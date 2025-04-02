По Калининградской области – туры в Калининграде

Найдено 3 тура в категории «По Калининградской области» в Калининграде, цены от 29 000 ₽. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Встречай, янтарный край: индивидуальное путешествие по городам Калининградской области
На машине
4 дня
Встречай, янтарный край: индивидуальное путешествие по городам Калининградской области
Окунуться в атмосферу Восточной Пруссии, полакомиться сыром и увидеть старинные кирхи
Начало: Аэропорт Калининграда / ваш отель, время - по дого...
2 апр в 10:00
7 апр в 10:00
79 900 ₽ за всё до 4 чел.
Своей компанией на западный край России: Калининград, побережье Балтики, наследие Тевтонского ордена
На машине
3 дня
Своей компанией на западный край России: Калининград, побережье Балтики, наследие Тевтонского ордена
Осмотреть немецкую архитектуру, средневековые кирхи и замки и съездить к морю
Начало: Калининград, 9:30, точное место - по договорённост...
17 мар в 09:30
20 мар в 09:30
62 000 ₽ за всё до 4 чел.
Летний отпуск в русской Европе: Калининград и балтийские курорты
На автобусе
8 дней
Летний отпуск в русской Европе: Калининград и балтийские курорты
Полюбоваться немецкой архитектурой, погулять по Зеленоградску и Светлогорску и добыть янтарь
Начало: Отель в Калининграде, заселение после 14:00
7 июн в 14:00
14 июн в 14:00
29 000 ₽ за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «По Калининградской области»

Самые популярные туры этой рубрики в Калининграде
В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Встречай, янтарный край: индивидуальное путешествие по городам Калининградской области
  2. Своей компанией на западный край России: Калининград, побережье Балтики, наследие Тевтонского ордена
  3. Летний отпуск в русской Европе: Калининград и балтийские курорты
Какие места ещё посмотреть в Калининграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Куршская Коса
  2. Кафедральный собор
  3. Амалиенау
  4. Танцующий лес
  5. Остров Канта
  6. Высота Эфа
  7. Балтийское море
  8. Янтарный комбинат
  9. Рыбная деревня
  10. Замок Шаакен
Сколько стоит тур в Калининграде в марте 2025
Сейчас в Калининграде в категории "По Калининградской области" можно забронировать 3 тура от 29 000 до 79 900.
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