Если Вы приехали в Калининград и хотите поскорее отправиться к морю, то данная экскурсия ⛳ предоставит вам такую возможность!

Городская обзорная экскурсия по Калининграду с посещением самого близкого города на побережье, курорта федерального значения - Зеленоградск.

В Калининграде посетим основные достопримечательности: Кафедральный собор, Рыбная деревня, городские ворота, сохранившиеся немецкие районы, форт (по желанию), конечно узнаете много фактов о современной жизни города. В Зеленоградске прогуливаясь по главной пешеходной улице и другим улочкам осмотрим старинную архитектуру, увидим водонапорную башню 1905 года, которая раньше снабжала водой весь курорт, по желанию зайдем в краеведческий музей 🖼. Конечно пройдемся по променаду наслаждаясь морским приятным воздухом, а если повезет, то найдем солнечный камень!