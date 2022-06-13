Что вас ждет

Наша новинка — экскурсия-приключение для семей с детьми по занимательным музеям, городу усатых-полосатых Зеленоградску и настоящему рыцарскому замку. А еще, Вас ждет мастер класс по марципану, где Ваши малыши сами создадут миндальную сладость и просто весело проведут время!

Шаакендорф

Нашей первой остановкой станет Шаакендорф. Завораживает атмосфера, ведь маленькая семейная сыроварня находится в здании 1900 года: старинная кирпичная кладка, деревянные настилы, приглушенный свет — все это создает особое настроение. Ваши детки будут в восторге, когда мы отправимся на мастер класс прямо на производство! Пока запекаются марципановые батончики, которые вместе с кондитером дети изготовят своими руками, у них будет возможность не только попробовать шоколад, но и нарисовать им свой граттажный рисунок! После мастер класса у вас будет время на «сырный» шопинг: особенно рекомендуем классический Чеддер и оригинальный Балтиас.

Замок Тевтонского ордена — Шаакен

Подкрепились? Отправляемся дальше за приключениями в руинированный замок Тевтонского ордена — Шаакен. Во время экскурсии гид расскажет его историю и ответит на вопрос зачем тут останавливался Петр I. У нас будет время и не только примерить настоящие доспехи рыцаря средневековья, но и оставить фото на память о посещении настоящего замка! Атмосферу этого места создаёт прекрасно подобранная музыка, а если проголодались — к Вашим услугам — Таверна, оформленная в соответствующем стиле.

Музей МУМУКА

Держим путь на море, но, по пути заглянем на уникальную эко площадку «Зеленый кот», а также «МУМУКА» (МУзей МУсора КАлининград), где детям расскажут в интерактивной форме, что забота об экологии — серьезное и важное дело, которое касается каждого из нас.

В самом курортном Зеленоградске нас ждет увлекательная прогулка по городу кошек:

прогуляемся по набережной и по центральной пешеходной улочке;

осмотрим панораму города с деревянного мола, уходящего в море;

увидим бывший почтамт (а сегодня прекрасный ресторанчик);

услышим рассказы о кошках и их «начальнице» — единственном в мире котошефе;

сделаем селфи с «Курортницей»;

прокатимся на «кошачьей» карусели;

посетим музей кошек Мурариум/музей Черепов и Скелетов/музей Домик Ангела;

Организационные моменты: