Насладитесь увлекательным путешествием и удивительными красотами Балтики! Заезды каждую пятницу, кроме праздничных дат.
Программа тура по дням
Приезд. Обзорная экскурсия по Калининграду
Сбор и отъезд группы от гостиницы “Калининград” (Ленинский проспект, 81).
Начало экскурсии в 14:00.
Обзорная экскурсия по Калининграду.
Автобусно-пешеходная экскурсия по городу с уникальной историей. Некогда прусское поселение, позднее столица грозной Восточной Пруссии, теперь это один из региональных центров Российской Федерации.
В течение всего трех часов вы пересечете временные границы истории нескольких эпох и народов.
Во время трехчасовой обзорной экскурсии вашему вниманию будут представлены основные архитектурно-исторические достопримечательности: площадь Победы — Храм Христа Спасителя — Руины Королевского Замка — Кафедральный собор (XIV век) и могила И. Канта — набережная Петра Великого — историко-архитектурный комплекс «Рыбная Деревня» — Литовский вал — историко-культурный центр «Королевские ворота» — площадь Василевского — музей Янтаря — фортификационные и оборонительные сооружения (конец XIX века), «Старый Кёнигсберг» — пешеходная прогулка по улочкам старого города.
Длительность экскурсии 3 часа.
Куршская коса
Сбор группы у гостиницы “Калининград” (Ленинский проспект, 81).
Начало экскурсии в 11:00.
Поездка в уникальное место — НП “Куршская коса”
Во время экскурсии Вы узнаете о процессах формирования Косы, о заселении Косы пруссами, куршами, об их традициях, верованиях, обрядах. Познакомитесь с бытом рыбацких деревень, узнаете о борьбе человека с подвижными песками.
Поднявшись на одну из самых высоких дюн Европы — Эфа, Вы сможете увидеть гладь Куршского залива и волны Балтийского моря одновременно.
Вас ожидает прогулка по “Танцующему Лесу” — это до сих пор не разгаданная природная аномалия. Стволы деревьев в этом лесу изогнуты самым причудливым образом.
Обед в пути (не входит в стоимость). Выделяется немного свободного времени, по возможности лучше брать перекус с собой.
Проезжаем Зеленоградск с путевой экскурсией.
При желании провести больше времени в г. Зеленоградск можно остаться и добраться обратно в Калининград самостоятельно (автобус, электричка, такси).
По окончании возвращение в Калининград 17:00.
Длительность экскурсии 6 часов.
Янтарный - Светлогорск
Начало экскурсии в 11:00 Янтарный — Светлогорск.
Сбор группы у гостиницы “Калининград” (Ленинский проспект, 81).
Вы отправитесь в поселок Янтарный — единственное место на земле, где добыча янтаря ведется со времен Тевтонских рыцарей.
Прогулка по городу, знакомство с поселком Янтарный, местом, где сосредоточено 90% мировых запасов янтаря. Вы увидите шахты, в которых добывали янтарь.
По одной из версий знаменитая «Янтарная затоплена в шахте Анна.
На небольшой частной янтарной фабрике вас ждет экскурсия с рассказом о свойствах янтаря, сотрудники покажут янтарообрабатывающие станки, на которых ювелиры изготавливают красивейшие изделия.
Вас также ждет великолепный вид на живописнейший на Балтике пляж, получивший всемирный знак качества «Голубой Флаг».
Далее переезд в город-курорт Светлогорск.
Очарование этого городка невозможно описать словами — в Светлогорске надо побывать, чтобы проникнуться прелестью узких улочек, которые сохранились с начала XX века практически без изменений.
Прогулка по променаду освежит вас морским бризом, приятный морской пейзаж надолго сохранится в памяти о путешествии в Калининградскую область.
По окончании экскурсии в Светлогорске, самостоятельное заселение в отель.
Свободный день в Светлогорске
Завтрак (включен в стоимость).
Свободный день в Светлогорске.
Город-курорт федерального значения Светлогорск привлекает туристов разнообразием и уникальностью окружающего ландшафта, неповторимостью архитектуры, свежим морским воздухом.
Прогулки по променаду, купание в Балтийском море, Театр Эстрады Янтарь-холл, «янтарная улица» с множеством сувенирных лавочек и многое другое надолго сохранится в памяти о путешествии на Балтику.
Свободный день в Светлогорске. Экскурсия «Путешествие в Средневековье» за доп. плату
Завтрак (включен в стоимость).
Свободный день в Светлогорске.
Факультативная экскурсия «Путешествие в Средневековье» — замок Шаакен, сыроварня Шаакендорф + замок Нессельбек (по желанию за доп. плату) — 1600 руб. /чел.
Завершение программы
Завтрак (включен в стоимость).
Выселение из отеля до 12:00.
Трансфер в аэропорт за доп. плату.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице в Калининграде и Светлогорске.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Проживание
|Питание
|Стоимость с человека в рублях
Отель "Золотая Бухта"
+ отель “Олимп” или другой
450 руб.
по желанию на месте
39800 двухместный взрослый
39300 двухместный детский
60100 одноместный стандарт
35400 трехместное размещение взрослый
34900 трехместное размещение детский
Отель “Шерлок”
+ отель “Олимп” или другой
2 завтрака в отеле “Шерлок”
континентальный
41900 двухместный стандарт взрослый
41300 двухместный стандарт детский
62000 одноместный стандарт
36400 трехместное размещение взрослый
35900 трехместноеразмещение детский
Отель "Калининград" 3*
+ отель “Олимп” или другой
500 руб.
шведский стол
по желанию на месте
41500 двухместная студия взрослый
41000 двухместная студия детский
63000 одноместный
36300 трехместная студия взрослый
35800 трехместная студия детский
46100 двухместная студия бизнес взр. с завтраком
45600 двухместная студия бизнес дет. с завтраком
68000 одноместный бизнес с завтраком
39600 трехместная студия бизнес взр. с завтраком
39100 трехместная студия бизнес дет. с завтраком
Отель "Берлин"
+ отель “Олимп” или другой
500 руб.
по желанию на месте
40800 двухместный взрослый
40300 двухместный детский
64100 одноместный
36000 трехместное размещение взрослый
35500 трехместная размещение детский
Детский до 14 лет (включительно).
Доп. ночи возможны согласно основному прайсу.
Варианты проживания
Отель «Шерлок»
Отель расположен в Калининграде, недалеко от памятника Петру I и Каскада водопадов. Гостям предлагаются номера. Отель находится примерно в 2 км от кафедрального собора Калининграда, в 3 км от кирхи Святого Семейства и в 3,4 км от стадиона «Калининград». Стойка регистрации работает круглосуточно. Для гостей организуют различные туры и экскурсии.
Номера оснащены телевизором с плоским экраном. В каждом номере обустроена собственная ванная комната с душем, феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. Кондиционеры в номерах не предусмотрены.
В отеле «ШЕРЛОК» сервируют континентальный завтрак.
Неподалеку находятся такие популярные достопримечательности, как Музей янтаря, Росгартенские ворота и район Марауненхоф. Расстояние от отеля «ШЕРЛОК» до аэропорта Храброво составляет 18 км. За дополнительную плату гостям предоставляется трансфер от/до аэропорта.
Гостиница «Калининград»
Расположена в центре города, из ее окон открывается вид на остров Канта (Кнайпхоф) и старинный Калининградский замок. К услугам гостей 2 ресторана интернациональной кухни, бесплатная парковка и современные номера со спутниковым телевидением.
Номера гостиницы "Калининград" с удобными диванами оборудованы рабочим столом, чайником (чайной станцией) и собственной ванной комнатой.
В 2 стильных ресторанах гостиницы "Калининград" подают блюда русской, европейской и японской кухни, а в баре можно заказать разнообразные напитки.
Гостиница расположена на Ленинском проспекте, что очень удобно для прогулок по городу. Нижний пруд и Кафедральный собор Кёнигсберга находятся всего в 5 минутах ходьбы от гостиницы.
Это любимая часть города Калининград среди наших гостей согласно независимым отзывам.
Отель «Золотая Бухта»
Отель "Золотая Бухта"расположен в Калининграде. К услугам гостей домашняя кухня, классические номера, бесплатный Wi-Fi в местах общего пользования и круглосуточная стойка регистрации. Калининградская областная филармония находится в 2 минутах ходьбы.
Номера и номера-студио отеля «Золотая Бухта» оформлены в ярких тонах и оснащены телевизором и холодильником.
В отеле «Золотая Бухта» сервируется континентальный завтрак. В кафе можно заказать фирменные блюда русской кухни и блюда авторской кухни.
Гостиница «Золотая Бухта» находится в 3 км от центра Калининграда. Расстояние до Южного железнодорожного вокзала Калининграда составляет 400 метров.
Отель «Берлин»
Гостиница «Берлин» находится в Калининграде. На всей территории открыт бесплатный доступ к бесперебойной сети Wi-Fi. Для автовладельцев предусмотрена частная парковка. В отеле есть лифт.
К размещению гостей представлено 96 комфортных и светлых номера. Все они оборудованы удобными спальными местами, качественной мебелью и современной техникой. В числе прочих удобств - собственная ванная комната. Сотрудники стойки регистрации работают круглосуточно.
Каждое утро здесь сервируются вкусные завтраки по приемлемой цене. Также сытно покушать и приятно провести время можно в местном ресторане, в котором подают блюда интернациональной кухни.
Рядом расположены театры, филармония, музей и другие значимые городские объекты. Расстояние до аэропорта Храброво составляет 22,3 км, до железнодорожного вокзала Калининград-Южный – 0,5 км.
Отель «Олимп» в Светлогорске
Отель «Олимп» находится недалеко от центра города, в 500 метрах от моря и рассчитана на очень взыскательных клиентов. Это единственная в области гостиница с открытым бассейном с подогревом воды.
К вашим услугам 29 номеров различных категорий. В каждом номере есть все необходимое для комфортного и уютного проживания гостя.
В отеле есть ресторан, в котором Вы можете насладиться вкусными блюдами и прекрасным обслуживанием.
Расстояние до аэропорта составляет 29 км, а до железнодорожного вокзала - 770 метров.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Экскурсионное обслуживание
- Транспортное обслуживание
- Проживание 2 ночи в выбранном отеле + проживание в Светлогорске
- Завтраки в Светлогорске в отеле «Олимп»
- 2 завтрака в отеле Калининграда (если выбран тариф с завтраком)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Калининграда и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Личные расходы
- Дополнительные экскурсии «Путешествие в Средневековье» - 1600 руб. /чел
- Трансфер: аэропорт - 1500 руб., ж/д вокзал - 800 руб
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена. Вы можете приобрести её самостоятельно или обратиться за помощью к нам.