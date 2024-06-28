Найдено 3 тура в категории « Монастыри, церкви, храмы » в Калининграде, цены от 5 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году

1 чел. По популярности 🚌 На автобусе Авторский тур 2 дня Экспресс-знакомство с Калининградом и локации за городом на выбор Увидеть значимые места, послушать орган в соборе и дополнить тур экскурсией на свой вкус Начало: Г. Калининград, гостиница "Турист" (УЛ.А. Невского... «Всего за выходные вы узнаете, чем живёт Калининград, заглянете в его сердце — Кафедральный собор — и послушаете орган» 5 500 ₽ за человека 🚌 На автобусе Авторский тур 3 дня На выходные в Калининград и область: экспресс-тур по must-see-локациям Послушать орган в Кафедральном соборе, узнать о добыче янтаря и полюбоваться дюнами Куршской косы Начало: Г. Калининград, гостиница "Турист" (УЛ.А. Невского... «Вы познакомитесь с прошлым и настоящим Калининграда, послушаете орган в Кафедральном соборе, посетите Музей марципана и Музей янтаря» 14 000 ₽ за человека 🚌 На автобусе Авторский тур 5 дней Значимые города и курорты региона: Гвардейск, Советск, Светлогорск и Янтарный Посетить место, где заключили мир правители, увидеть орденский замок и послушать орган в соборе Начало: Г. Калининград, гостиница "Турист" (УЛ.А. Невского... «В Калининграде послушаете орган в Кафедральном соборе и зайдёте в музеи, посвящённые важнейшим составляющим региона — янтарю и марципану» 22 900 ₽ за человека Все туры Калининграда

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