16 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Большая обзорная автопрогулка по главным местам города: от Рыбной деревни до Бранденбургских ворот

Сергей
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Сергей – ваш гид
Во время нашего покорения Калининграда вы побываете в самых известных местах довоенного и современного города.

Прикоснетесь к каменным воротам и бастионам Кенигсберга, полюбуетесь величественным Кафедральным собором, увидите рыболовецкие суда у Музея мирового океана и попробуете кенигсбергский марципан.

А по пути я расскажу о ключевых событиях истории Калининграда — от тайн древнего прусского святилища Твангсте до современной жизни города.
5000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
На автомобиле
Продолжительность 5 часов
До 6 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии16 отзывов
4.75
Весь Калининград за один день
Весь Калининград за один день

Что вас ожидает

Архитектурные символы Кенигсберга-Калининграда
Наше путешествие начнется с визитной карточки города — Кафедрального собора на острове Канта и красивейшей Рыбной деревни. Дальше мы отправимся к Дому Советов — я расскажу жутковатые легенды этого места, где до 13 века располагалось древнее святилище Твангсте, а после был построен замок Кенигсберг, давший название городу. Мы пересечем Площадь Победы и рассмотрим расположенный здесь современный символ города — златоглавый Храм Христа Спасителя.

Коллекции Музея мирового океана
Обязательно сделаем остановку у одного из лучших музеев города — Музея мирового океана. Здесь расположились подводная лодка, самолет-амфибия, научно-исследовательские и рыболовецкие суда, а также интереснейшие интерактивные экспозиции, посвященные особенностям обитателей морских глубин. Я расскажу об основных экспонатах музея, истории рыболовного флота Калининграда, а также поделюсь множеством занимательных баек из жизни калининградских моряков.

Форты и ворота Кенигсберга
Основная часть нашего маршрута пройдет вдоль первого оборонительного кольца города — по сохранившимся воротам Кенигсберга и его старинным фортам:

  • Вы увидите знаменитые Королевские и Закхаймские ворота, узнаете о районе Закхайм и о том, почему нельзя обижать серых котов.
  • Проедете мимо фортификационных сооружений: Литовского вала, бастиона Грольман, башни Врангеля и казармы Кронпринц.
  • Остановитесь у Россгартенских ворот и, если захотите, посетите Музея янтаря и узнаете о добыче этого камня в Кенигсберге.
  • У Астрономического бастиона мы прогуляемся к Аусвайским воротам и поговорим о взятии Кенигсберга во время войны и судьбах людей, сломивших его оборону.
  • Заглянем в Бранденбургские ворота, где находится музей кенигсбергского марципана. Вы узнаете историю этого вкуснейшего лакомства и, конечно, сможете его попробовать.
  • Проедем мимо сохранившегося с довоенных времен Южного вокзала, красивых Фридландских ворот и крепости «Прегель», замыкающей оборонительное кольцо.

А в конце путешествия вас ждет подарок — книга моего друга и коллеги, калининградского писателя Игоря Краснощекова «Черное проклятие Кенигсберга».

Организационные детали

План экскурсии можно изменить или дополнить по вашим пожеланиям (например, включить районы Амалиенау и Марауненхоф, постройки начала 20 века, форты второго кольца обороны и многое другое)

Весь Калининград за один день
Весь Калининград за один день
Весь Калининград за один день
Весь Калининград за один день
Весь Калининград за один день
Весь Калининград за один день
Весь Калининград за один день

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Сергей
Сергей
Мне 42 года, в Калининградской области живу более 20 лет. Профессиональный водитель с 18 лет, увлекаюсь историей Восточной Пруссии, путешествиями и рыбалкой. Провожу экскурсии по Куршской косе и другим замечательным местам Калининградской области, организую выезды на природу, путешествия по морю, рекам и заливам, охоту, рыбалку, ночные походы и сплавы.
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16 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

1 марта 2020
Очень интересный материал, прекрасная подача, удобно, что и на машине и пешком успели много посмотреть и послушать. Рекомендую
28 февраля 2020
Экскурсия прошла отлично, особенно понравился 11 форт.
26 декабря 2019
Сергей молодец !Спасибо за полнометражная экскурсию по Калининграду .Послушали прекрасный орган в 14- 00 и съездили ,дополнительно ,
в форт 11 с полной экскурсией. Будем встречаться в будущих поездках в этот прекрасный город
3 декабря 2019
Экскурсия очень понравилось. Заказывали на 6 человек. С первых слов стало понятно, что Сергей с любовью и трепетом относится к истории родного города и готов часами об этом рассказывать! Несмотря на продолжительность экскурсия не показалась слишком затянутой.
Особенно интересными были истории об основании города, Кафедральном соборе и музее марципана. Жаль, что не смогли попасть на органный концерт((
Также Сергей провел для нас экскурсию по Куршской косе. Мы остались под большим впечатлением от красоты и энергетики места.
Большое спасибо за познавательные экскурсии!
11 ноября 2019
Экскурсия понравилась. Красивые места, интересная история.
Сергею спасибо.
11 ноября 2019
Сергей, спасибо за интересный рассказ про Калининград! Не смотря на плохую погоду мы получили массу положительных эмоций.
5 ноября 2019
Экскурсия, проведенная Сергеем, очень понравилась. Маршрут интересный, время пролетело незаметно.Приехав в Калининград всего на три дня,оценили содержательность и пользу экскурсии Сергея!
12 октября 2019
Экскурсия прошла замечательно. Очень жаль, что обещанный в описании музей Мирового океана как то не был представлен. А ведь мы план экскурсии не корректировали. Но зато музей марципана и коридор в нем - блеск. Форт это любовь Сергея, прекрасный рассказ. Вообще нам очень понравилось. Думаю мы ещё встретимся! Рекомендовать буду, безусловно.Сергей очень интересный рассказчик, внимательный и деликатный человек.
7 октября 2019
Сергей молодец! Нас было 5 человек. Забрал около отеля, что очень удобно. Прокатил по всему городу, показал все знаковые места. Было интересно послушать и историю города. Родителям было хорошо, что прогулка была миксовая-и на колёсах и пешком. Практически прошла на одном дыхании. Знакомство с городом произошло. На следующий день уже легче было ориентироваться. Сергей посоветовал, что ещё можно в городе почмотреть. Спасибо ему за отлично проведённый день!
16 августа 2019
Экскурсия очень понравилась, особенно детям. Сергею большое спасибо.
Ещё 6 отзывов

Сергей проводит ещё 1 экскурсию

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