Защитный «Литовский вал» Кёнигсберга

5
2 отзыва
Андрей А.
Андрей А. – Гид из Калининграда
Отправляйтесь на пешую экскурсию ⛳ «Оборонительный ряд Литовского вала» — уникальная прогулка 👣 по оборонительным сооружениям Литовского вала, берущие своё начало с XVII века.
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Экскурсия

1 000 ₽ за экскурсию

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Защитный «Литовский вал» Кёнигсберга
Защитный «Литовский вал» Кёнигсберга

Что вы увидите

  • Казармы Крон-Принца
  • Башни Врангеля
  • Оборонительные бастионы Грольман и Обертайх
  • Башни Дона и Врангеля
  • Росгартенские, Королевские и Закхаймские ворота.
Калининград фортификационный
Мы пройдём по Литовскому валу, разглядывая и фотографируюсь на фоне окружающих его достопримечательностей 🏛️. На валу сосредоточена огромная часть былой оборонительной мощи города, заложенной ещё в XIX веке: оборонительный водяной ров с плотинами, казармы Крон-Принца, оборонительные бастионы Грольман и Обертайх. Башни Дона и Врангеля, Росгартенские, Королевские и Закхаймские ворота, через которые дважды проезжал Наполион Бонапарт.
Впечатляющая архитектура, дополненная историческим рассказом. После экскурсии 🧭 возможно посещение музеев, которые расположены в некоторых из осмотренных достопримечательностях 🏛️ маршрута.

Важная информация:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде, удобную обувь и берите с собой зонт.
+Что входит
  • Пешая экскурсия с 3D фотосессией на фоне достопримечательностей
Что не входит
  • Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр. )
Начало
🚩 площадь Победы, Калининград
Место завершения
🏁 ул. Литовский Вал, 61, Калининград
Защитный «Литовский вал» Кёнигсберга
Защитный «Литовский вал» Кёнигсберга
Защитный «Литовский вал» Кёнигсберга
Защитный «Литовский вал» Кёнигсберга
Защитный «Литовский вал» Кёнигсберга

Экскурсия проводится Ежедневно в 15:00

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Андрей А.
Андрей А.
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Отзывы от посетивших эту экскурсию

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