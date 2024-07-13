Замки, дегустации и море! Зеленоградск, Шаакен, Нессельбек

Проникнуться самым атмосферным курортом Янтарного края, прогуляться по пропитанным историей улочкам, вдоволь надышаться морским воздухом, продегустировать местные сыры и шоколад, а также увидеть и насладиться сразу двумя замками - Шаакен и Нессельбек.
5
1 оценка
Замки, дегустации и море! Зеленоградск, Шаакен, Нессельбек
Замки, дегустации и море! Зеленоградск, Шаакен, Нессельбек
Замки, дегустации и море! Зеленоградск, Шаакен, Нессельбек
Ближайшие даты:
11
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Время начала: 13:00

Описание экскурсии

Увлекательное путешествие по Янтарному краю

Приглашаем вас проникнуться атмосферой одного из самых очаровательных курортов Янтарного края. Прогуляйтесь по историческим улочкам, вдохните свежий морской воздух и насладитесь дегустацией местных сыров и шоколада. В нашем путешествии вы увидите два великолепных замка: Шаакен и Нессельбек.

Замок Нессельбек

Всего через 10 минут после начала экскурсии мы сделаем первую остановку у замка Нессельбек, который был воссоздан с соблюдением всех канонов средневекового зодчества. Это место перенесет вас в эпоху рыцарей и приключений.

Орденский замок Шаакен

Следующей остановкой станет Орденский замок Шаакен. Войдя в его ворота, вы окунетесь в атмосферу настоящего средневековья. Здесь вы узнаете увлекательную историю замка и сможете полюбоваться его восхитительной архитектурой.

Музей пыток

Также вы посетите уникальный музей пыток, где сможете заглянуть в мрачное прошлое и узнать о различных методах, которые использовались в средневековье. Это позволит вам лучше понять исторический контекст времени.

Гастрономическое путешествие

После осмотра замка вас ждет гастрономическое приключение. В сыроварне Шаакендорф вы сможете попробовать неповторимые местные сыры, которые идеально сочетаются с вином. Также вас ожидает дегустация вкусного местного шоколада.

Прогулка по Зеленоградску

Затем мы отправимся в очаровательный курортный город Зеленоградск. Переезд займет не более 20 минут, во время которых мы познакомимся с многовековой историей этого места и особенностями жизни курорта сегодня.

Историческая прогулка

По приезду нас ждет увлекательная прогулка с гидом по центральной части города, где прекрасно сохранился исторический архитектурный облик. Мы встретим множество котов и кошек — символов Зеленоградска, а затем направимся к главной достопримечательности города — променаду.

Морской воздух и кофе

У нас будет достаточно времени, чтобы насладиться морским воздухом, сделать яркие фотографии и выпить кофе в одной из уютных кофеен.

Эксклюзивное посещение Бастиона Обертайх

В рамках экскурсии мы также посетим Бастион Обертайх, построенный в 1860 году. В бастионе вас ждет:

  • Комплиментарная дегустация кёнигсбергского марципана
  • Посещение и экскурсия по Объекту #13 в бастионе (для наших путешественников бесплатно, посещение отдельно от экскурсии — 500 руб/чел)
  • Свободное время для фотографий и осмотра уникальных музейных экспонатов

Важно: При посещении Объекта #13 обратный трансфер не предусмотрен.

Основная информация

Основная точка сбора: ул. Черняховского, 4Б, ориентир — Сбербанк. Вы также можете присоединиться к группе в более удобном для вас месте. Список точек вы получите в письме после бронирования.

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Посетите самый атмосферный курорт Янтарного края - город Зеленоградск
  • Также увидеть и насладиться сразу двумя замками - Шаакен и Нессельбек
Что включено
  • Экскурсия проводится на комфортабельном автобусе
  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
  • Посещение Объекта #13 + бесплатная дегустация марципана
Что не входит в цену
  • Дополнительно оплачивается: дегустация в сыроварне Шаакен Дорф 400 руб/чел
Место начала и завершения?
Ул. Черняховского, 4Б, ориентир Сбербанк
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 1 человек.
Важная информация
  • Время и место посадки в автобус по средам:
  • 13:00 Гостиница Москва (автобусная остановка)
  • 13:10 Отели Ibis/Holiday Inn (главный вход в отель Ibis)
  • 13:15 Рыбная Деревня (возле отеля Шкиперская, автобусная остановка)
  • 13:20 Гостиница Калининград (остановка автобусов, Ленинский пр, 73)
  • 13:25 ул. Черняховского 4Б, ориентир Сбербанк (автобусная остановка)
  • 13:35 Отель Mercure (главный вход)
  • 13:45 Гостиница Турист (автобусная остановка напротив отеля)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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13 июл 2024

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