Описание тура
Организационные детали
Трансфер из/в аэропорт групповой, может выполняться на микроавтобусе. В стоимость услуги входит: ожидание в зале прилёта 30 минут от заявленного времени прибытия рейса. Если рейс задерживается, путешественник должен предупредить об этом туроператора по телефону. В противном случае водитель вправе уехать из аэропорта.
Проживание. Будем жить в отеле Holiday Inn Kaliningrad 4* и отеле «Нессельбек» 4*, 2-местное размещение. Возможно 1- и 3-местное проживание.
В отеле «Нессельбек» вы сможете бесплатно пользоваться аквазоной.
*Фото отелей взяты с сайтов hi-kaliningrad.com и nesselbeck.ru
Питание. В стоимость включены завтраки (шведский стол) в отеле «Нессельбек», 1 рождественский ужин и дегустации сыра, хлеба и шоколада. Остальное питание за доплату.
Транспорт. Комфортабельный автобус туристического класса.
Дети. Участие в туре возможно с 3 лет.
Программа тура по дням
Прибытие и знакомство с Калининградом
Трансфер из аэропорта или ж/д вокзала Калининграда за доплату. В 14:30 встретимся в холле отеля Holiday Inn Kaliningrad и начнём экскурсию. Будем любоваться довоенной архитектурой Кёнигсберга и увидим современные постройки, осмотрим оборонительные сооружения, форты и крепостные ворота. Конечно же, побываем в Кафедральном соборе и посетим могилу Канта. У вас будет свободное время, чтобы самостоятельно пройтись по Рыбной деревне, сделать красивые фотографии и согреться ароматным глинтвейном.
Экскурсия займёт 3 часа.
Свободная программа или дополнительная экскурсия
Свободный день. Вы можете самостоятельно погулять по Калининграду или за доплату отправиться на Куршскую косу и в Зеленоградск (бронировать необходимо заранее, при оплате тура). В 10:00 заберём вас от отеля и поедем в национальный парк. Поднимемся на высоту Эфа, побродим по Танцующему лесу, полюбуемся песчаными дюнами Куршской косы, хвойными зарослями и Балтийским заливом.
Дальше поедем в Зеленоградск. Прогуляемся по курорту, некогда самому известному в Восточной Пруссии, осмотрим виллы 19-20 веков, осмотрим лютеранскую кирху св. Адальберта, посетим сквер Королевы Луизы и дом, где она останавливалась. Обязательно выйдем на променад, чтобы увидеть море.
Длительность экскурсии 8 часов.
Замок Шаакен, дегустация хлеба, сыра и шоколада
В 10:00 поедем в замок Шаакен. В средневековой крепости вы узнаете, как жили рыцари Тевтонского ордена, как они питались во время походов и как проходили большие трапезы. А ещё услышите рецепты хлеба для господ и для слуг и отведаете хлебобулочные изделия с вареньем местного производства и прусскими настойками.
Посетим сыроварню «Шаакендорф», познакомимся с секретами приготовления сыра и шоколада, а затем продегустируем угощения с бокалом вина. В селе Некрасово осмотрим руины замка Шаакен и погрузимся в прошлое, слушая рассказ о былой славе цитадели. Даже спустимся в подвалы, чтобы посетить Музей инквизиции.
Экскурсия займёт 5 часов, после мы заселимся в отель-замок «Нессельбек».
Янатрный и празднование Рождества
После завтрака с 7:00 до 11:00 вы сможете бесплатно посетить аквазону: искупаться в бассейне, попариться в бане или сауне. Затем отправимся в посёлок Янтарный, где добывают «балтийское золото». Здесь осмотрим местную лютеранскую церковь 19 века и роскошное здание отеля «Шлосс». Через живописный парк имени Мориса Беккера выйдем к морю, а ещё посетим один из лучших пляжей России и Европы, который был удостоен престижной награды «Голубой флаг».
Вечером в ресторане отеля вас ждёт праздничный ужин: салат, горячее блюдо и кружка пива.
Сказочный Светлогорск
С 7:00 до 11:00 — время для посещения аквазоны. Дальше поедем в Светлогорск и окажемся в зимней сказке, где повсюду пестреют гирлянды, в местных лавках продают имбирные пряники, а в Лиственничном парке поют рождественские песни. Мы осмотрим курортные виллы из прошлого века и пройдёмся по мозаичной лестнице, которую украшают панно со сценами из «Алисы в Стране чудес». Увидим скульптуры немецкого мастера Г. Брахерта — «Несущая воду» и «Нимфа». А ещё побываем у «Янтарь-холла», где проходят игры КВН.
В 14:00–14:30 доставим вас в аэропорт, планируйте вылет после 16:00.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|2-местное размещение
|47 000 ₽
|1-местное размещение
|78 000 ₽
|3-местное размещение
|44 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки и 1 ужин
- Дегустации хлеба, сыра и шоколада
- Трансферы по маршруту
- Экскурсии по программе
- Входные билеты на объекты экскурсий и экологические сборы
Что не входит в цену
- Билеты до Калининграда и обратно
- Завтраки в отеле Holiday Inn Kaliningrad - 1300 ₽ (оплачивается на месте)
- Обеды - от 500 ₽
- Трансферы из/в аэропорт или ж/д вокзал - 1000-1500 ₽
- Дополнительные развлечения и активности по желанию
- Стоимость тура при 1-местном проживании - 78 000 ₽, при 3-местном (2 раздельные кровати + еврораскладушка) - 44 000 ₽