Описание экскурсии
Увлекательное путешествие по Янтарному краю
Приглашаем вас проникнуться атмосферой одного из самых очаровательных курортов Янтарного края. Прогуляйтесь по историческим улочкам, вдохните свежий морской воздух и насладитесь дегустацией местных сыров и шоколада. В нашем путешествии вы увидите два великолепных замка: Шаакен и Нессельбек.
Замок Нессельбек
Всего через 10 минут после начала экскурсии мы сделаем первую остановку у замка Нессельбек, который был воссоздан с соблюдением всех канонов средневекового зодчества. Это место перенесет вас в эпоху рыцарей и приключений.
Орденский замок Шаакен
Следующей остановкой станет Орденский замок Шаакен. Войдя в его ворота, вы окунетесь в атмосферу настоящего средневековья. Здесь вы узнаете увлекательную историю замка и сможете полюбоваться его восхитительной архитектурой.
Музей пыток
Также вы посетите уникальный музей пыток, где сможете заглянуть в мрачное прошлое и узнать о различных методах, которые использовались в средневековье. Это позволит вам лучше понять исторический контекст времени.
Гастрономическое путешествие
После осмотра замка вас ждет гастрономическое приключение. В сыроварне Шаакендорф вы сможете попробовать неповторимые местные сыры, которые идеально сочетаются с вином. Также вас ожидает дегустация вкусного местного шоколада.
Прогулка по Зеленоградску
Затем мы отправимся в очаровательный курортный город Зеленоградск. Переезд займет не более 20 минут, во время которых мы познакомимся с многовековой историей этого места и особенностями жизни курорта сегодня.
Историческая прогулка
По приезду нас ждет увлекательная прогулка с гидом по центральной части города, где прекрасно сохранился исторический архитектурный облик. Мы встретим множество котов и кошек — символов Зеленоградска, а затем направимся к главной достопримечательности города — променаду.
Морской воздух и кофе
У нас будет достаточно времени, чтобы насладиться морским воздухом, сделать яркие фотографии и выпить кофе в одной из уютных кофеен.
Эксклюзивное посещение Бастиона Обертайх
В рамках экскурсии мы также посетим Бастион Обертайх, построенный в 1860 году. В бастионе вас ждет:
- Комплиментарная дегустация кёнигсбергского марципана
- Посещение и экскурсия по Объекту #13 в бастионе (для наших путешественников бесплатно, посещение отдельно от экскурсии — 500 руб/чел)
- Свободное время для фотографий и осмотра уникальных музейных экспонатов
Важно: При посещении Объекта #13 обратный трансфер не предусмотрен.
Основная информация
Основная точка сбора: ул. Черняховского, 4Б, ориентир — Сбербанк. Вы также можете присоединиться к группе в более удобном для вас месте. Список точек вы получите в письме после бронирования.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Посетите самый атмосферный курорт Янтарного края - город Зеленоградск
- Также увидеть и насладиться сразу двумя замками - Шаакен и Нессельбек
Что включено
- Экскурсия проводится на комфортабельном автобусе
- Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
- Посещение Объекта #13 + бесплатная дегустация марципана
Что не входит в цену
- Дополнительно оплачивается: дегустация в сыроварне Шаакен Дорф 400 руб/чел
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Важная информация
- Время и место посадки в автобус по средам:
- 13:00 Гостиница Москва (автобусная остановка)
- 13:10 Отели Ibis/Holiday Inn (главный вход в отель Ibis)
- 13:15 Рыбная Деревня (возле отеля Шкиперская, автобусная остановка)
- 13:20 Гостиница Калининград (остановка автобусов, Ленинский пр, 73)
- 13:25 ул. Черняховского 4Б, ориентир Сбербанк (автобусная остановка)
- 13:35 Отель Mercure (главный вход)
- 13:45 Гостиница Турист (автобусная остановка напротив отеля)