Встречай, янтарный край: индивидуальное путешествие по городам Калининградской области
Окунуться в атмосферу Восточной Пруссии, полакомиться сыром и увидеть старинные кирхи
Начало: Аэропорт Калининграда / ваш отель, время - по дого...
2 апр в 10:00
7 апр в 10:00
79 900 ₽ за всё до 4 чел.
Своей компанией на западный край России: Калининград, побережье Балтики, наследие Тевтонского ордена
Осмотреть немецкую архитектуру, средневековые кирхи и замки и съездить к морю
Начало: Калининград, 9:30, точное место - по договорённост...
17 мар в 09:30
20 мар в 09:30
62 000 ₽ за всё до 4 чел.
Летний отпуск в русской Европе: Калининград и балтийские курорты
Полюбоваться немецкой архитектурой, погулять по Зеленоградску и Светлогорску и добыть янтарь
Начало: Отель в Калининграде, заселение после 14:00
7 июн в 14:00
14 июн в 14:00
29 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «По Калининградской области»
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