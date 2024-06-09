В поездке по балтийскому взморью вы не только насладитесь красотой края, но и вкусите все прелести местного отдыха. В уютном Светлогорске ощутите идиллию курортного городка.
В Зеленоградске изучите образцы архитектуры начала 19 века и найдёте среди них котоскверы и котовиллы. Познакомитесь с рыцарской культурой и традициями сыроварения, а ещё побываете в казино!
В Зеленоградске изучите образцы архитектуры начала 19 века и найдёте среди них котоскверы и котовиллы. Познакомитесь с рыцарской культурой и традициями сыроварения, а ещё побываете в казино!
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Замок Нессельбек — имение знаменитой графской династии, построенное по законам зодчества Тевтонского ордена.
- Замок Шаакен — летняя резиденция королей Пруссии.
- Сыроварня «Шаакен Дорф» — производство с самой большой коллекцией сыров в регионе (около 6000 головок). В ходе дегустации вы сможете познакомиться с сортами, которые несколько раз меняют вкус во рту, а также оценить местное вино или квас.
- Зеленоградск — город кошек, качелей и минеральных вод. Здесь вы узнаете историю Калининградской области от древнейших времён до наших дней и множество местных легенд и баек.
- Светлогорск — город для семейных прогулок в любую погоду. Гостям нравится блуждать среди беспорядочного переплетения улиц и обилия зелени — покажем вам лучшие места!
- Игорная зона «Янтарная» — ваш шанс попытать удачу, наслаждаясь роскошными интерьерами. Всем посетителям выдают приветственные 1000 руб., на которые вы и поиграете.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
- Трансфер проходит на автомобиле комфорт-класса: Ford Focus, Hyundai Santa Fe, Honda Ridgeline, Renault Sandero, Toyota Verso и др.
- Для посещения казино понадобится паспорт. Взрослые получают эквивалент 1000 руб. для совершения ставок. Если вы путешествуете с детьми, они подождут вас в машине 30 минут, посмотрят мультфильмы.
- Дополнительные расходы:
— обед в казино или оффшорном ресторане (оплата по меню, от 1000 руб. /чел.)
— вход в замок «Шаакен» — 250 руб. (по желанию)
— дегустация сыров: взрослые 350 руб. /чел., дети 250 руб. /чел.
— катание на панорамном лифте в Светлогорске — 80 руб. /чел.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваша команда гидов в Калининграде
Провели экскурсии для 9057 туристов
Здравствуйте, уважаемые гости нашего города и края! Мы рады приветствовать вас! Наша компания молодая, но очень перспективная. Мы работаем с 2016 года. У нас опытные гиды-экскурсоводы, прошедшие аттестацию в МинистерствеЗадать вопрос
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