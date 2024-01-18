2 день

Экскурсия «Янтарное ожерелье»

Начало экскурсии в 10:00 у гостиницы «Калининград» (Ленинский проспект 81).

Вы отправитесь в поселок Янтарный — единственное место на земле, где добыча янтаря ведется со времен Тевтонских рыцарей.

Прогулка по городу, знакомство с поселком Янтарный, местом, где сосредоточено 90% мировых запасов янтаря.

Вы увидите шахты, в которых добывали янтарь.

В небольшой частной янтарной фабрике вас ждет экскурсия с рассказом о свойствах янтаря, сотрудники покажут янтарообрабатывающие станки, на которых ювелиры изготавливают красивейшие изделия.

Переезд в Светлогорск.

Обед в одном из ресторанов Светлогорска (только по предварительной заявке за доп. плату).

Пешая экскурсия по городу-курорту федерального значения Светлогорску.

Очарование этого городка невозможно описать словами — в Светлогорске надо побывать, чтобы проникнуться прелестью узких улочек, которые сохранились с начала XX века практически без изменений.

Прогулка по променаду освежит вас, приятный морской пейзаж надолго сохранится в памяти о путешествии на Балтику.

Окончание экскурсии в 17:00 у гостиницы «Калининград».