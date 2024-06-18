Калининград и море. Экскурсионный тур с апреля по ноябрь

Побережье Балтийского моря, курортные города и военные корабли – все это ждет Вас в туре по Калининградской области.

Насладитесь временем в самом западном уголке России, пройдитесь по пескам Куршской косы, узнайте почему Зеленоградск называют городом котов и оцените старинную архитектуру одного из самых необычных регионов.
5
3 отзыва
Калининград и море. Экскурсионный тур с апреля по ноябрь
Калининград и море. Экскурсионный тур с апреля по ноябрь
Калининград и море. Экскурсионный тур с апреля по ноябрь
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Калининградскую область. Свободный день или экскурсия по Калининграду за доп. плату

Прибытие в Калининградскую область.

По желанию за дополнительную плату трансфер до отеля.

Заселение в гостиницу с 14:00 (после экскурсии).

Свободный день для прогулок по городу.

По желанию за доп. плату экскурсия «Калининградский экспресс»:

14:00-17:00 Обзорная экскурсия по Калининграду, 800 руб. /750 руб.

13:45 Посадка в экскурсионный автобус от ТЦ «Акрополь», ул. Проф. Баранова 34.

Приехав в Калининградскую область на отдых, первым делом необходимо познакомится с городом.

Для гостей нашего региона мы подготовили ознакомительную экскурсию по Калининграду. За три экскурсионных часа Вы увидите: главную площадь города, областной драматический театр, калининградский зоопарк, проспект мира и Кирху Королевы Луизы.

Мы проедем по великолепному району старых немецких вилл Амалиенау и вдоль набережной Музея Мирового Океана. Прогуляемся по острову И. Канта, узнаем историю Кафедрального собора.

Проедем рядом с музеем Фридландские ворота и музеем янтаря. Таким образом, Вы увидите все знаковые достопримечательности нашего города, потратив при этом минимум времени.

Окончание экскурсии.

Прибытие в Калининградскую область. Свободный день или экскурсия по Калининграду за доп. платуПрибытие в Калининградскую область. Свободный день или экскурсия по Калининграду за доп. платуПрибытие в Калининградскую область. Свободный день или экскурсия по Калининграду за доп. платуПрибытие в Калининградскую область. Свободный день или экскурсия по Калининграду за доп. плату
2 день

Куршская коса и Зеленоградск

Завтрак в отеле.

10:00-17:30 НП «Куршская Коса» и г. Зеленоградск.

09:50 Посадка в экскурсионный автобус от ТЦ «Акрополь», ул. Проф. Баранова 34.

Экскурсия в Национальный парк Куршская коса — это путешествие в волшебную страну поющих песков и танцующих деревьев. Уникальное творение природы и человека.

Мы проедем дорогами Петра Первого, Томаса Манна, Королевы Луизы и еще многих великих людей, поднимемся на высоту Эфа, с которой откроется завораживающий вид на вьющуюся ленту лесов, разделяющую гладь залива и морской прибой, увидим открытые песчаные дюны, спустимся к морскому побережью и попробуем найти осколочек солнца на мягком песчаном берегу.

А ещё, вы сможете попробовать самую вкусную копченую рыбку на всем Балтийском побережье и, конечно, приобрести ее у местных рыбаков.

В процессе этой экскурсии мы отправляемся в г. Зеленоградск (бывш. Кранц), который в далеком 1844 году получил статус курорта королевского.

Мы прогуляемся по главной пешеходной улице города, осмотрим такие уникальные объекты как кирха Св. Адальберта (пражского епископа), бювет с нашей знаменитей минеральной водой и водонапорную башню 1904 года постройки. И, конечно, узнаем почему Зеленоградск называют городом котов.

Окончание экскурсии.

Куршская коса и ЗеленоградскКуршская коса и ЗеленоградскКуршская коса и ЗеленоградскКуршская коса и ЗеленоградскКуршская коса и ЗеленоградскКуршская коса и ЗеленоградскКуршская коса и Зеленоградск
3 день

Балтийск и Балтийская коса

Завтрак в отеле.

Экскурсия «Из закрытого города в открытое море».

10:00-17:00 г. Балтийск и Балтийская коса.

09:45 Посадка в экскурсионный автобус от ТЦ «Акрополь», ул. Проф. Баранова 34

Мы отправляемся в Балтийск. Долгое время этот город, самая западная точка нашей огромной страны, был закрыт для туристов.

Но сейчас у вас есть возможность свободно прогуляться по городу, рассматривая корабли нашего военно-морского флота, увидеть русскую набережную, построенную в прусском городе в эпоху правления Елизаветы Петровны, гостиницу, в которой останавливался нобелевский лауреат Иосиф Бродский, двухсотлетний маяк и величественные памятники Петра I и его царственной дочери, а на морском побережье многие внимательные туристы уже нашли свой маленький кусочек солнца.

Вы сможете побывать у знаменитой пиллаусской крепости XVII века, стены которой видели войска шведского короля Густава II Адольфа, великое посольство Петра I, армии Наполеона Бонапарта, и пали перед натиском наших советских войск во время второй мировой войны.

Балтийск, открытый для нас только в 90-е годы, сохранил дух и атмосферу всех эпох, которые ему пришлось пережить, и его облик не оставляет равнодушным ни одного туриста.

Паромная переправа на Балтийскую косу.

Окончание экскурсии.

Балтийск и Балтийская косаБалтийск и Балтийская косаБалтийск и Балтийская косаБалтийск и Балтийская коса
4 день

Янтарный и Светлогорск

Завтрак в отеле.

Освобождение номеров до 12:00.

Свободное время.

Экскурсия «Сокровища Балтийского побережья + посещение производства».

09:30-17:30 пос. Янтарный, г. Светлогорск

09:15 Посадка в экскурсионный автобус от ТЦ «Акрополь», ул. Проф. Баранова 34

Поселок Янтарный – это место, где спрятаны самые главные сокровища балтийского побережья.

Именно здесь расположено крупнейшее в мире предприятие по добыче янтаря. Мы прогуляемся по старинному парку, увидим дом промышленника Морица Беккера и его семьи, лютеранскую кирху конца 19 века, а также, без преувеличения, один из лучших пляжей России и Европы, обладающий престижной международной наградой Голубой Флаг.

Раушен – Светлогорск покорит вас своей романтической атмосферой: частными виллами в стиле модерн, старинными зданиями санаториев и пансионатов начала, узкими тихими улочками и самыми завораживающими видами крутых песчаных склонов, омываемых шумной балтийской волной.

А все любители КВН смогут сделать фотографию рядом с современным театром эстрады, где теперь встречают Маслякова и его команду. Кроме того, город наполнен дендрариумными парками, что превращает его в настоящий ботанический рай.

В процессе данной экскурсии Вам представится уникальная возможность побывать на производстве и своими глазами увидеть, как обрабатывают солнечный камень, какие изделия из него изготавливают и где еще можно применить янтарь.

По желанию за доп. плату трансфер в аэропорт или на железнодорожный вокзал.

Янтарный и СветлогорскЯнтарный и СветлогорскЯнтарный и СветлогорскЯнтарный и Светлогорск

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах Калининграда.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Отель

Одноместный

Двухместный

Трехместный

Гостевой дом «Робинзон»

10 мин до центра города (завтрак континентальный 300-350 руб. /чел.)

19450

16600

14950

Отель «Берлин»

10 минут до центра города (завтрак шведский стол 500 руб. /чел.)

27550

19900

17500

Отель «Гламур»

Центр города (завтрак шведский стол входит в стоимость проживания)

33850

21250

18100

Отель «Мартон Олимпик»

15 минут до центра (завтрак шведский стол входит в стоимость проживания)

26650

18800

17650

Гостиница «Турист»

Центр города (завтрак шведский стол входит в стоимость проживания)

33400

24400

21950

Гостиница «Radisson Blu»

Центр города (завтрак шведский стол оплачивается дополнительно 2000 руб. /чел.)

В отеле действует система динамического ценообразования, стоимость уточняется при бронировании

57250

32950

31150

Варианты проживания

Гостевой дом «Робинзон»

3 ночи

Этот гостевой дом расположен в тихом районе Калининграда.

Светлые номера оформлены в загородном стиле в теплых тонах с использованием деревянных элементов. В каждом номере есть телевизор с плоским экраном, холодильник и собственная ванная комната.

В кафе, оформленном в загородном стиле, подают блюда русской и европейской кухни. Кроме того, в распоряжении гостей принадлежности для барбекю.

Автобусная остановка Льва Толстого находится в 50 м от гостевого дома Robinzon. Расстояние до центрального железнодорожного вокзала Калининграда составляет 6 км, а до международного аэропорта Храброво - 19 км.

Гостевой дом «Робинзон»Гостевой дом «Робинзон»Гостевой дом «Робинзон»Гостевой дом «Робинзон»Гостевой дом «Робинзон»Гостевой дом «Робинзон»Гостевой дом «Робинзон»Гостевой дом «Робинзон»Гостевой дом «Робинзон»Гостевой дом «Робинзон»

Отель «Берлин» 3

3 ночи

Отель «Берлин» находится всего в 7 минутах ходьбы от центрального железнодорожного вокзала Калининграда. К услугам гостей бесплатная парковка.

Все элегантные номера оформлены в классическом стиле. В числе удобств телевизор с плоским экраном и рабочий стол. В ванной комнате предоставляются туалетно-косметические принадлежности и фен.

В ресторане отеля подают блюда русской и европейской кухни, а также завтрак «шведский стол» (385 руб. /чел).

До кафедрального собора в Калининграде — 2,3 км. До Фридландских ворот 15 минут ходьбы.

Расстояние от отеля «Берлин» до международного аэропорта Храброво составляет 25 км.

Отель «Берлин» 3Отель «Берлин» 3Отель «Берлин» 3Отель «Берлин» 3Отель «Берлин» 3Отель «Берлин» 3Отель «Берлин» 3Отель «Берлин» 3Отель «Берлин» 3

Отель «Гламур» 3

3 ночи

Отель Villa Glamour расположен у озера Верхний пруд. К услугам гостей роскошные номера с кондиционером и телевизором с плоским экраном. В числе прочих удобств отеля спа-салон, сауна и крытый бассейн.

Все номера отеля Glamour Villa оснащены мини-баром и телевизором со спутниковыми каналами. Гости пользуются собственной ванной комнатой. Из окон некоторых номеров открывается живописный вид на озеро.

В ресторане отеля Glamour Villa подают изысканные блюда интернациональной и местной кухни. Завтрак «шведский стол».

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Гостиница «Radisson» 4

3 ночи

Отель «Radisson Blu Hotel Kaliningrad» расположился в центральной части города, вблизи главных улиц и достопримечательностей.

Номерной фонд формируют 178 номеров различных категорий, которые оборудованы индивидуальной системой кондиционирования, телевизором и бесплатным доступом к Wi-Fi. Каждая из них располагает собственной ванной комнатой.

Ресторан на территории готов порадовать отдыхающих изысканными блюдами европейской кухни и сытным завтраком. Недалеко от здания есть ряд кафе и баров.

Для деловых встреч и семинаров специально подготовлен конференц-зал, в котором имеется специальная оргтехника.

Крупные торговые комплексы и зоопарк находятся в километре от места размещения. Расстояние до аэропорта составляет - 18,9 км, а до железнодорожного вокзала - 2,8 км.

Гостиница «Radisson» 4Гостиница «Radisson» 4Гостиница «Radisson» 4Гостиница «Radisson» 4Гостиница «Radisson» 4Гостиница «Radisson» 4

Гостиница «Турист» 3

3 ночи

Гостиница «Турист» расположена в Ленинградском районе Калининграда, возле озера Верхнее и Музея янтаря.

Для заселения представлены уютные и комфортабельные номера, обставленные мебелью с отделкой из дерева и удобной кроватью, современной техникой, включая сплит-систему, сейфом и собственной ванной комнатой с феном.

На территории гостиничного комплекса работает ресторан европейской кухни и арт-ресторан, специализирующийся на высокой авторской кухне.

Рядом с отелем находятся заведения, торговые центры, развлекательные комплексы, достопримечательности и музеи. Недалеко можно прогуляться в парке или сквере. Расстояние до аэропорта 17,3 км. До ж/д вокзала - 2,3 км.

Гостиница «Турист» 3Гостиница «Турист» 3Гостиница «Турист» 3Гостиница «Турист» 3Гостиница «Турист» 3

Гостиница «Мартон Олимпик» 3

3 ночи

Гостиница «Мартон Олимпик» находится в Ленинградском районе Калининграда, недалеко от Ялтинского парка.

Уютные номера разных категорий обустроены стильной мебелью, комфортабельными кроватями, мини-баром, телевизором с кабельным телевидением и Wi-Fi. В собственной ванной комнате есть душевая кабина, для проживающих подготовлены тапочки, набор полотенец и гигиенические средства.

В проживание включен континентальный завтрак из ресторана гостиницы.

За отдельную плату гости могут воспользоваться сауной, джакузи и поиграть в бильярд. На территории есть бесплатная парковка. Рядом расположены Закхаймские ворота — 660 м, историко-художественный музей — 2,26 км, Суздальский парк — 1,18 км. Расстояние до Северного ж/д вокзала — 4 км, до аэропорта — 27 км.

Гостиница «Мартон Олимпик» 3Гостиница «Мартон Олимпик» 3Гостиница «Мартон Олимпик» 3Гостиница «Мартон Олимпик» 3

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспортное обслуживание
  • Услуги экскурсовода
  • Проживание по программе
  • Питание: завтраки при проживании в отелях "Гламур", "Мартон Олимпик", "Турист"
  • Входные билеты по программе
  • Экологический сбор на Куршской косе
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Калининграда и обратно
  • Питание: завтраки при проживании в отелях "Робинзон", "Берлин" и "Radisson Blu", обеды и ужины
  • Трансферы: из/в аэропорт - 1 200 руб., с/на железнодорожный вокзал - 900 руб. (действует акция для именинников, подробнее в разделе «Важно знать»)
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Россия, Калининград
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Возможны ли изменения в программе?

Компания оставляет за собой право менять последовательность посещения объектов, не меняя программы в целом.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Обращайтесь в службу поддержки.

Есть ли акции на данный тур?

Именинникам, дни рождения которых попадают на период проведения тура, мы дарим трансфер из аэропорта или вокзала.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 70 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
И
18 июн 2024
Спасибо за организацию, нам все понравилось. Отдельное спасибо за прекрасно подобранных гидов!!
В
11 июл 2024
Все на высшем уровне. Спасибо за отдых!!
А
23 июн 2024
Спасибо за прекрасную экскурсионную программу, мой день рождение прошел отлично, всегда кураторы были на связи, сопровождали, подсказывали и помогали, профессионалы с большой буквы. Нас только забыли в Зеленоградске. Автобус уехал раньше обещанного времени. (
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Здравствуйте, Анна!
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Ваш отзыв передадим коллегам в регионе для улучшения качества организации тура. Проведем работу.

Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!

Тур входит в следующие категории Калининграда

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