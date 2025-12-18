Мы покажем вам сразу три стороны Калининграда: исторический центр, форты и готические укрепления, а также уютный немецкий район Амалиенау.
Везде погрузимся в интересные истории и легенды — о подземных ходах, тайных лабораториях, русалке на шпиле, островном городе посреди реки и многом-многом другом.
Описание водной прогулки
Что вас ожидает
Амалиенау
- Дом с рунами.
- Адальберткирхе.
- Литовский сквер.
- Вилла Шмидт.
- Вилла Хонкамп.
- Вилла Хайтманн.
- Вилла Лео.
Литовский вал
- Королевские ворота.
- Оборонительное сооружение Кронпринц.
- Крепость Грольман.
- Закхаймские ворота.
- Портал госпиталя Лебенихта.
Острове Канта
- Кафедральный собор.
- Набережная реки Преголи.
- Рыбная деревня.
- Синагога.
- Биржа.
Вы узнаете:
- почему Кёнигсберг считался городом-садом.
- какие люди жили в Амалиенау и как строили быт.
- как были устроены фортификационные сооружения Кёнигсберга.
- почему город Кнайпхоф оказался на острове посреди реки.
- откуда русалка на шпиле Кафедрального собора.
- а также рассказы и легенды о подземельях Кёнигсберга, поисках янтарной комнаты и секретной лаборатории «Кёнигсберг-13».
Организационные детали
Между районами города мы перемещаемся на авто (Honda CRV, Huyndai Santa.
Fe, Mersedes Vito или аналоге), а дальше гуляем пешком по локациям
Все здания осматриваем снаружи При желании сделаем кофе-стоп Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 11:00
Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1100 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На проспекте Победы
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Василий — ваша команда гидов в Калининграде
Провели экскурсии для 5135 туристов
Мы — команда гидов, где каждый специализируется на своей теме. Василий — бывший журналист, специалист по демонологии, славянскому и германскому язычеству. Показывает мистику и паранормальные явления. Константин — студент-архитектор, специалист
