Янтарный

Путешествие в удивительный мир солнечного камня в поселок Янтарный, знаменитый на весь мир крупнейшим месторождением янтаря. Во время нашего путешествия вы узнаете всё о добыче, переработке и удивительных свойствах самого солнечного камня, посетив смотровую площадку карьера Янтарного комбината.

Посёлок славится своим парком Беккера, прогулка 👣 по которому приятна в любое время года. Своё имя он получил от купца Морица Беккера, который в 1881 году купил прииск в Пальмникене (ныне Янтарный) и вместе со своим компаньоном Вильгельмом Штантином создал фирму «Штантин и Беккер», впервые поставив добычу янтаря на промышленную основу. Немецкий промышленник заложил парк 🌳 в 21 мая 1881 года на месте старинного усадебного сада, в котором росли липы, краснолистные буки, клёны яворы, дубы, каштаны, серебристые тополя, вязы и ясени. Сын Беккера привёз редкие деревья из Японии и Америки: багряник японский, лиственницу, ситхинскую ель, сосны Веймутова, а так же уникальное по своей красоте североамериканское Тюльпанное дерево 🌲, ставшее символом парка.

Светлогорск

Самый красивый и уютный курорт калининградского побережья. Во время прогулки по историческому центру вы узнаете легенды и историю 📖 этого городка. Посмотрим красивые 🤩 сувениры 🎁 в магазине «Парк янтарного периода» с необычной интерактивной экспозицией — движущимися фигурами динозавров. В любую погоду приятно пройтись по его улочкам, застроенным старинными зданиями. Почти все дома словно из сказки: красные черепичные крыши, разнообразные башенки и флюгеры. Познакомитесь с полным циклом обработки янтаря в «Янтарной галерее».

Экскурсионная программа:*

9:00/ 09:20 — выезд;

10:00 — посещение карьера янтарного комбината;

10:45 — экскурсия ⛳ по пос. Янтарный, знакомство с основными достопримечательностями 🏛️ курорта;

12:45 — экскурсия по Светлогорску;

15:00 — свободное время для фото-пауз и обеда;

16:00 — выезд в Калининград;

17:00 — окончание;

*Обратите внимание, что маршрут приблизительный.