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Янтарное побережье — поездка к берегам Балтийского моря

4.7
0 отзывов
Спутник К.
Спутник К. – Гид из Калининграда
Вас ждёт путешествие к берегам Балтийского моря 🌊, после которого вы узнаете всё о происхождении, добыче, обработке и свойствах янтаря.

Вы окажетесь на самом большом в мире месторождении солнечного камня, с обзорной площадки увидите окрестности карьера.

Также вы побываете в курортном Светлогорске, где сможете насладиться красивой природой, песчаным пляжем с променадом и бюветом с минеральной водой.

Прогуляетесь 👣 по уютным улочкам города в лучших традициях швейцарских курортов.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🏡Выезжаем из города
  • ☀️Однодневная
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Группа не более 30 человек

  • 1 400 ₽ за человека

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Янтарное побережье — поездка к берегам Балтийского моря
Янтарное побережье — поездка к берегам Балтийского моря

Что вы увидите

  • Посёлок Янтарный
  • Площадь Мастеров
  • Променад
  • Город Светлогорск
  • Солнечные часы
  • Органный зал «Макаров»
  • Лиственничный сквер
Янтарный
Путешествие в удивительный мир солнечного камня в поселок Янтарный, знаменитый на весь мир крупнейшим месторождением янтаря. Во время нашего путешествия вы узнаете всё о добыче, переработке и удивительных свойствах самого солнечного камня, посетив смотровую площадку карьера Янтарного комбината.
Посёлок славится своим парком Беккера, прогулка 👣 по которому приятна в любое время года. Своё имя он получил от купца Морица Беккера, который в 1881 году купил прииск в Пальмникене (ныне Янтарный) и вместе со своим компаньоном Вильгельмом Штантином создал фирму «Штантин и Беккер», впервые поставив добычу янтаря на промышленную основу. Немецкий промышленник заложил парк 🌳 в 21 мая 1881 года на месте старинного усадебного сада, в котором росли липы, краснолистные буки, клёны яворы, дубы, каштаны, серебристые тополя, вязы и ясени. Сын Беккера привёз редкие деревья из Японии и Америки: багряник японский, лиственницу, ситхинскую ель, сосны Веймутова, а так же уникальное по своей красоте североамериканское Тюльпанное дерево 🌲, ставшее символом парка.
Светлогорск
Самый красивый и уютный курорт калининградского побережья. Во время прогулки по историческому центру вы узнаете легенды и историю 📖 этого городка. Посмотрим красивые 🤩 сувениры 🎁 в магазине «Парк янтарного периода» с необычной интерактивной экспозицией — движущимися фигурами динозавров. В любую погоду приятно пройтись по его улочкам, застроенным старинными зданиями. Почти все дома словно из сказки: красные черепичные крыши, разнообразные башенки и флюгеры. Познакомитесь с полным циклом обработки янтаря в «Янтарной галерее».
Экскурсионная программа:*
9:00/ 09:20 — выезд;
10:00 — посещение карьера янтарного комбината;
10:45 — экскурсия ⛳ по пос. Янтарный, знакомство с основными достопримечательностями 🏛️ курорта;
12:45 — экскурсия по Светлогорску;
15:00 — свободное время для фото-пауз и обеда;
16:00 — выезд в Калининград;
17:00 — окончание;
*Обратите внимание, что маршрут приблизительный.
Что входит
  • Транспорт
  • Экскурсионное обслуживание
  • Входные билеты
Что не входит
  • Питание
  • По пятницам: за дополнительную плату по желанию интерактив по изготовлению янтарного сувенира своими руками, изделие каждому туристу в подарок, 300 руб/чел (оплата на посадке в автобусе)
Начало и место завершения
🚩 ул. Октябрьская 8
Янтарное побережье — поездка к берегам Балтийского моря
Янтарное побережье — поездка к берегам Балтийского моря
Янтарное побережье — поездка к берегам Балтийского моря
Янтарное побережье — поездка к берегам Балтийского моря
Янтарное побережье — поездка к берегам Балтийского моря

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Спутник К.
Спутник К.
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