Вы пройдёте по улицам старого Кёнигсберга, где немецкая архитектура соседствует с советским модернизмом, подниметесь к бастионам форта
Описание тура
Организационные детали
Что взять с собой:
Удобная обувь для прогулок
Ветровка или лёгкая куртка
Заряженный телефон или фотоаппарат — будет много живописных локаций
Личные медикаменты (при необходимости)
Дополнительная информация:
Все объекты посещаются в сопровождении гида.
Программа может корректироваться в зависимости от погодных условий и пожеланий участников.
Возможна организация индивидуального маршрута по запросу.
Программа тура по дням
Калининград: кирхи, форт Дёнхофф и Амалиенау
После встречи в аэропорту мы отправимся в Калининград — город, в каждом уголке которого оживают исторические эпохи. Начнётся обзорная экскурсия по основным знаковым местам.
Первой локацией станет кирха Розенау — монументальный архитектурный памятник, сохранивший свою выразительность и величие. Оттуда мы направимся к форту № 11, известному как форт Дёнхофф. Это не просто военное укрепление — это пространство, где каждый камень словно хранит память о столетиях.
После — остановка у кирхи памяти королевы Луизы, уютно расположенной в городском парке. Это место идеально подойдёт для неспешной прогулки и отдыха среди зелени.
Далее мы увидим район Амалиенау с его аутентичными виллами и тихими улицами, напоминающими о довоенном Кёнигсберге. По дороге проедем вдоль набережной и остановимся у Бранденбургских ворот — единственных сохранившихся проездных ворот города, отражающих архитектурные традиции прошлых столетий.
Завершим день на Ленинском проспекте — центральной магистрали, где современные здания соседствуют с памятниками истории, формируя уникальный облик Калининграда.
Куршская коса и Зеленоградск
Утром отправимся к Куршской косе — уникальному природному объекту, внесённому в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Нас ждут прогулки по песчаным дюнам и сосновым лесам, фотостопы на живописных смотровых площадках и наблюдение за редкими видами птиц.
Затем мы направимся в Зеленоградск — уютный город на побережье Балтийского моря. Здесь можно будет не только подышать свежим морским воздухом и прогуляться по набережной, но и почувствовать неспешную атмосферу старинного курорта.
Финалом дня станет гастрономическая дегустация в «Шаакен Дорф», где нас угостят блюдами местной кухни. Будем пробовать деликатесы и закуски в сопровождении региональных вин — вкусное завершение насыщенного дня.
Гвардейск, Гердауэн и Правдинск
Первым пунктом станет Гвардейск — город с богатой историей, где возвышается замок Тапиау. Прогуляемся вдоль его стен, сохранивших отпечатки рыцарского прошлого.
Далее проедем мимо нескольких старинных кирх. Их готические силуэты с высокими шпилями и витражными окнами расскажут о средневековой архитектуре региона.
Остановимся в посёлке Железнодорожный (бывший Гердауэн), чтобы ощутить атмосферу небольшого европейского городка. Здесь можно будет сделать остановку для обеда и попробовать местную выпечку и традиционные блюда.
Завершающей точкой станет Правдинск с его впечатляющей кирхой Фридландской. Поднимемся на смотровую площадку и полюбуемся панорамой окрестностей — от красной черепицы крыш до зелёных просторов.
Крепость Кронпинц и Кафедральный собор
В финальный день тура посетим один из самых необычных музеев региона — частный исторический музей, расположенный в крепости Кронпринц. В течение почти часа нас будет сопровождать гид, а экспозиция с анимированными сценами и более чем 1000 миниатюрными фигурами позволит глубже понять историю Восточной Пруссии.
После насыщенного экскурсионного блока нас ждёт концерт органной музыки в Кафедральном соборе Калининграда. Под сводами готического храма мы услышим звучание одного из крупнейших органов Европы — мощного и величественного инструмента, наполняющего пространство волнами чистого звука.
Завершится наше путешествие трансфером в аэропорт.
Что включено
- Проживание
- Трансфер из/до аэропорта
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида-водителя
- Входные билеты в музеи по программе
- Въезд в национальный парк «Куршская коса»
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Калининграда и обратно
- Питание