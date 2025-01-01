Королевское путешествие в Калининград с проживанием в отеле-замке и рождественским ужином

Ощутить, как жили рыцари Тевтонского ордена, увидеть Кафедральный собор и отведать сыра
Почувствовать себя особой царских кровей не так сложно — можно просто отправиться туда, где некогда высились средневековые замки с башнями, скакали на лошадях храбрые рыцари, бродили по мощёным улочкам прекрасные
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дамы и проводились роскошные балы.

Мы не только покажем вам главные достопримечательности Калининграда, Янтарного и Светлогорска, но и дадим возможность примерить на себя роль знатных прусских граждан — 2 ночи проведём в отеле-замке! Вы попробуете хлеб, приготовленный по средневековым рецептам тевтонцев, на сыроварне продегустируете сыр и шоколад, а ещё весело, вкусно и уютно отпразднуете Рождество в ресторане.

Королевское путешествие в Калининград с проживанием в отеле-замке и рождественским ужином
Королевское путешествие в Калининград с проживанием в отеле-замке и рождественским ужином
Королевское путешествие в Калининград с проживанием в отеле-замке и рождественским ужином

Описание тура

Организационные детали

Трансфер из/в аэропорт групповой, может выполняться на микроавтобусе. В стоимость услуги входит: ожидание в зале прилёта 30 минут от заявленного времени прибытия рейса. Если рейс задерживается, путешественник должен предупредить об этом туроператора по телефону. В противном случае водитель вправе уехать из аэропорта.

Проживание. Будем жить в отеле Holiday Inn Kaliningrad 4* и отеле «Нессельбек» 4*, 2-местное размещение. Возможно 1- и 3-местное проживание.

В отеле «Нессельбек» вы сможете бесплатно пользоваться аквазоной.

*Фото отелей взяты с сайтов hi-kaliningrad.com и nesselbeck.ru

Питание. В стоимость включены завтраки (шведский стол) в отеле «Нессельбек», 1 рождественский ужин и дегустации сыра, хлеба и шоколада. Остальное питание за доплату.

Транспорт. Комфортабельный автобус туристического класса.

Дети. Участие в туре возможно с 3 лет.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие и знакомство с Калининградом

Трансфер из аэропорта или ж/д вокзала Калининграда за доплату. В 14:30 встретимся в холле отеля Holiday Inn Kaliningrad и начнём экскурсию. Будем любоваться довоенной архитектурой Кёнигсберга и увидим современные постройки, осмотрим оборонительные сооружения, форты и крепостные ворота. Конечно же, побываем в Кафедральном соборе и посетим могилу Канта. У вас будет свободное время, чтобы самостоятельно пройтись по Рыбной деревне, сделать красивые фотографии и согреться ароматным глинтвейном.

Экскурсия займёт 3 часа.

Прибытие и знакомство с КалининградомПрибытие и знакомство с КалининградомПрибытие и знакомство с КалининградомПрибытие и знакомство с КалининградомПрибытие и знакомство с КалининградомПрибытие и знакомство с КалининградомПрибытие и знакомство с КалининградомПрибытие и знакомство с КалининградомПрибытие и знакомство с Калининградом
2 день

Свободная программа или дополнительная экскурсия

Свободный день. Вы можете самостоятельно погулять по Калининграду или за доплату отправиться на Куршскую косу и в Зеленоградск (бронировать необходимо заранее, при оплате тура). В 10:00 заберём вас от отеля и поедем в национальный парк. Поднимемся на высоту Эфа, побродим по Танцующему лесу, полюбуемся песчаными дюнами Куршской косы, хвойными зарослями и Балтийским заливом.

Дальше поедем в Зеленоградск. Прогуляемся по курорту, некогда самому известному в Восточной Пруссии, осмотрим виллы 19-20 веков, осмотрим лютеранскую кирху св. Адальберта, посетим сквер Королевы Луизы и дом, где она останавливалась. Обязательно выйдем на променад, чтобы увидеть море.

Длительность экскурсии 8 часов.

Свободная программа или дополнительная экскурсияСвободная программа или дополнительная экскурсияСвободная программа или дополнительная экскурсия
3 день

Замок Шаакен, дегустация хлеба, сыра и шоколада

В 10:00 поедем в замок Шаакен. В средневековой крепости вы узнаете, как жили рыцари Тевтонского ордена, как они питались во время походов и как проходили большие трапезы. А ещё услышите рецепты хлеба для господ и для слуг и отведаете хлебобулочные изделия с вареньем местного производства и прусскими настойками.

Посетим сыроварню «Шаакендорф», познакомимся с секретами приготовления сыра и шоколада, а затем продегустируем угощения с бокалом вина. В селе Некрасово осмотрим руины замка Шаакен и погрузимся в прошлое, слушая рассказ о былой славе цитадели. Даже спустимся в подвалы, чтобы посетить Музей инквизиции.

Экскурсия займёт 5 часов, после мы заселимся в отель-замок «Нессельбек».

Замок Шаакен, дегустация хлеба, сыра и шоколадаЗамок Шаакен, дегустация хлеба, сыра и шоколадаЗамок Шаакен, дегустация хлеба, сыра и шоколадаЗамок Шаакен, дегустация хлеба, сыра и шоколадаЗамок Шаакен, дегустация хлеба, сыра и шоколадаЗамок Шаакен, дегустация хлеба, сыра и шоколадаЗамок Шаакен, дегустация хлеба, сыра и шоколадаЗамок Шаакен, дегустация хлеба, сыра и шоколадаЗамок Шаакен, дегустация хлеба, сыра и шоколада
4 день

Янатрный и празднование Рождества

После завтрака с 7:00 до 11:00 вы сможете бесплатно посетить аквазону: искупаться в бассейне, попариться в бане или сауне. Затем отправимся в посёлок Янтарный, где добывают «балтийское золото». Здесь осмотрим местную лютеранскую церковь 19 века и роскошное здание отеля «Шлосс». Через живописный парк имени Мориса Беккера выйдем к морю, а ещё посетим один из лучших пляжей России и Европы, который был удостоен престижной награды «Голубой флаг».

Вечером в ресторане отеля вас ждёт праздничный ужин: салат, горячее блюдо и кружка пива.

Янатрный и празднование РождестваЯнатрный и празднование РождестваЯнатрный и празднование РождестваЯнатрный и празднование РождестваЯнатрный и празднование Рождества
5 день

Сказочный Светлогорск

С 7:00 до 11:00 — время для посещения аквазоны. Дальше поедем в Светлогорск и окажемся в зимней сказке, где повсюду пестреют гирлянды, в местных лавках продают имбирные пряники, а в Лиственничном парке поют рождественские песни. Мы осмотрим курортные виллы из прошлого века и пройдёмся по мозаичной лестнице, которую украшают панно со сценами из «Алисы в Стране чудес». Увидим скульптуры немецкого мастера Г. Брахерта — «Несущая воду» и «Нимфа». А ещё побываем у «Янтарь-холла», где проходят игры КВН.

В 14:00–14:30 доставим вас в аэропорт, планируйте вылет после 16:00.

Сказочный СветлогорскСказочный СветлогорскСказочный СветлогорскСказочный СветлогорскСказочный СветлогорскСказочный СветлогорскСказочный Светлогорск

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2-местное размещение47 000 ₽
1-местное размещение78 000 ₽
3-местное размещение44 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки и 1 ужин
  • Дегустации хлеба, сыра и шоколада
  • Трансферы по маршруту
  • Экскурсии по программе
  • Входные билеты на объекты экскурсий и экологические сборы
Что не входит в цену
  • Билеты до Калининграда и обратно
  • Завтраки в отеле Holiday Inn Kaliningrad - 1300 ₽ (оплачивается на месте)
  • Обеды - от 500 ₽
  • Трансферы из/в аэропорт или ж/д вокзал - 1000-1500 ₽
  • Дополнительные развлечения и активности по желанию
  • Стоимость тура при 1-местном проживании - 78 000 ₽, при 3-местном (2 раздельные кровати + еврораскладушка) - 44 000 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Калининград, 14:30
Завершение: Аэропорт Калининграда, 14:30, планируйте рейсы с вылетом после 16:00
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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