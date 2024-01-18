Рождественские выходные в Калининграде

Приглашаем вас в новогоднюю сказку по Калининградской области, чтобы побродить по волнам утреннего прибоя, найти кусочек янтаря, увидеть средневековые замки и попробовать местные деликатесы.

Познакомитесь с поселком Янтарный, где сосредоточено 90% мировых запасов янтаря и посетите «Музей Марципана» в Бранденбургских воротах.

Вас ожидает путешествие в удивительный, хрупкий мир песчаной косы, отделившей пресноводный Куршский залив от соленого Балтийского моря.
4.67
3 отзыва
Рождественские выходные в Калининграде
Рождественские выходные в Калининграде
Рождественские выходные в Калининграде
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Что вас ожидает:

Западный колорит
Западный колорит
Познакомимся с самым западным регионом России с необычной архитектурой
Янтарные приключения
Янтарные приключения
В частной янтарной фабрике узнаем о свойствах янтаря и увидим станки, на которых изготавливают красивейшие изделия
Марципановый рай
Марципановый рай
Посетим самую ароматную точку на туристической карте города и устроим мини-дегустацию полезного лакомства

Программа тура по дням

1 день

Приезд. Экскурсия «Тайны Кенигсберга - Калининграда»

Начало экскурсии в 13:00 у гостиницы «Калининград» (Ленинский проспект 81).

Автобусно-пешеходная экскурсия по городу с уникальной историей.

Некогда прусское поселение, позднее столица грозной Восточной Пруссии, теперь это один из региональных центров Российской Федерации.

В течение всего трех часов вы пересечете временные границы истории нескольких эпох и народов.

В маршруте экскурсии: Оборонительная башня «Дона» (1852 г), оборонительная башня «Врангель» (1853 г), бастион «Обертайх» (середина XIX в.), бастион «Грольман» (середина XIX в.), бастион «Литовский» (середина XIX в.), историко-культурный центр «Королевские ворота», редюит бастиона «Обсерватория» (середина XIX в.), оборонительная казарма «Кронпринц» (1843-1848) — музей современного искусства, пешеходная прогулка по улицам старого Кёнигсберга.

«Музей Марципана» в Бранденбургских воротах —ароматная точка на туристической карте города.

Музей расположен в историческом здании Бранденбургских ворот — это единственные из семи ворот Калининграда, до сих пор выполняющие свою транспортную функцию.

Сотрудники музея проведут экскурсию, также вас ждет мини-дегустация полезного лакомства.

Окончание экскурсии в 17:00 у гостиницы «Калининград».

Приезд. Экскурсия «Тайны Кенигсберга - Калининграда»Приезд. Экскурсия «Тайны Кенигсберга - Калининграда»Приезд. Экскурсия «Тайны Кенигсберга - Калининграда»Приезд. Экскурсия «Тайны Кенигсберга - Калининграда»
2 день

Экскурсия «Янтарное ожерелье»

Начало экскурсии в 10:00 у гостиницы «Калининград» (Ленинский проспект 81).

Вы отправитесь в поселок Янтарный — единственное место на земле, где добыча янтаря ведется со времен Тевтонских рыцарей.

Прогулка по городу, знакомство с поселком Янтарный, местом, где сосредоточено 90% мировых запасов янтаря.

Вы увидите шахты, в которых добывали янтарь.

В небольшой частной янтарной фабрике вас ждет экскурсия с рассказом о свойствах янтаря, сотрудники покажут янтарообрабатывающие станки, на которых ювелиры изготавливают красивейшие изделия.

Переезд в Светлогорск.

Обед в одном из ресторанов Светлогорска (только по предварительной заявке за доп. плату).

Пешая экскурсия по городу-курорту федерального значения Светлогорску.

Очарование этого городка невозможно описать словами — в Светлогорске надо побывать, чтобы проникнуться прелестью узких улочек, которые сохранились с начала XX века практически без изменений.

Прогулка по променаду освежит вас, приятный морской пейзаж надолго сохранится в памяти о путешествии на Балтику.

Окончание экскурсии в 17:00 у гостиницы «Калининград».

Экскурсия «Янтарное ожерелье»Экскурсия «Янтарное ожерелье»Экскурсия «Янтарное ожерелье»Экскурсия «Янтарное ожерелье»
3 день

Экскурсия «Архитектурные изыски Восточной Пруссии»

Начало экскурсии в 09:00 у гостиницы «Калининград» (Ленинский проспект 81).

Восток Калининградской области изобилует красивейшими архитектурными памятниками, а названия таких городов как Гвардейск (Тапиау), Черняховск (Инстербург), Гусев (Гумбиннен) навсегда записаны на страницы мировой истории.

Со времен крестоносцев на этой земле происходили важнейшие битвы, начинались и заканчивались многие войны.

В Черняховске автобусно-пешеходная экскурсия с осмотром основных достопримечательностей: Храм Святого Бруно (1902 г), Собор Архангела Михаила (Реформаторская кирха 1883 г), памятник полководцу Барклаю де Толли.

Во время экскурсии по музейному комплексу «Замок Инстербург» (1336 г) вы осмотрите величественные стены некогда грандиозного сооружения, спуститесь в подземелье замка.

В Гусеве вас ждет вкуснейший обед (включен в стоимость) и интереснейший рассказ о городе, который после Великой Чумы (1709-1711гг) стал пристанищем для переселенцев со всей Европы.

Возвращаясь в Калининград, автобус совершит остановку в Гвардейске.

Город сохранил геометрию европейской застройки, на главной площади и по сей день верное указывают время старинные часы, расположенные на фасаде бывшей городской ратуши.

Окончание экскурсии в 18:00 у гостиницы «Калининград».

Экскурсия «Архитектурные изыски Восточной Пруссии»Экскурсия «Архитектурные изыски Восточной Пруссии»Экскурсия «Архитектурные изыски Восточной Пруссии»Экскурсия «Архитектурные изыски Восточной Пруссии»
4 день

Экскурсия в НП «Куршская коса». Отъезд

Начало экскурсии в 09:00 у гостиницы «Калининград» (Ленинский проспект 81).

Вас ожидает путешествие в удивительный, хрупкий мир песчаной косы, отделившей пресноводный Куршский залив от соленого Балтийского моря, погружение в историю взаимоотношений природы и человека.

А встреча с подвижными дюнами Куршской косы —это незабываемое странствие в мир настоящей пустыни на берегу Куршского залива.

В программе экскурсии подъем на смотровую площадку дюны Эфа — одной из высочайших дюн Европы.

Со смотровой площадки дюны открывается великолепный вид и на Куршский залив и на Балтийское море.

Обед пройдет в трактире «У Дороги» — ресторан, отмеченный посещением первого лица государства (меню рыбное, только по предварительное заявке за доп. плату).

Также вы сможете прогуляться по загадочному Танцующему лесу, который выглядит как природная сказочная декорация.

С каждым годом город-курорт Зеленоградск (Кранц) становится все более ухоженным.

Значительное количество памятников немецкой архитектуры отреставрировано.

Широкий морской променад с пирсом протянулся вдоль берега моря на целых 3 километра.

Окончание экскурсии в 17:00 у гостиницы «Калининград» с заездом в аэропорт.

Экскурсия в НП «Куршская коса». ОтъездЭкскурсия в НП «Куршская коса». ОтъездЭкскурсия в НП «Куршская коса». ОтъездЭкскурсия в НП «Куршская коса». Отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице г. Калининград.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения:

РазмещениеПитаниеСтоимость в рублях с человека
Отель «Берлин» 3*
(центральная часть города)		1 обед включен

19000 двухместный стандарт взрослый

18400 двухместный стандарт детский

24500 одноместный

18300 трехместный полулюкс взрослый

17700 трехместный полулюкс детский

Отель «Риверсайд» 3*
(центральная часть города)		1 обед включен

21200 двухместный комфорт взрослый

20600 двухместный комфорт детский

29700 одноместныйстандарт

21000 трехместный полулюкс взрослый

20400 трехместный полулюкс детский

Отель «Шерлок» 3*
(центр)		Завтраки, 1 обед включены

22700 двухместный стандарт взрослый

22100 двухместный стандарт детский

25100 одноместный

20200 трехместный комфорт взрослый

19600 трехместный комфорт детский

Отель «Калининград» 3*
(центр, место посадки)		1 обед включен

23800 двухместный студио взрослый

23200 двухместный студио детский

21100 трехместный студио взрослый

20500 трехместный студио детский

27500 одноместныйстандарт

27300 двухместный бизнес взрослый завтраки включ.

26700 двухместный бизнес детский

23600 трехместный бизнес взрослый завтраки включ.

23000 трехместный бизнес детский

Отель «Ибис» 3*
(центр)		 1 обед включен

27700 двухместный стандарт взрослый

27100 двухместный стандарт детский

Варианты проживания

«Берлин» 3

3 ночи

Гостиница «Берлин» находится в Калининграде. На всей территории открыт бесплатный доступ к бесперебойной сети Wi-Fi. Для автовладельцев предусмотрена частная парковка. В отеле есть лифт.

К размещению гостей представлено 94 комфортных и светлых номера. Все они оборудованы удобными спальными местами, качественной мебелью и современной техникой. В числе прочих удобств - собственная ванная комната. Сотрудники стойки регистрации работают круглосуточно.

Каждое утро здесь сервируются вкусные завтраки по приемлемой цене. Также сытно покушать и приятно провести время можно в местном ресторане, в котором подают блюда интернациональной кухни.

Рядом расположены театры, филармония, музей и другие городские объекты города. Расстояние до аэропорта составляет примерно 22 километра.

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Отель «Шерлок»

3 ночи

Отель «Шерлок» расположен в Калининграде, недалеко от памятника Петру I и Каскада водопадов. Отель находится примерно в 2 км от кафедрального собора Калининграда, в 3 км от кирхи Святого Семейства и в 3,4 км от стадиона «Калининград». Стойка регистрации открыта круглосуточно. Гостям предоставляется трансфер от/до аэропорта и услуги экскурсионного бюро. На всей территории работает бесплатный Wi-Fi.

Все номера оснащены телевизором с плоским экраном. Собственная ванная комната укомплектована феном. Гостям предоставляется постельное белье.

В отеле «ШЕРЛОК» сервируют континентальный завтрак.

Неподалеку находятся такие популярные достопримечательности, как Музей янтаря, Росгартенские ворота и район Марауненхоф. Расстояние до аэропорта Храброво составляет 18 км.

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«Калининград» 3

3 ночи

Гостиница Калининград располагается в одноименном городе в непосредственной близости от основных достопримечательностей и объектов инфраструктуры.

Для размещения предоставлены 206 номеров. Каждый из них оснащен всем необходимым для комфортного проживания, в т. ч. чайником (чайной станцией). К услугам постояльцев охраняемая автостоянка, ресторан, химчистка, салон красоты и камера хранения.

Из окон открывается панорамный вид на острова Канта. Рядом с апартаментами находятся остановки общественного транспорта и продуктовые магазины.

До ближайшего аэропорта около 19 км, а расстояние до железнодорожного вокзала составляет 2 км.

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«Ибис» 3

3 ночи

Отель «Ibis Калининград Центр» находится в Калининграде, в 670 м от музея Мирового океана.

В номерах есть всё необходимое для проживания и отдыха. Они оснащены телевизором с плоским экраном, письменным столом, кондиционером, сейфом. Так же есть снэк-бар, а из удобств - своя ванная комната с феном.

На территории отеля работает ресторан, который готовит изысканные блюда национальной кухни.

В отеле есть конференц-зал, вместимость которого составляет 50 человек.

В 680 м находится парк скульптуры, в 290 м - спортивный комплекс «Юность». Расстояние до аэропорта составляет 20 км. До ж/д вокзала - 1,4 км.

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«Риверсайд» 3

3 ночи

Отель «РиверСайд» с сауной, 2 паровыми банями и 2 сезонными открытыми бассейнами расположен в Калининграде. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и бесплатная парковка на территории. Номера оснащены телевизором с плоским экраном. В некоторых номерах обустроена гостиная зона. Гости могут позавтракать в лобби-баре отеля. Железнодорожный вокзал Калининграда находится в 5,1 км от отеля «РиверСайд», а международный аэропорт Храброво — в 22,2 км.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Экскурсионное обслуживание
  • Транспортное обслуживание
  • Питание: обед в Гусеве
  • Входные билеты по программе
  • Групповой трансфер в аэропорт 8.01.2024
  • Проживание в выбранном отеле
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Калининграда и обратно
  • Питание, не указанное в программе или указанное за доплатуобед в Светлогорске - 650 руб. обед на Куршской косе - 800 руб. (меню рыбное)
  • Обед в Светлогорске - 650 руб
  • Обед на Куршской косе - 800 руб. (меню рыбное)
  • Индивидуальный трансфер из/в аэропорт: легковая - 1 500 руб. /машина
  • Легковая - 1 500 руб. /машина
  • Входной билет на посещение янтарного карьера
Место начала и завершения?
г. Калининград
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
О
18 янв 2024
Рождественский уик-энд Калининград. 4 дня незабываемых и разнообразных впечатлений! Обязательно вернемся сюда снова, но уже в теплый период). Жаль, что не удалось посетить шахты в Янтарном, что было заявлено в
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описании тура. В обзорную экскурсию по Калининграду можно было бы включить посещение Кафедрального собора с мини-концертом). Черняховск, Светлогорск, Зеленоградск и Куршская коса - влюбили в себя). Самые теплые воспоминания о туре в самое холодное время года! Большая Страна, Большое спасибо!

Рождественский уик-энд Калининград. 4 дня незабываемых и разнообразных впечатлений! Обязательно вернемся сюда снова, но уже вРождественский уик-энд Калининград. 4 дня незабываемых и разнообразных впечатлений! Обязательно вернемся сюда снова, но уже вРождественский уик-энд Калининград. 4 дня незабываемых и разнообразных впечатлений! Обязательно вернемся сюда снова, но уже вРождественский уик-энд Калининград. 4 дня незабываемых и разнообразных впечатлений! Обязательно вернемся сюда снова, но уже в
И
21 янв 2023
Наше короткое путешествие было очень насыщенным😍 За 4 дня успели посмотреть несколько городов, а вечерами прогуляться по великолепному Калининграду. Экскурсии интересные, единственное хочется чтобы экскурсовод был человеком влюбленным в свой
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город, иногда напрягала эта ностальгия по родному для экскурсовода Петербургу. И абсолютно разочаровала экскурсия на Куршскую косу. Ни она, ни танцующий лес не стоят того, чтобы так долго туда ехать. Хотя, возможно, летом там всё по-другому. В любом случае, тур очень насыщенный, интересный, узнали и увидели много нового и расширили горизонты😁.

Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Инна, спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. По вашим замечаниям об экскурсоводе и поездке на
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Куршскую косу, передадим информацию нашим коллегам в регионе, обязательно возьмем их в работу. Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!

Е
11 янв 2023
Тур понравился, хорошая гостиница Гламур, домашняя обстановка, живописное место, в гостинице хороший ресторан, где вкусно кормят. Приятно гулять по новогоднему Калининграду, где нет пробок. С учетом политической обстановки можно сказать, что побывал в провинциальной Германии.

Тур входит в следующие категории Калининграда

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