Замурчательные приключения: Шаакендорф, музеи, мастер класс и замки

Экскурсия-приключение для семей с детьми по занимательным музеям, городу усатых-полосатых Зеленоградску

Экскурсия-приключение для семей с детьми по занимательным музеям, городу усатых-полосатых Зеленоградску и настоящему рыцарскому замку.

А еще, Вас ждет мастер класс по марципану, где Ваши малыши создадут миндальную сладость и просто весело проведут время!
Замурчательные приключения: Шаакендорф, музеи, мастер класс и замки
Замурчательные приключения: Шаакендорф, музеи, мастер класс и замки
Замурчательные приключения: Шаакендорф, музеи, мастер класс и замки
Замурчательные приключения: Шаакендорф, музеи, мастер класс и замки
Замурчательные приключения: Шаакендорф, музеи, мастер класс и замки

Что вас ожидает 🤩

  • Шаакен
  • Шаакендорф
  • Зеленоградск

Что вас ждет

Наша новинка — экскурсия-приключение для семей с детьми по занимательным музеям, городу усатых-полосатых Зеленоградску и настоящему рыцарскому замку. А еще, Вас ждет мастер класс по марципану, где Ваши малыши сами создадут миндальную сладость и просто весело проведут время!

Шаакендорф

Нашей первой остановкой станет Шаакендорф. Завораживает атмосфера, ведь маленькая семейная сыроварня находится в здании 1900 года: старинная кирпичная кладка, деревянные настилы, приглушенный свет — все это создает особое настроение. Ваши детки будут в восторге, когда мы отправимся на мастер класс прямо на производство! Пока запекаются марципановые батончики, которые вместе с кондитером дети изготовят своими руками, у них будет возможность не только попробовать шоколад, но и нарисовать им свой граттажный рисунок! После мастер класса у вас будет время на «сырный» шопинг: особенно рекомендуем классический Чеддер и оригинальный Балтиас.

Замок Тевтонского ордена — Шаакен

Подкрепились? Отправляемся дальше за приключениями в руинированный замок Тевтонского ордена — Шаакен. Во время экскурсии гид расскажет его историю и ответит на вопрос зачем тут останавливался Петр I. У нас будет время и не только примерить настоящие доспехи рыцаря средневековья, но и оставить фото на память о посещении настоящего замка! Атмосферу этого места создаёт прекрасно подобранная музыка, а если проголодались — к Вашим услугам — Таверна, оформленная в соответствующем стиле.

Музей МУМУКА

Держим путь на море, но, по пути заглянем на уникальную эко площадку «Зеленый кот», а также «МУМУКА» (МУзей МУсора КАлининград), где детям расскажут в интерактивной форме, что забота об экологии — серьезное и важное дело, которое касается каждого из нас.

В самом курортном Зеленоградске нас ждет увлекательная прогулка по городу кошек:

  • прогуляемся по набережной и по центральной пешеходной улочке;
  • осмотрим панораму города с деревянного мола, уходящего в море;
  • увидим бывший почтамт (а сегодня прекрасный ресторанчик);
  • услышим рассказы о кошках и их «начальнице» — единственном в мире котошефе;
  • сделаем селфи с «Курортницей»;
  • прокатимся на «кошачьей» карусели;
  • посетим музей кошек Мурариум/музей Черепов и Скелетов/музей Домик Ангела;

Организационные моменты:

  • Рекомендации: одежда по погоде и удобная обувь.
  • Экскурсия проводится на большом туристическом автобусе.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт
  • Гид
Что не входит
  • Мастер класс по марципану 500 руб. /чел.
  • Вход на территорию замка Шаакен 250 руб. /взр.
  • Вход в музей МУМУКА
Где начинаем и завершаем?
Начало: Место встречи вы узнаете сразу после бронирования
Завершение: Место окончания вы узнаете сразу после бронирования
Когда и сколько длится?
Когда: Среда 9:30
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
  • Наши экскурсии начинаются сразу же с момента отправления, не теряя времени на сбор туристов по всем отелям города.
  • Внимание. За дополнительную плату:
  • Мастер класс по марципану 500 руб. /чел.
  • Вход на территорию замка Шаакен 250 руб. / взр. 200 руб. /чел
  • Вход в музей МУМУКА
  • Цены указаны с учетом выезда из Калининграда. Подробности уточняйте у менеджера. Рекомендации: одежда по погоде и удобная обувь. ВНИМАНИЕ: экскурсия проводится на большом туристическом автобусе, место отправления уточняйте у Вашего персонального менеджера!
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Среда 9:30

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