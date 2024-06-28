Туры в монастыри, церкви и храмы Калининграда

Найдено 3 тура в категории «Монастыри, церкви, храмы» в Калининграде, цены от 5 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
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Экспресс-знакомство с Калининградом и локации за городом на выбор
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
Экспресс-знакомство с Калининградом и локации за городом на выбор
Увидеть значимые места, послушать орган в соборе и дополнить тур экскурсией на свой вкус
Начало: Г. Калининград, гостиница "Турист" (УЛ.А. Невского...
«Всего за выходные вы узнаете, чем живёт Калининград, заглянете в его сердце — Кафедральный собор — и послушаете орган»
28 июня в 12:30
5 июля в 12:30
5 500 за человека
На выходные в Калининград и область: экспресс-тур по must-see-локациям
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
На выходные в Калининград и область: экспресс-тур по must-see-локациям
Послушать орган в Кафедральном соборе, узнать о добыче янтаря и полюбоваться дюнами Куршской косы
Начало: Г. Калининград, гостиница "Турист" (УЛ.А. Невского...
«Вы познакомитесь с прошлым и настоящим Калининграда, послушаете орган в Кафедральном соборе, посетите Музей марципана и Музей янтаря»
28 июня в 12:30
5 июля в 12:30
14 000 за человека
Значимые города и курорты региона: Гвардейск, Советск, Светлогорск и Янтарный
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
Значимые города и курорты региона: Гвардейск, Советск, Светлогорск и Янтарный
Посетить место, где заключили мир правители, увидеть орденский замок и послушать орган в соборе
Начало: Г. Калининград, гостиница "Турист" (УЛ.А. Невского...
«В Калининграде послушаете орган в Кафедральном соборе и зайдёте в музеи, посвящённые важнейшим составляющим региона — янтарю и марципану»
28 июня в 12:30
5 июля в 12:30
22 900 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Монастыри, церкви, храмы»

Самые популярные туры этой рубрики в Калининграде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Экспресс-знакомство с Калининградом и локации за городом на выбор
  2. На выходные в Калининград и область: экспресс-тур по must-see-локациям
  3. Значимые города и курорты региона: Гвардейск, Советск, Светлогорск и Янтарный
Какие места ещё посмотреть в Калининграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Куршская Коса
  2. Амалиенау
  3. Балтийское море
  4. Танцующий лес
  5. Кафедральный собор
  6. Балтийская коса
  7. Рыбная деревня
  8. Остров Канта
  9. Высота Эфа
  10. Замок Шаакен
Сколько стоит тур в Калининграде в июне 2024
Сейчас в Калининграде в категории "Монастыри, церкви, храмы" можно забронировать 3 тура от 5 500 до 22 900.
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