На 8 Марта – туры в Калининграде

Найдено 3 тура в категории «На 8 Марта» в Калининграде, цены от 40 000 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году
Калининградский микс: индивидуальное экспресс-путешествие
На машине
5 отзывов
3 дня
Калининградский микс: индивидуальное экспресс-путешествие
Познакомиться с современностью и историей города и окрестностей, полюбоваться архитектурой и морем
Начало: Калининград, 9:00
Завтра в 08:00
10 дек в 08:00
48 600 за всё до 4 чел.
Заплетала море в косы: большое путешествие по Балтике
На автобусе
5 отзывов
8 дней
Заплетала море в косы: большое путешествие по Балтике
Увидеть действующий маяк, перенестись в средневековье и побывать на могиле Канта
Начало: Аэропорт Калининграда
10 дек в 08:00
11 дек в 08:00
40 000 за человека
Калининград и города на побережье Балтики: индивидуальный тур
На машине
3 дня
Калининград и города на побережье Балтики: индивидуальный тур
Погулять по Куршской косе, посетить знаменитые курорты и продегустировать сыр в семейной сыроварне
Начало: Калининград, аэропорт, 9:00
13 дек в 09:00
20 дек в 09:00
56 000 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на туры

  • Л
    Людмила
    10 ноября 2024
    Калининградский микс: индивидуальное экспресс-путешествие
    На школьных каникулах брали индивидуальный тур" Калининградский микс", расчитанный на три дня. Мы были в Калининградской области впервые и хотелось
    читать дальше

    познакомиться хотя бы по чуть-чуть с основными городами/достопримечательностями. Тур прошел просто отлично. Все три дня нашим гидом был Александр. Он очень интересно и много рассказывал на протяжении всех дней тура. И во время поездок между городами и во время пеших экскурсий. В туре было двое детей 8 и 13 лет и они не всегда были внимательными слушателями и Александру иногда приходилось какую-то информацию повторять по несколько раз - он относился к этому абсолютно спокойно и всегда отвечал на вопросы. Программа тура хорошо спланирована, включала все места которые нам интересно было посмотреть. Нам все очень понравилось! К сожалению в дни нашего путешествия в Калининградской области бушевал шторм, но он никак не отразился на нашей программе и на нашем настроении. Особенно впечатлило неспокойное Балтийское море. Так же был организован трансфер из аэропорта и в аэропорт. Спасибо Александру за отлично проведенные дни. Старший сын сказал, что если вернемся еще сюда то обязательно в качестве гида нужно брать Александра!

  • Е
    Екатерина
    21 октября 2024
    Заплетала море в косы: большое путешествие по Балтике
    Организатору спасибо, все тщательно спланировали, но минус звезду за отель, забронировали хороший номер в 4 звездочном отеле, по факту отель
    читать дальше

    не тянет и на 2 звезды. Везде грязно, еда отвратительная, ванная комната это вообще отдельная тема, из плюса только то, что меняли полотенца ежедневно. Примите как за рекомендацию, следующий раз когда бронируете номер, осмотрите хотя бы куда вы заселяее клиентов.

  • О
    Ольга
    6 сентября 2024
    Калининградский микс: индивидуальное экспресс-путешествие
    Спасибо большое нашему гиду Андрею за увлекательшейшее путешествие по Калининграду, Зеленоградску и Куршской косе. Узнали много увлекательных историй об этом
    читать дальше

    крае и его жителях. Экскурсии динамичные, не утомительные. Андрей очень любит свой город и делится этой любовью с туристами. Нам очень понравилось! Спасибо большое Андрею и его коллегам за организацию нашего отдыха!

    Спасибо большое нашему гиду Андрею за увлекательшейшее путешествие по Калининграду, Зеленоградску и Куршской косе. Узнали многоСпасибо большое нашему гиду Андрею за увлекательшейшее путешествие по Калининграду, Зеленоградску и Куршской косе. Узнали много
  • Т
    Татьяна
    5 сентября 2024
    Заплетала море в косы: большое путешествие по Балтике
    Нам повезло в нашу первую поездку в Калининград: 8 дней в конце августа-начале сентября при тёплой сухой погоде, обилии экскурсионных
    читать дальше

    походов и поездок на любой интерес и кошелёк. Знающие и увлечённые экскурсоводы, насыщенная событиями и выдающимися людьми история региона, купание в море на белоснежных песочных пляжах, вкусное рыбное меню - всё это вызывает желание приехать туда ещё и ещё раз. Мы специально выбрали тур "Заплетая море в косы", так как были совершенными новичками в Калининграде, и нам была нужна поддержка. Спасибо Трипстеру. Отель Morton Palace оставил самые хорошие впечатления. Особенно удобно его расположение: тихое место недалеко от центра и двух вокзалов,сами ездили купаться в море. Ставлю "хорошо" туру из-за одной отмены экскурсии по ваучеру, не по нашей вине, что вызвало у нас некоторые проблемы. Так что советую осторожно бронировать экскурсии заранее, чтобы не произошло накладок. Всем удачных поездок, новых знаний и впечатлений и бодрого настроения!

  • К
    Констатин
    29 июня 2024
    Заплетала море в косы: большое путешествие по Балтике
    Тур получился очень занимательным, действительно посмотрели практически всю Калининградскую область, гиды рассказывали интересные вещи, было занимательно. Реальный график в ваучере несколько
    читать дальше

    отличался от заявленного в описании, но неудобств это не составило. Все экскурсии следовали четко по графику в ваучере без сбоев и задержек, за что организаторам большое спасибо. Негатив был только по отелю - Marton Palace не оправдал даже не очень высоких пожеланий, жаль потраченных на него денег. Детали с фото будут в отзыве на него на Яндексе. Только поэтому минус одну звезду. В целом - сам тур рекомендую, здорово и интересно, но отель лучше выбирайте сами.

    Тур получился очень занимательным, действительно посмотрели практически всю Калининградскую область, гиды рассказывали интересные вещи, было занимательноТур получился очень занимательным, действительно посмотрели практически всю Калининградскую область, гиды рассказывали интересные вещи, было занимательноТур получился очень занимательным, действительно посмотрели практически всю Калининградскую область, гиды рассказывали интересные вещи, было занимательноТур получился очень занимательным, действительно посмотрели практически всю Калининградскую область, гиды рассказывали интересные вещи, было занимательноТур получился очень занимательным, действительно посмотрели практически всю Калининградскую область, гиды рассказывали интересные вещи, было занимательно
  • Н
    Наталья
    8 мая 2024
    Калининградский микс: индивидуальное экспресс-путешествие
    Большое спасибо нашим гидам Андрею и Александру за проведенные три дня в чудеснейших городах Калининградской области. Нам проводили экскурсии в
    читать дальше

    индивидуальном формате, на комфортных автомобилях, были учтены все наши пожелания. Всё было очень информативно, познавательно и интересно! Хочется возвращаться в Калининград еще и еще. Рекомендуем 100%!

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «На 8 Марта»

Самые популярные туры этой рубрики в Калининграде
В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Калининградский микс: индивидуальное экспресс-путешествие
  2. Заплетала море в косы: большое путешествие по Балтике
  3. Калининград и города на побережье Балтики: индивидуальный тур
Какие места ещё посмотреть в Калининграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Куршская Коса
  2. Кафедральный собор
  3. Танцующий лес
  4. Амалиенау
  5. Замок Шаакен
  6. Высота Эфа
  7. Остров Канта
  8. Рыбная деревня
  9. Балтийское море
  10. Янтарный комбинат
Сколько стоит тур в Калининграде в декабре 2024
Сейчас в Калининграде в категории "На 8 Марта" можно забронировать 3 тура от 40 000 до 56 000. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Забронируйте тур в Калининграде на 2024 год на 8 марта, 10 ⭐ отзывов, цены от 40000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль
ХорошоТам