Калининград фортификационный

Мы пройдём по Литовскому валу, разглядывая и фотографируюсь на фоне окружающих его достопримечательностей 🏛️. На валу сосредоточена огромная часть былой оборонительной мощи города, заложенной ещё в XIX веке: оборонительный водяной ров с плотинами, казармы Крон-Принца, оборонительные бастионы Грольман и Обертайх. Башни Дона и Врангеля, Росгартенские, Королевские и Закхаймские ворота, через которые дважды проезжал Наполион Бонапарт.

Впечатляющая архитектура, дополненная историческим рассказом. После экскурсии 🧭 возможно посещение музеев, которые расположены в некоторых из осмотренных достопримечательностях 🏛️ маршрута.

Важная информация: