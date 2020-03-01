16 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Архитектурные символы Кенигсберга-Калининграда
Наше путешествие начнется с визитной карточки города — Кафедрального собора на острове Канта и красивейшей Рыбной деревни. Дальше мы отправимся к Дому Советов — я расскажу жутковатые легенды этого места, где до 13 века располагалось древнее святилище Твангсте, а после был построен замок Кенигсберг, давший название городу. Мы пересечем Площадь Победы и рассмотрим расположенный здесь современный символ города — златоглавый Храм Христа Спасителя.
Коллекции Музея мирового океана
Обязательно сделаем остановку у одного из лучших музеев города — Музея мирового океана. Здесь расположились подводная лодка, самолет-амфибия, научно-исследовательские и рыболовецкие суда, а также интереснейшие интерактивные экспозиции, посвященные особенностям обитателей морских глубин. Я расскажу об основных экспонатах музея, истории рыболовного флота Калининграда, а также поделюсь множеством занимательных баек из жизни калининградских моряков.
Форты и ворота Кенигсберга
Основная часть нашего маршрута пройдет вдоль первого оборонительного кольца города — по сохранившимся воротам Кенигсберга и его старинным фортам:
А в конце путешествия вас ждет подарок — книга моего друга и коллеги, калининградского писателя Игоря Краснощекова «Черное проклятие Кенигсберга».
План экскурсии можно изменить или дополнить по вашим пожеланиям (например, включить районы Амалиенау и Марауненхоф, постройки начала 20 века, форты второго кольца обороны и многое другое)