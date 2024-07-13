Проникнуться самым атмосферным курортом Янтарного края, прогуляться по пропитанным историей улочкам, вдоволь надышаться морским воздухом, продегустировать местные сыры и шоколад, а также увидеть и насладиться сразу двумя замками - Шаакен и Нессельбек.

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Описание экскурсии

Увлекательное путешествие по Янтарному краю

Приглашаем вас проникнуться атмосферой одного из самых очаровательных курортов Янтарного края. Прогуляйтесь по историческим улочкам, вдохните свежий морской воздух и насладитесь дегустацией местных сыров и шоколада. В нашем путешествии вы увидите два великолепных замка: Шаакен и Нессельбек.

Замок Нессельбек

Всего через 10 минут после начала экскурсии мы сделаем первую остановку у замка Нессельбек, который был воссоздан с соблюдением всех канонов средневекового зодчества. Это место перенесет вас в эпоху рыцарей и приключений.

Орденский замок Шаакен

Следующей остановкой станет Орденский замок Шаакен. Войдя в его ворота, вы окунетесь в атмосферу настоящего средневековья. Здесь вы узнаете увлекательную историю замка и сможете полюбоваться его восхитительной архитектурой.

Музей пыток

Также вы посетите уникальный музей пыток, где сможете заглянуть в мрачное прошлое и узнать о различных методах, которые использовались в средневековье. Это позволит вам лучше понять исторический контекст времени.

Гастрономическое путешествие

После осмотра замка вас ждет гастрономическое приключение. В сыроварне Шаакендорф вы сможете попробовать неповторимые местные сыры, которые идеально сочетаются с вином. Также вас ожидает дегустация вкусного местного шоколада.

Прогулка по Зеленоградску

Затем мы отправимся в очаровательный курортный город Зеленоградск. Переезд займет не более 20 минут, во время которых мы познакомимся с многовековой историей этого места и особенностями жизни курорта сегодня.

Историческая прогулка

По приезду нас ждет увлекательная прогулка с гидом по центральной части города, где прекрасно сохранился исторический архитектурный облик. Мы встретим множество котов и кошек — символов Зеленоградска, а затем направимся к главной достопримечательности города — променаду.

Морской воздух и кофе

У нас будет достаточно времени, чтобы насладиться морским воздухом, сделать яркие фотографии и выпить кофе в одной из уютных кофеен.

Эксклюзивное посещение Бастиона Обертайх

В рамках экскурсии мы также посетим Бастион Обертайх, построенный в 1860 году. В бастионе вас ждет:

Комплиментарная дегустация кёнигсбергского марципана

Посещение и экскурсия по Объекту #13 в бастионе (для наших путешественников бесплатно, посещение отдельно от экскурсии — 500 руб/чел)

Свободное время для фотографий и осмотра уникальных музейных экспонатов

Важно: При посещении Объекта #13 обратный трансфер не предусмотрен.

Основная информация

Основная точка сбора: ул. Черняховского, 4Б, ориентир — Сбербанк. Вы также можете присоединиться к группе в более удобном для вас месте. Список точек вы получите в письме после бронирования.