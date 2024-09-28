1 день

Приезд. Обзорная экскурсия по Калининграду

Сбор и отъезд группы от гостиницы “Калининград” (Ленинский проспект, 81).

Начало экскурсии в 14:00.

Обзорная экскурсия по Калининграду.

Автобусно-пешеходная экскурсия по городу с уникальной историей. Некогда прусское поселение, позднее столица грозной Восточной Пруссии, теперь это один из региональных центров Российской Федерации.

В течение всего трех часов вы пересечете временные границы истории нескольких эпох и народов.

Во время трехчасовой обзорной экскурсии вашему вниманию будут представлены основные архитектурно-исторические достопримечательности: площадь Победы — Храм Христа Спасителя — Руины Королевского Замка — Кафедральный собор (XIV век) и могила И. Канта — набережная Петра Великого — историко-архитектурный комплекс «Рыбная Деревня» — Литовский вал — историко-культурный центр «Королевские ворота» — площадь Василевского — музей Янтаря — фортификационные и оборонительные сооружения (конец XIX века), «Старый Кёнигсберг» — пешеходная прогулка по улочкам старого города.

Длительность экскурсии 3 часа.