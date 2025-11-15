Мои заказы

Балтика только для вас: Калининград, Зеленоградск, Гвардейск, Правдинск и Куршская коса

Осмотреть кирхи и форты, заглянуть на сыроварню и погулять по набережной города кошек
Это путешествие откроет перед вами Калининградскую область во всём её историческом и природном многообразии.

Вы пройдёте по улицам старого Кёнигсберга, где немецкая архитектура соседствует с советским модернизмом, подниметесь к бастионам форта
читать дальше

Денхофф и услышите эхо прошедших веков в кирхах.

Прогуляетесь по дюнам Куршской косы, вдохнёте солёный воздух Балтики и увидите живописные пейзажи национального парка.

Вас ждут прогулки по уютным улочкам Зеленоградска и старинные стены замка Тапиау в Гвардейске, а также, при желании, дегустация местных деликатесов.

В финале вы услышите звучание органа в Кафедральном соборе и познакомитесь с интерактивным музеем в крепости Кронпринц.

Балтика только для вас: Калининград, Зеленоградск, Гвардейск, Правдинск и Куршская коса
Балтика только для вас: Калининград, Зеленоградск, Гвардейск, Правдинск и Куршская коса
Балтика только для вас: Калининград, Зеленоградск, Гвардейск, Правдинск и Куршская коса

Описание тура

Организационные детали

Что взять с собой:
Удобная обувь для прогулок
Ветровка или лёгкая куртка
Заряженный телефон или фотоаппарат — будет много живописных локаций
Личные медикаменты (при необходимости)

Дополнительная информация:
Все объекты посещаются в сопровождении гида.
Программа может корректироваться в зависимости от погодных условий и пожеланий участников.
Возможна организация индивидуального маршрута по запросу.

Программа тура по дням

1 день

Калининград: кирхи, форт Дёнхофф и Амалиенау

После встречи в аэропорту мы отправимся в Калининград — город, в каждом уголке которого оживают исторические эпохи. Начнётся обзорная экскурсия по основным знаковым местам.

Первой локацией станет кирха Розенау — монументальный архитектурный памятник, сохранивший свою выразительность и величие. Оттуда мы направимся к форту № 11, известному как форт Дёнхофф. Это не просто военное укрепление — это пространство, где каждый камень словно хранит память о столетиях.

После — остановка у кирхи памяти королевы Луизы, уютно расположенной в городском парке. Это место идеально подойдёт для неспешной прогулки и отдыха среди зелени.

Далее мы увидим район Амалиенау с его аутентичными виллами и тихими улицами, напоминающими о довоенном Кёнигсберге. По дороге проедем вдоль набережной и остановимся у Бранденбургских ворот — единственных сохранившихся проездных ворот города, отражающих архитектурные традиции прошлых столетий.

Завершим день на Ленинском проспекте — центральной магистрали, где современные здания соседствуют с памятниками истории, формируя уникальный облик Калининграда.

Калининград: кирхи, форт Дёнхофф и АмалиенауКалининград: кирхи, форт Дёнхофф и АмалиенауКалининград: кирхи, форт Дёнхофф и АмалиенауКалининград: кирхи, форт Дёнхофф и АмалиенауКалининград: кирхи, форт Дёнхофф и АмалиенауКалининград: кирхи, форт Дёнхофф и АмалиенауКалининград: кирхи, форт Дёнхофф и АмалиенауКалининград: кирхи, форт Дёнхофф и АмалиенауКалининград: кирхи, форт Дёнхофф и АмалиенауКалининград: кирхи, форт Дёнхофф и Амалиенау
2 день

Куршская коса и Зеленоградск

Утром отправимся к Куршской косе — уникальному природному объекту, внесённому в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Нас ждут прогулки по песчаным дюнам и сосновым лесам, фотостопы на живописных смотровых площадках и наблюдение за редкими видами птиц.

Затем мы направимся в Зеленоградск — уютный город на побережье Балтийского моря. Здесь можно будет не только подышать свежим морским воздухом и прогуляться по набережной, но и почувствовать неспешную атмосферу старинного курорта.

Финалом дня станет гастрономическая дегустация в «Шаакен Дорф», где нас угостят блюдами местной кухни. Будем пробовать деликатесы и закуски в сопровождении региональных вин — вкусное завершение насыщенного дня.

Куршская коса и ЗеленоградскКуршская коса и ЗеленоградскКуршская коса и ЗеленоградскКуршская коса и ЗеленоградскКуршская коса и ЗеленоградскКуршская коса и ЗеленоградскКуршская коса и Зеленоградск
3 день

Гвардейск, Гердауэн и Правдинск

Первым пунктом станет Гвардейск — город с богатой историей, где возвышается замок Тапиау. Прогуляемся вдоль его стен, сохранивших отпечатки рыцарского прошлого.

Далее проедем мимо нескольких старинных кирх. Их готические силуэты с высокими шпилями и витражными окнами расскажут о средневековой архитектуре региона.

Остановимся в посёлке Железнодорожный (бывший Гердауэн), чтобы ощутить атмосферу небольшого европейского городка. Здесь можно будет сделать остановку для обеда и попробовать местную выпечку и традиционные блюда.

Завершающей точкой станет Правдинск с его впечатляющей кирхой Фридландской. Поднимемся на смотровую площадку и полюбуемся панорамой окрестностей — от красной черепицы крыш до зелёных просторов.

Гвардейск, Гердауэн и ПравдинскГвардейск, Гердауэн и ПравдинскГвардейск, Гердауэн и ПравдинскГвардейск, Гердауэн и ПравдинскГвардейск, Гердауэн и ПравдинскГвардейск, Гердауэн и ПравдинскГвардейск, Гердауэн и Правдинск
4 день

Крепость Кронпинц и Кафедральный собор

В финальный день тура посетим один из самых необычных музеев региона — частный исторический музей, расположенный в крепости Кронпринц. В течение почти часа нас будет сопровождать гид, а экспозиция с анимированными сценами и более чем 1000 миниатюрными фигурами позволит глубже понять историю Восточной Пруссии.

После насыщенного экскурсионного блока нас ждёт концерт органной музыки в Кафедральном соборе Калининграда. Под сводами готического храма мы услышим звучание одного из крупнейших органов Европы — мощного и величественного инструмента, наполняющего пространство волнами чистого звука.

Завершится наше путешествие трансфером в аэропорт.

Крепость Кронпинц и Кафедральный соборКрепость Кронпинц и Кафедральный соборКрепость Кронпинц и Кафедральный соборКрепость Кронпинц и Кафедральный соборКрепость Кронпинц и Кафедральный собор

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Трансфер из/до аэропорта
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида-водителя
  • Входные билеты в музеи по программе
  • Въезд в национальный парк «Куршская коса»
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Калининграда и обратно
  • Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Калининграда, до 17:00
Завершение: Аэропорт Калининграда, до 21:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анжела
Анжела — ваша команда гидов в Калининграде
Пpиветствую вaс! Меня зовут Анжела, ваш гид-экcкурcовoд из Калинингpадcкoй облacти! Cтpaсть к туризму у меня в кpoви, как и любовь к бaлeту (xоть и тoлькo в вaнной). Я знaю кaждый
читать дальше

уголочек cвоeй родной земли и гoтовa поделиться с вами нe только фaктaми, но и нeзaбывaемыми впeчaтлениями! 15 лет опыта в индуcтpии туpизмa гapaнтиpуют вам пpофeccионализм и oтличное настроение на каждой экскурсии. Со мной вы не просто узнаете историю, вы создадите свои собственные яркие воспоминания! Приглашаю вас в увлекательные путешествия по Калининградской области, где каждый момент будет наполнен позитивом, красотой и комфортом. Со мной вы точно не заскучаете!

Тур входит в следующие категории Калининграда

Похожие туры из Калининграда

Индивидуальный тур в Калининград: Балтийск, Светлогорск, Зеленоградск и Куршская коса
На машине
3 дня
1 отзыв
Индивидуальный тур в Калининград: Балтийск, Светлогорск, Зеленоградск и Куршская коса
Узнать секреты обработки янтаря, подняться на высоту Эфа и побывать в самом западном городе России
Начало: Калининград, встретим вас у места вашего проживани...
15 ноя в 08:00
16 ноя в 08:00
49 990 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальный тур выходного дня: Калининград, Зеленоградск, Куршская коса
На машине
2 дня
2 отзыва
Индивидуальный тур выходного дня: Калининград, Зеленоградск, Куршская коса
Погулять по Рыбной деревне и Амалиенау, отдохнуть у моря, затеряться среди дюн и танцующих деревьев
Начало: Калининград, Медовый мост, точное время - по догов...
15 ноя в 10:00
22 ноя в 10:00
18 000 ₽ за всё до 7 чел.
Выходные в европейском стиле: Калининград, Светлогорск и Зеленоградск
На автобусе
3 дня
-
10%
90 отзывов
Выходные в европейском стиле: Калининград, Светлогорск и Зеленоградск
Пройтись по Куршской косе, побывать в городе кошек и увидеть Балтику во всей красе
Начало: Аэропорт Калининграда, рекомендуем подбирать билет...
Завтра в 08:00
15 ноя в 08:00
23 040 ₽25 600 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Калининграде
Все туры из Калининграда