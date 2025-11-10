Утром мы встретим вас в аэропорту или заберём из отеля и отправимся в очаровательный Зеленоградск. Этот курортный городок с уютными улочками и атмосферой старой Европы станет идеальным началом вашего путешествия. После неспешной прогулки заглянем в ресторан, чтобы насладиться обедом и познакомиться с гастрономическими традициями региона (за доплату).

Днём разместимся в отеле, где у вас будет время на отдых, а к вечеру отправимся на Куршскую косу — место, где природа и романтика сливаются воедино. Здесь, на берегу моря, встретим живописный закат и устроим фотосессию на фоне песчаных дюн и сосновых лесов, а затем — атмосферный пикник при свечах под шум волн.