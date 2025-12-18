Мои заказы

Три грани Калиниграда: Амалиенау, Литовский вал и остров Канта

Автопешеходная прогулка по главным районам города
Мы покажем вам сразу три стороны Калининграда: исторический центр, форты и готические укрепления, а также уютный немецкий район Амалиенау.

Везде погрузимся в интересные истории и легенды — о подземных ходах, тайных лабораториях, русалке на шпиле, островном городе посреди реки и многом-многом другом.
Описание водной прогулки

Что вас ожидает

Амалиенау

  • Дом с рунами.
  • Адальберткирхе.
  • Литовский сквер.
  • Вилла Шмидт.
  • Вилла Хонкамп.
  • Вилла Хайтманн.
  • Вилла Лео.

Литовский вал

  • Королевские ворота.
  • Оборонительное сооружение Кронпринц.
  • Крепость Грольман.
  • Закхаймские ворота.
  • Портал госпиталя Лебенихта.

Острове Канта

  • Кафедральный собор.
  • Набережная реки Преголи.
  • Рыбная деревня.
  • Синагога.
  • Биржа.

Вы узнаете:

  • почему Кёнигсберг считался городом-садом.
  • какие люди жили в Амалиенау и как строили быт.
  • как были устроены фортификационные сооружения Кёнигсберга.
  • почему город Кнайпхоф оказался на острове посреди реки.
  • откуда русалка на шпиле Кафедрального собора.
  • а также рассказы и легенды о подземельях Кёнигсберга, поисках янтарной комнаты и секретной лаборатории «Кёнигсберг-13».

Организационные детали

Между районами города мы перемещаемся на авто (Honda CRV, Huyndai Santa.
Fe, Mersedes Vito или аналоге), а дальше гуляем пешком по локациям
  • Все здания осматриваем снаружи
  • При желании сделаем кофе-стоп
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

    • ежедневно в 11:00

    Стоимость водной прогулки

    Тип билетаСтоимость
    Стандартный билет1100 ₽
    Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
    до оплаты.

    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    На проспекте Победы
    Когда и сколько длится?
    Когда: ежедневно в 11:00
    Экскурсия длится около 2.5 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и
    . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
    Василий
    Василий — ваша команда гидов в Калининграде
    Провели экскурсии для 5135 туристов
    Мы — команда гидов, где каждый специализируется на своей теме. Василий — бывший журналист, специалист по демонологии, славянскому и германскому язычеству. Показывает мистику и паранормальные явления. Константин — студент-архитектор, специалист
    читать дальше

    по подземельям, фортам и мрачным районам Кёнигсберга и истории Второй Мировой войны. Максим — писатель, журналист и переводчик, с 2001 года интервьюировавший российских ветеранов Великой Отечественной и Холодной войн, переводивший книги их оппонентов. Олег — копатель и кладоискатель с большим опытом, специалист по подземельям и фортам Кёнигсберга.

