4 часа
Водная прогулка
Расписание: Ежедневно в 09:35 и в 14:00
Завтра в 09:10
15 сен в 09:10
от 900₽ за человека
45 минут
Водная прогулка
Обзорная прогулка на теплоходе «Калининград - Кёнигсберг»
Присоединяйтесь к групповому круизу по Калининграду, где вы увидите центр города, Кафедральный собор и Музей Мирового океана
Начало: Ул. Октябрьская, д. 6а, причал №2
Расписание: Ежедневно днем
Завтра в 11:00
15 сен в 11:00
800₽ за человека
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Калининграду на автомобиле
Исследуйте Калининград на авто: от старинного Кёнигсберга до Рыбной деревни с увлекательным рассказом гида
Начало: По договоренности по Вашему адресу в черте города
Расписание: По договоренности
15 сен в 08:00
16 сен в 08:00
12 375₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ГГульнара26 августа 2024Александр, наш экскурсовод не просто замечательно рассказал о городе, но еще с большой заинтересованностью и вовлеченностью рассказ о людях в истории города. Очень понравилось! Рекомендую!
- ТТатьяна13 августа 2024Великолепная экскурсия 🔥 Константин интересно рассказывал про историю города и показал много прекрасныз и красивых мест 💫 Время пролетело очень быстро. Спасибо за прекрасный день
- ТТатьяна1 августа 2024Замечательная экскурсия. Гид Юлиана - мастер своего дела Очень интересно рассказала и показала самые интересные места Калининграда.
- РРАКОВИЧ1 января 2024Все секреты Калининграда за 3 часаЗамечательная Людмила провела нам праздничную экскурсию по прекрасному городу. Нас было 4 человек, где двое были дети. Они были тоже в восторге. Когда спросили, что больше всего понравилось, они сказали «Экскурсия с Людой!» Благодарим за проведенные предновогодние часы в вашей компании.
- ДДаниил23 ноября 2023Все секреты Калининграда за 3 часаЭкскурсия нас порадовала. Время пролетело быстро и насыщенно. Видно, что Людмила любит свой город и хочет дать максимум от совместно проведенного времени. Большое спасибо.
- ШШумилова11 сентября 2023Пять городов Калининградской области за один деньЗамечательная экскурсия, как и сопровождения, самые значимые места, интересные и взрослым, и детям… Комфортно, все в восторге. . рекомендую 100%
- ТТрохименко26 августа 2023Пять городов Калининградской области за один деньСпасибо большое, кладезь информации. Сразу видно человек знает свое дело ☺️
- ННаталья27 января 2023Пять городов Калининградской области за один деньВ рамках одного дня посетила пять красивейших городов Калининградской области: Калининград, Балтийск, Янтарный, Светлогорск, Зеленоградск. Даже дождливая погода не помешала
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Научно-исследовательское судно Витязь»
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