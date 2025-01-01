Свободный день. Вы можете самостоятельно погулять по Калининграду или за доплату отправиться на Куршскую косу и в Зеленоградск (бронировать необходимо заранее, при оплате тура). В 10:00 заберём вас от отеля и поедем в национальный парк. Поднимемся на высоту Эфа, побродим по Танцующему лесу, полюбуемся песчаными дюнами Куршской косы, хвойными зарослями и Балтийским заливом.

Дальше поедем в Зеленоградск. Прогуляемся по курорту, некогда самому известному в Восточной Пруссии, осмотрим виллы 19-20 веков, осмотрим лютеранскую кирху св. Адальберта, посетим сквер Королевы Луизы и дом, где она останавливалась. Обязательно выйдем на променад, чтобы увидеть море.

Длительность экскурсии 8 часов.