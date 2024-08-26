Г Гульнара Индивидуальная обзорная экскурсия на авто по старинному Кенигсбергу Александр, наш экскурсовод не просто замечательно рассказал о городе, но еще с большой заинтересованностью и вовлеченностью рассказ о людях в истории города. Очень понравилось! Рекомендую!

Т Татьяна Индивидуальная обзорная экскурсия на авто по старинному Кенигсбергу Великолепная экскурсия 🔥 Константин интересно рассказывал про историю города и показал много прекрасныз и красивых мест 💫 Время пролетело очень быстро. Спасибо за прекрасный день 🩵

Т Татьяна Индивидуальная обзорная экскурсия на авто по старинному Кенигсбергу Замечательная экскурсия. Гид Юлиана - мастер своего дела Очень интересно рассказала и показала самые интересные места Калининграда.

Р РАКОВИЧ Все секреты Калининграда за 3 часа Замечательная Людмила провела нам праздничную экскурсию по прекрасному городу. Нас было 4 человек, где двое были дети. Они были тоже в восторге. Когда спросили, что больше всего понравилось, они сказали «Экскурсия с Людой!» Благодарим за проведенные предновогодние часы в вашей компании.

Д Даниил Все секреты Калининграда за 3 часа Экскурсия нас порадовала. Время пролетело быстро и насыщенно. Видно, что Людмила любит свой город и хочет дать максимум от совместно проведенного времени. Большое спасибо.

Ш Шумилова Пять городов Калининградской области за один день Замечательная экскурсия, как и сопровождения, самые значимые места, интересные и взрослым, и детям… Комфортно, все в восторге. . рекомендую 100%

Т Трохименко Пять городов Калининградской области за один день Спасибо большое, кладезь информации. Сразу видно человек знает свое дело ☺️