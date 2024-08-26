Научно-исследовательское судно Витязь – экскурсии в Калининграде

Найдено 3 экскурсии в категории «Научно-исследовательское судно Витязь» в Калининграде, цены от 800 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Весь Калининград: обзорная экскурсия + речная прогулка для желающих
На автобусе
На катере
1484 отзыва
4 часа
Водная прогулка
Весь Калининград: обзорная экскурсия + речная прогулка для желающих
Расписание: Ежедневно в 09:35 и в 14:00
Завтра в 09:10
15 сен в 09:10
от 900 за человека
Обзорная прогулка на теплоходе «Калининград - Кёнигсберг»
На теплоходе
826 отзывов
45 минут
Водная прогулка
Обзорная прогулка на теплоходе «Калининград - Кёнигсберг»
Присоединяйтесь к групповому круизу по Калининграду, где вы увидите центр города, Кафедральный собор и Музей Мирового океана
Начало: Ул. Октябрьская, д. 6а, причал №2
Расписание: Ежедневно днем
Завтра в 11:00
15 сен в 11:00
800 за человека
Индивидуальная обзорная экскурсия на авто по старинному Кенигсбергу
На машине
285 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Калининграду на автомобиле
Исследуйте Калининград на авто: от старинного Кёнигсберга до Рыбной деревни с увлекательным рассказом гида
Начало: По договоренности по Вашему адресу в черте города
Расписание: По договоренности
15 сен в 08:00
16 сен в 08:00
12 375 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Г
    Гульнара
    26 августа 2024
    Индивидуальная обзорная экскурсия на авто по старинному Кенигсбергу
    Александр, наш экскурсовод не просто замечательно рассказал о городе, но еще с большой заинтересованностью и вовлеченностью рассказ о людях в истории города. Очень понравилось! Рекомендую!
  • Т
    Татьяна
    13 августа 2024
    Индивидуальная обзорная экскурсия на авто по старинному Кенигсбергу
    Великолепная экскурсия 🔥 Константин интересно рассказывал про историю города и показал много прекрасныз и красивых мест 💫 Время пролетело очень быстро. Спасибо за прекрасный день 🩵
  • Т
    Татьяна
    1 августа 2024
    Индивидуальная обзорная экскурсия на авто по старинному Кенигсбергу
    Замечательная экскурсия. Гид Юлиана - мастер своего дела Очень интересно рассказала и показала самые интересные места Калининграда.
  • Р
    РАКОВИЧ
    1 января 2024
    Все секреты Калининграда за 3 часа
    Замечательная Людмила провела нам праздничную экскурсию по прекрасному городу. Нас было 4 человек, где двое были дети. Они были тоже в восторге. Когда спросили, что больше всего понравилось, они сказали «Экскурсия с Людой!» Благодарим за проведенные предновогодние часы в вашей компании.
  • Д
    Даниил
    23 ноября 2023
    Все секреты Калининграда за 3 часа
    Экскурсия нас порадовала. Время пролетело быстро и насыщенно. Видно, что Людмила любит свой город и хочет дать максимум от совместно проведенного времени. Большое спасибо.
  • Ш
    Шумилова
    11 сентября 2023
    Пять городов Калининградской области за один день
    Замечательная экскурсия, как и сопровождения, самые значимые места, интересные и взрослым, и детям… Комфортно, все в восторге. . рекомендую 100%
  • Т
    Трохименко
    26 августа 2023
    Пять городов Калининградской области за один день
    Спасибо большое, кладезь информации. Сразу видно человек знает свое дело ☺️
  • Н
    Наталья
    27 января 2023
    Пять городов Калининградской области за один день
    В рамках одного дня посетила пять красивейших городов Калининградской области: Калининград, Балтийск, Янтарный, Светлогорск, Зеленоградск. Даже дождливая погода не помешала
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    получить огромное удовольствие от увлекательного путешествия, и приятного общения с человеком, который увлечен своей работой, хорошо знает историю Калининграда и области. Приятная, комфортная, насыщенная, с грамотно продуманным маршрутом, экскурсия. Уважаемый Юрий, организаторы спасибо за полученное удовольствие!

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Научно-исследовательское судно Витязь»

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В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Весь Калининград: обзорная экскурсия + речная прогулка для желающих
  2. Обзорная прогулка на теплоходе «Калининград - Кёнигсберг»
  3. Индивидуальная обзорная экскурсия на авто по старинному Кенигсбергу
Какие места ещё посмотреть в Калининграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Остров Канта
  2. Куршская Коса
  3. Самое главное
  4. Амалиенау
  5. Танцующий лес
  6. Высота Эфа
  7. Кафедральный собор
  8. Рыбная деревня
  9. Высота Мюллера
  10. Водонапорная башня
Сколько стоит экскурсия по Калининграду в сентябре 2024
Сейчас в Калининграде в категории "Научно-исследовательское судно Витязь" можно забронировать 3 экскурсии от 800 до 12 375. Туристы уже оставили гидам 2595 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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