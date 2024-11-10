3 дня
Калининградский микс: индивидуальное экспресс-путешествие
Познакомиться с современностью и историей города и окрестностей, полюбоваться архитектурой и морем
Начало: Калининград, 9:00
Завтра в 08:00
10 дек в 08:00
48 600₽ за всё до 4 чел.
8 дней
Заплетала море в косы: большое путешествие по Балтике
Увидеть действующий маяк, перенестись в средневековье и побывать на могиле Канта
Начало: Аэропорт Калининграда
10 дек в 08:00
11 дек в 08:00
40 000₽ за человека
3 дня
Калининград и города на побережье Балтики: индивидуальный тур
Погулять по Куршской косе, посетить знаменитые курорты и продегустировать сыр в семейной сыроварне
Начало: Калининград, аэропорт, 9:00
13 дек в 09:00
20 дек в 09:00
56 000₽ за всё до 2 чел.
Последние отзывы на туры
- ЛЛюдмила10 ноября 2024На школьных каникулах брали индивидуальный тур" Калининградский микс", расчитанный на три дня. Мы были в Калининградской области впервые и хотелось
- ЕЕкатерина21 октября 2024Организатору спасибо, все тщательно спланировали, но минус звезду за отель, забронировали хороший номер в 4 звездочном отеле, по факту отель
- ООльга6 сентября 2024Спасибо большое нашему гиду Андрею за увлекательшейшее путешествие по Калининграду, Зеленоградску и Куршской косе. Узнали много увлекательных историй об этом
- ТТатьяна5 сентября 2024Нам повезло в нашу первую поездку в Калининград: 8 дней в конце августа-начале сентября при тёплой сухой погоде, обилии экскурсионных
- ККонстатин29 июня 2024Тур получился очень занимательным, действительно посмотрели практически всю Калининградскую область, гиды рассказывали интересные вещи, было занимательно. Реальный график в ваучере несколько
- ННаталья8 мая 2024Большое спасибо нашим гидам Андрею и Александру за проведенные три дня в чудеснейших городах Калининградской области. Нам проводили экскурсии в
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «На 8 Марта»
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