16 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Архитектурные символы Кенигсберга-Калининграда

Наше путешествие начнется с визитной карточки города — Кафедрального собора на острове Канта и красивейшей Рыбной деревни. Дальше мы отправимся к Дому Советов — я расскажу жутковатые легенды этого места, где до 13 века располагалось древнее святилище Твангсте, а после был построен замок Кенигсберг, давший название городу. Мы пересечем Площадь Победы и рассмотрим расположенный здесь современный символ города — златоглавый Храм Христа Спасителя.

Коллекции Музея мирового океана

Обязательно сделаем остановку у одного из лучших музеев города — Музея мирового океана. Здесь расположились подводная лодка, самолет-амфибия, научно-исследовательские и рыболовецкие суда, а также интереснейшие интерактивные экспозиции, посвященные особенностям обитателей морских глубин. Я расскажу об основных экспонатах музея, истории рыболовного флота Калининграда, а также поделюсь множеством занимательных баек из жизни калининградских моряков.

Форты и ворота Кенигсберга

Основная часть нашего маршрута пройдет вдоль первого оборонительного кольца города — по сохранившимся воротам Кенигсберга и его старинным фортам:

Вы увидите знаменитые Королевские и Закхаймские ворота, узнаете о районе Закхайм и о том, почему нельзя обижать серых котов.

Проедете мимо фортификационных сооружений: Литовского вала, бастиона Грольман, башни Врангеля и казармы Кронпринц.

Остановитесь у Россгартенских ворот и, если захотите, посетите Музея янтаря и узнаете о добыче этого камня в Кенигсберге.

У Астрономического бастиона мы прогуляемся к Аусвайским воротам и поговорим о взятии Кенигсберга во время войны и судьбах людей, сломивших его оборону.

Заглянем в Бранденбургские ворота, где находится музей кенигсбергского марципана. Вы узнаете историю этого вкуснейшего лакомства и, конечно, сможете его попробовать.

Проедем мимо сохранившегося с довоенных времен Южного вокзала, красивых Фридландских ворот и крепости «Прегель», замыкающей оборонительное кольцо.

А в конце путешествия вас ждет подарок — книга моего друга и коллеги, калининградского писателя Игоря Краснощекова «Черное проклятие Кенигсберга».