группы мы отправимся в путешествие по Калининградской области.

Познакомимся с достопримечательностями Янтарного и Светлогорска, увидим песчаные склоны у Балтийского моря, старинные здания и живописный дендрариумный парк Беккера.
Янтарный, Светлогорск + посещение производства в мини-группе
Янтарный, Светлогорск + посещение производства в мини-группе
Янтарный, Светлогорск + посещение производства в мини-группе
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30

Что вас ожидает:

  • Янтарное производство
  • Дендрариумный парк им. Беккера
  • Лучший пляж Калининградской области, удостоенный престижной награды «Голубой Флаг»
  • Православный храм, бывшую лютеранскую кирху Пальмникена (Янтарного)
  • Светлогорск

Описание экскурсии

Что вас ждет Поселок Янтарный — место, где спрятаны самые главные сокровища балтийского побережья. Именно здесь расположено крупнейшее в мире предприятие по добыче янтаря. Вы увидите, как обрабатывается наш солнечный камень на янтарном производстве. Мы прогуляемся по старинному парку, увидим дом промышленника Морица Беккера и его семьи, лютеранскую кирху конца XIX века, а также, без преувеличения, один из лучших пляжей России и Европы, обладающий престижной международной наградой Голубой Флаг. Раушен — Светлогорск покорит вас своей романтической атмосферой: частными виллами в стиле модерн, старинными зданиями санаториев и пансионатов начала, узкими тихими улочками и самыми завораживающими видами крутых песчаных склонов, омываемых шумной балтийской волной. А все любители КВН смогут сделать фотографию рядом с современным театром эстрады, где теперь встречают Маслякова и его команду. Кроме того, город наполнен дендрариумными парками, что превращает его в настоящий ботанический рай. Важно знать В стоимость экскурсии включено: -транспортное обслуживание, -услуги экскурсовода. -посещение производства

Туристам на выбор предоставляются 3 точки сбора на экскурсию:1. Отель "Ибис", Московский пр-т 52 в 08:45;2. Рыбная деревня, ул. Октябрьская 5Б в 09:00;3. ТЦ "Акрополь", ул. Проф. Баранова 34 в 09:15. ПРИ БРОНИРОВАНИИ ЭКСКУРСИИ УТОЧНЯЙТЕ ПОЖАЛУЙСТА КАКОЕ ИЗ МЕСТ ВАМ НАИБОЛЕЕ ПОДХОДИТ ДЛЯ ПОСАДКИ В ЭКСКУРСИОННЫЙ АВТОБУС. Если Вы бронируете экскурсию за 15-30 минут до начала, то посадка осуществляется от "ТЦ"Акрополь".*Посадки у отеля "Ибис" и в Рыбной деревне являются трансфером до основного

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый (18+)2 520 ₽
Льготный2 340 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Янтарное производство
  • Дендрариумный парк им. Беккера
  • Лучший пляж Калининградской области, удостоенный престижной награды «Голубой Флаг»
  • Православный храм, бывшую лютеранскую кирху Пальмникена (Янтарного)
  • Светлогорск
Что включено
  • Транспортное обслуживание
  • Услуги экскурсовода
  • Посещение производства
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: ТЦ «Акрополь», ул. Баранова 34 и еще 2 адреса
Завершение: ТЦ «Акрополь», улица Проф. Баранова 34
Когда и сколько длится?
Когда: Туристам на выбор предоставляются 3 точки сбора на экскурсию:1. Отель "Ибис", Московский пр-т 52 в 08:45;2. Рыбная деревня, ул. Октябрьская 5Б в 09:00;3. ТЦ "Акрополь", ул. Проф. Баранова 34 в 09:15. ПРИ БРОНИРОВАНИИ ЭКСКУРСИИ УТОЧНЯЙТЕ ПОЖАЛУЙСТА КАКОЕ ИЗ МЕСТ ВАМ НАИБОЛЕЕ ПОДХОДИТ ДЛЯ ПОСАДКИ В ЭКСКУРСИОННЫЙ АВТОБУС. Если Вы бронируете экскурсию за 15-30 минут до начала, то посадка осуществляется от "ТЦ"Акрополь".*Посадки у отеля "Ибис" и в Рыбной деревне являются трансфером до основного
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
  • Набережная в г. Светлогорск находится на реконструкции, поэтому большая часть свободного времени будет предоставлена в Янтарном на обед и купание
  • Туристам на выбор предоставляются 3 точки сбора на экскурсию:
  • 1. Отель «Ибис», Московский пр-т 52 в 08:45
  • 2. Рыбная деревня, ул. Октябрьская 5Б в 09:00
  • 3. ТЦ «Акрополь», ул. Проф. Баранова 34 в 09:15
  • Посадки у отеля "Ибис" и в Рыбной деревне являются трансфером до основного места посадки у ТЦ "Акрополь", просьба учитывать это при бронировании экскурсии
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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