Балтийская лав-стори: тур для двоих с профессиональным фотографом
Насладиться романтикой пикника у моря на закате и получить на память красивые кадры
Закат на Куршской косе, фотопутешествие по живописным уголкам Балтики, уютные прогулки по Зеленоградску и Светлогорску — этот тур подарит вам романтику и красоту северного побережья! Представьте нежный морской бриз, свечи читать дальше
и пикник у моря, когда солнце медленно опускается за горизонт, окрашивая небо в золотые оттенки — эти моменты навсегда будут ваши! Уединённые бухты, фактурные дюны и старинные прусские улочки станут идеальными декорациями для ваших фото.
По вашему желанию мы можем варьировать программу, например, добавить поездку на кабриолете или заменить Светлогорск знакомством с Калининградом. Вы также можете взять с собой для фотосессии свадебные наряды. А проживание мы запланировали в стильном спа-отеле, чтобы ваша поездка стала ещё более приятной.
Питание. В стоимость включены завтрак в отеле и небольшой пикник на берегу моря (лёгкие закуски, без алкоголя). Обеды и ужины оплачиваются дополнительно.
Транспорт. Кроссовер Kia Soul с кондиционером.
Дети. Возраст участников 18+.
Уровень сложности. Минимальный. Без физической нагрузки. Короткие прогулки, передвижение на транспорте.
Проведение тура возможно в любые будние дни.
Программа тура по дням
1 день
Встреча, переезд в Зеленоградск, прогулка по городу и фотосессия и пикник на Куршской косе
Утром мы встретим вас в аэропорту или заберём из отеля и отправимся в очаровательный Зеленоградск. Этот курортный городок с уютными улочками и атмосферой старой Европы станет идеальным началом вашего путешествия. После неспешной прогулки заглянем в ресторан, чтобы насладиться обедом и познакомиться с гастрономическими традициями региона (за доплату).
Днём разместимся в отеле, где у вас будет время на отдых, а к вечеру отправимся на Куршскую косу — место, где природа и романтика сливаются воедино. Здесь, на берегу моря, встретим живописный закат и устроим фотосессию на фоне песчаных дюн и сосновых лесов, а затем — атмосферный пикник при свечах под шум волн.
2 день
Фотопутешествие по знаковым местам
Сегодня вас ждёт фотопутешествие, наполненное красивыми локациями и живописными пейзажами. По вашему желанию мы отправимся на кабриолете (или на нашем авто) в Светлогорск, Филинскую бухту и на мыс Таран — одни из самых впечатляющих природных мест балтийского побережья. Панорамные виды, морские просторы и романтическая атмосфера помогут создать идеальные кадры.
Если же вы захотите провести день в Калининграде, мы устроим неспешную прогулку по историческим улочкам города, расскажем увлекательные факты о его прошлом и сделаем серию красивых снимков.
Завершим день ужином в ресторане на озере, где можно насладиться тишиной, уединением и особой магией моментов.
Аренда кабриолета (при желании) - от 15 000 ₽ в сутки
Размещение в более люксовых отелях - от 30 000 ₽ в сутки
Алкоголь на пикнике
При различных дополнительных опциях стоимость тура меняется: например, при размещении в номере другой категории или более дорогих отелях и другом городе (Светлогорске или Калининграде), при заказе кабриолета
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель в Калининграде или аэропорт, точное время по договорённости
Завершение: Ваш отель в Калининграде или аэропорт, вечер (время зависит от окончания ужина)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения — ваш гид в Калининграде
Провела экскурсии для 1073 туристов
Я Евгения, ваш гид-фотограф, живущий в самом западном уголке страны на берегу Балтийского моря. Влюблённая в жизнь и в свою работу — именно так я коротко расскажу о себе. Обожаю читать дальше
дарить людям эмоции и радость, а совместить фото и путешествие — это чудесная возможность навсегда запечатлеть это в памяти. В 2015 я впервые приехала сюда туристом и влюбилась в это место так сильно, что осталась здесь навсегда. Постараюсь и вам показать самые красивые уголки этой области и влюбить в Янтарный край также сильно.