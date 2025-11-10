Мои заказы

Балтийская лав-стори: тур для двоих с профессиональным фотографом

Насладиться романтикой пикника у моря на закате и получить на память красивые кадры
Закат на Куршской косе, фотопутешествие по живописным уголкам Балтики, уютные прогулки по Зеленоградску и Светлогорску — этот тур подарит вам романтику и красоту северного побережья! Представьте нежный морской бриз, свечи
читать дальше

и пикник у моря, когда солнце медленно опускается за горизонт, окрашивая небо в золотые оттенки — эти моменты навсегда будут ваши! Уединённые бухты, фактурные дюны и старинные прусские улочки станут идеальными декорациями для ваших фото.

По вашему желанию мы можем варьировать программу, например, добавить поездку на кабриолете или заменить Светлогорск знакомством с Калининградом. Вы также можете взять с собой для фотосессии свадебные наряды. А проживание мы запланировали в стильном спа-отеле, чтобы ваша поездка стала ещё более приятной.

Балтийская лав-стори: тур для двоих с профессиональным фотографом
Балтийская лав-стори: тур для двоих с профессиональным фотографом
Балтийская лав-стори: тур для двоих с профессиональным фотографом
Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя13
ноя15
ноя16
ноя17
ноя26
ноя
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Можно взять с собой свадебные наряды.

Питание. В стоимость включены завтрак в отеле и небольшой пикник на берегу моря (лёгкие закуски, без алкоголя). Обеды и ужины оплачиваются дополнительно.

Транспорт. Кроссовер Kia Soul с кондиционером.

Дети. Возраст участников 18+.

Уровень сложности. Минимальный. Без физической нагрузки. Короткие прогулки, передвижение на транспорте.

Проведение тура возможно в любые будние дни.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, переезд в Зеленоградск, прогулка по городу и фотосессия и пикник на Куршской косе

Утром мы встретим вас в аэропорту или заберём из отеля и отправимся в очаровательный Зеленоградск. Этот курортный городок с уютными улочками и атмосферой старой Европы станет идеальным началом вашего путешествия. После неспешной прогулки заглянем в ресторан, чтобы насладиться обедом и познакомиться с гастрономическими традициями региона (за доплату).

Днём разместимся в отеле, где у вас будет время на отдых, а к вечеру отправимся на Куршскую косу — место, где природа и романтика сливаются воедино. Здесь, на берегу моря, встретим живописный закат и устроим фотосессию на фоне песчаных дюн и сосновых лесов, а затем — атмосферный пикник при свечах под шум волн.

Встреча, переезд в Зеленоградск, прогулка по городу и фотосессия и пикник на Куршской косеВстреча, переезд в Зеленоградск, прогулка по городу и фотосессия и пикник на Куршской косеВстреча, переезд в Зеленоградск, прогулка по городу и фотосессия и пикник на Куршской косеВстреча, переезд в Зеленоградск, прогулка по городу и фотосессия и пикник на Куршской косеВстреча, переезд в Зеленоградск, прогулка по городу и фотосессия и пикник на Куршской косеВстреча, переезд в Зеленоградск, прогулка по городу и фотосессия и пикник на Куршской косеВстреча, переезд в Зеленоградск, прогулка по городу и фотосессия и пикник на Куршской косеВстреча, переезд в Зеленоградск, прогулка по городу и фотосессия и пикник на Куршской косеВстреча, переезд в Зеленоградск, прогулка по городу и фотосессия и пикник на Куршской косе
2 день

Фотопутешествие по знаковым местам

Сегодня вас ждёт фотопутешествие, наполненное красивыми локациями и живописными пейзажами. По вашему желанию мы отправимся на кабриолете (или на нашем авто) в Светлогорск, Филинскую бухту и на мыс Таран — одни из самых впечатляющих природных мест балтийского побережья. Панорамные виды, морские просторы и романтическая атмосфера помогут создать идеальные кадры.

Если же вы захотите провести день в Калининграде, мы устроим неспешную прогулку по историческим улочкам города, расскажем увлекательные факты о его прошлом и сделаем серию красивых снимков.

Завершим день ужином в ресторане на озере, где можно насладиться тишиной, уединением и особой магией моментов.

Фотопутешествие по знаковым местамФотопутешествие по знаковым местамФотопутешествие по знаковым местамФотопутешествие по знаковым местам

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтрак в отеле и пикник на закате
  • Трансферы по всем локациям
  • Спа в отеле
  • Фото - и видеосъёмка
Что не входит в цену
  • Проезд из вашего города до Калининграда и обратно
  • Обеды и ужины
  • Аренда кабриолета (при желании) - от 15 000 ₽ в сутки
  • Размещение в более люксовых отелях - от 30 000 ₽ в сутки
  • Алкоголь на пикнике
  • При различных дополнительных опциях стоимость тура меняется: например, при размещении в номере другой категории или более дорогих отелях и другом городе (Светлогорске или Калининграде), при заказе кабриолета
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель в Калининграде или аэропорт, точное время по договорённости
Завершение: Ваш отель в Калининграде или аэропорт, вечер (время зависит от окончания ужина)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения
Евгения — ваш гид в Калининграде
Провела экскурсии для 1073 туристов
Я Евгения, ваш гид-фотограф, живущий в самом западном уголке страны на берегу Балтийского моря. Влюблённая в жизнь и в свою работу — именно так я коротко расскажу о себе. Обожаю
читать дальше

дарить людям эмоции и радость, а совместить фото и путешествие — это чудесная возможность навсегда запечатлеть это в памяти. В 2015 я впервые приехала сюда туристом и влюбилась в это место так сильно, что осталась здесь навсегда. Постараюсь и вам показать самые красивые уголки этой области и влюбить в Янтарный край также сильно.

Задать вопрос

Тур входит в следующие категории Калининграда

Похожие туры из Калининграда

Индивидуальный комфорт-тур в Калининград: экскурсии, пикник на берегу и прогулка на катере
На машине
На катере
4 дня
-
10%
1 отзыв
Индивидуальный комфорт-тур в Калининград: экскурсии, пикник на берегу и прогулка на катере
Отыскать всех хомлинов Кёнигсберга, увидеть, как обрабатывают янтарь, и сделать эстетичные кадры
Начало: Аэропорт Калининграда, время вашего прилёта
Завтра в 09:00
11 ноя в 09:00
89 100 ₽99 000 ₽ за всё до 2 чел.
Балтийская панорама. Зимний тур в Калининградскую область
На автобусе
5 дней
3 отзыва
Балтийская панорама. Зимний тур в Калининградскую область
Начало: Г. Калининград
Завтра в 10:00
17 ноя в 10:00
от 31 500 ₽ за человека
Балтийская панорама. Экскурсионный тур в Калининградскую область
На автобусе
5 дней
3 отзыва
Балтийская панорама. Экскурсионный тур в Калининградскую область
Начало: Г. Калининград
6 апр в 10:00
13 апр в 10:00
от 31 500 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Калининграде
Все туры из Калининграда