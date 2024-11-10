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познакомиться хотя бы по чуть-чуть с основными городами/достопримечательностями. Тур прошел просто отлично. Все три дня нашим гидом был Александр. Он очень интересно и много рассказывал на протяжении всех дней тура. И во время поездок между городами и во время пеших экскурсий. В туре было двое детей 8 и 13 лет и они не всегда были внимательными слушателями и Александру иногда приходилось какую-то информацию повторять по несколько раз - он относился к этому абсолютно спокойно и всегда отвечал на вопросы. Программа тура хорошо спланирована, включала все места которые нам интересно было посмотреть. Нам все очень понравилось! К сожалению в дни нашего путешествия в Калининградской области бушевал шторм, но он никак не отразился на нашей программе и на нашем настроении. Особенно впечатлило неспокойное Балтийское море. Так же был организован трансфер из аэропорта и в аэропорт. Спасибо Александру за отлично проведенные дни. Старший сын сказал, что если вернемся еще сюда то обязательно в качестве гида нужно брать Александра!