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Знакомство с городом у моря

5
10 отзывов
Людмила Ш.
Людмила Ш. – Гид из Калининграда
В программе нашего маленького путешествия — обзорная экскурсия ⛳ по Калининграду и прогулка 👣 по Зеленоградску.

Мы погрузимся в историю 📖 двух городов, изучим их архитектуру и главные достопримечательности 🏛️.

Вы узнаете о традициях морских столиц, о местных жителях, которые в свое время оставили след в мировой истории, и том, как живется здесь сейчас.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🔭Обзорная
  • ☀️Однодневная
  • 🚗На автомобиле
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 5 500 ₽ за экскурсию

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Знакомство с городом у моря
Знакомство с городом у моря

Что вы увидите

  • Кафедральный собор
  • «Рыбная деревня»
  • Бранденбургские ворота
  • Королевские ворота
  • Росгартенские ворота
  • Немецкие виллы
  • Музей Мирового океана
  • Резиденция королей
  • Балтийское море
  • Водонапорная башня 1905 года
  • Бювет с минеральной водой
  • Здание бывшей курортной администрации Кранца
Если Вы приехали в Калининград и хотите поскорее отправиться к морю, то данная экскурсия ⛳ предоставит вам такую возможность!
Городская обзорная экскурсия по Калининграду с посещением самого близкого города на побережье, курорта федерального значения - Зеленоградск.
В Калининграде посетим основные достопримечательности: Кафедральный собор, Рыбная деревня, городские ворота, сохранившиеся немецкие районы, форт (по желанию), конечно узнаете много фактов о современной жизни города. В Зеленоградске прогуливаясь по главной пешеходной улице и другим улочкам осмотрим старинную архитектуру, увидим водонапорную башню 1905 года, которая раньше снабжала водой весь курорт, по желанию зайдем в краеведческий музей 🖼. Конечно пройдемся по променаду наслаждаясь морским приятным воздухом, а если повезет, то найдем солнечный камень!
Что входит
  • Экскурсия по городу
  • Трансфер от/до гостиницы (в черте города)
Что не входит
  • Входные билеты в музеи города
Начало и место завершения
🚩 пл. Победы, 1 или любое
Знакомство с городом у моря
Знакомство с городом у моря
Знакомство с городом у моря
Знакомство с городом у моря
Знакомство с городом у моря
Знакомство с городом у моря
Знакомство с городом у моря

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Людмила Ш.
Людмила Ш.
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10 отзывов оставили туристы

Людмила Ш. проводит ещё 2 экскурсии

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