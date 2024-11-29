В этом путешествии Вы побываете в уютных городах области, прогуляетесь по заснеженной Куршской косе и полюбуетесь зимним Балтийским морем, а праздничный ужин в замке Нессельбек станет приятным дополнением к насыщенной программе тура.
янв
Программа тура по дням
Прибытие в Калининград. Экскурсия по городу
Прибытие в аэропорт или на ж/д вокзал г. Калининграда.
Внимание: в программе прописано точное время начала экскурсий (время местное). Убедительная просьба не опаздывать, автобус отправляется по расписанию.
В связи с возможной транспортной загруженностью дорог, время ожидания подачи автобуса может составить 10-15 минут.
«Огни Калининграда + угощение глинтвейном».
13:00 Посадка от гостиницы «Турист» (ул. А. Невского, 53).
13:20 Посадка от гостиницы «Калининград» (Ленинский пр-т., 81).
13:30 Посадка от остановки Рыбная деревня, ориентир гостиница «Шкиперская» (ул. Октябрьская, 4).
Новогодний Калининград встретит своих гостей мягкой зимой, праздничной иллюминацией и рассказом о многовековой истории удивительного города на Преголе.
Вы увидите вечерний Калининград в праздничном убранстве.
Побываете в самых удивительных и аутентичных районах, насладитесь его неповторимой атмосферой, восхититесь архитектурными стилями сохранившейся довоенной постройки и решениями современных мастеров, увидите оборонительные сооружения Кенигсберга.
Проедете через крепостные ворота 19 века, почувствуете средневековую мощь стен Кафедрального собора 14 столетия и познакомитесь с великим философом Кантом, а в свободное время сможете прогуляться по набережной Рыбной деревни с чашечкой ароматного глинтвейна.
Продолжительность 3-4 часа.
Заселение в отель после экскурсии.
Куршская коса, Зеленоградск и праздничный ужин
Экскурсия «Куршская Коса и Зеленоградск» + Рождественский ужин.
09:50 Посадка от гостиницы «Калининград» (Ленинский пр-т., 81).
10:00 Посадка от остановки Рыбная деревня, ориентир гостиница «Шкиперская» (ул. Октябрьская, 4).
10:20 Посадка от гостиницы «Турист» (ул. А. Невского, 53).
Кто из нас хоть раз не хотел очутиться в сказке?
Зимняя Куршская коса — это не просто сказка, а самый настоящий зачарованный лес.
Здесь можно прикоснуться к загадке Танцующего леса, стволы которого словно кто-то причудливо закрутил и завязал между собой, а кроны деревьев укрыл белой шубой.
Поднявшись на смотровую площадку на дюне «Эфа», перед вами откроется вся красота и многообразие ландшафтов Куршской косы — море, залив, сосновые леса, песчаная пустыня.
Недаром это уникальное и живописное место включили в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО и объявили государственным национальным парком, самым маленьким из 42 национальных парков России.
Зеленоградск. Вас ждет знакомство со старейшим и самым известным курортом Восточной Пруссии — Кранцем (теперь город Зеленоградск).
Во время пешеходной экскурсии по Зеленоградску Вы увидите уникальную старинную архитектуру Кранца: пансионаты, отели и частные виллы рубежа конца XIX-XX вв; лютеранскую кирху св. Адальберта, сквер королевы Луизы и дом, где она останавливалась в 1807 году, и многое др.
Прогулка по променаду позволит насладиться прекрасным видом на море.
Рождественский ужин в замке Нессельбек (салаты, горячее и кружка пенного).
Продолжительность экскурсии 9-10 часов (включая ужин).
Окончание экскурсии в г. Калининграде в 20:00-20:30.
Янтарный и Светлогорск. Отъезд
Освобождение номеров.
Экскурсия «Янтарный Берег».
Маршрут: пос. Янтарный — г. Светлогорск.
09:00 Посадка от гостиницы «Турист» (ул. А. Невского, 53).
09:20 Посадка от остановки Рыбная деревня, ориентир гостиница «Шкиперская» (ул. Октябрьская, 4).
09:30 Посадка от гостиницы «Калининград» (Ленинский пр-т., 81).
Знакомство с посёлком Янтарный, прежде Пальмникен. Вы познакомитесь с историей места.
Архитектурными доминантами места являются лютеранская церковь 1892 г., аристократичное здание Шлосс-Отеля.
Вы прогуляетесь к морю через парк им. Беккера с вековыми деревьями.
Пляж Янтарного с 2016 г. получает ежегодно голубой флаг — знак экологически чистого и обустроенного по мировым стандартам пляжа. Здесь находится самое крупное в мире месторождение янтаря.
Далее мы познакомимся с достопримечательностями Светлогорска-Раушена.
Вас очарует старинная архитектура конца XIX- начала XX вв: частные виллы, пансионаты, отели.
Органный зал, лиственничный парк, водонапорная башня, Курхаус.
Символами Светлогорска являются прекрасные работы немецкого скульптора Г. Брахерта — «Несущая воду» и «Нимфа».
Вы увидите новый «дом» КВН и кинофестиваля «Балтийские дебюты» — театр эстрады «Янтарь-холл».
Шоппинг, магазины янтаря.
Окончание экскурсии в аэропорту в 16:30-17:30.
Рекомендуемое время вылета после 19:00.
Возвращение автобуса в центр города Калининграда к гостинице Калининград в 17:30-18:30.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице на выбор в г. Калининграде.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
Отель
Двухместный
Одноместный
Трехместный
Гостевой дом «Вилла Татьяна на ул. Линейная»
Завтраки в отеле не предоставляются
Верхнее озеро, Музей Янтаря
17500
22500
16500
Гостиница «Турист»***
Завтрак входит в стоимость
Отель в районе Верхнего озера, парка Юность
21000
26000
20000
Гостиница «Калининград»***
Завтрак стоит 500 руб. /чел., оплачивается на месте
Центр города
20000/21000
25500
19000
Отель «Мартон Палас»****
Завтрак входит в стоимость
22000
26000
21000
Важно: время заселения в гостиницу «Калининград» с 15:00.
Подселение не предусмотрено.
Варианты проживания
Гостевой дом «Вилла Татьяна на Линейной»
Гостиница «Вилла Татьяна на Линейной» сочетает в себе покой и красоту, встречает своих постояльцев безграничным гостеприимством и дает возможность расслабиться и восстановить силы.
С учетом ваших предпочтений вам могут быть предложены номера самой различной категории и размера. Их эксклюзивный интерьер и роскошный дизайн не оставят равнодушным ни одного гостя. Дополнительные удобства обеспечивают мягкая мебель и личный санузел.
Для тех, кто во время отдыха желает оградить себя от кухонной работы, настоящим спасением станет отельный ресторан, двери которого открыты на протяжении всего дня. Повара готовят вкуснейшую домашнюю еду, а фирменное оформление каждого блюда вызовет у вас еще больший аппетит.
В распоряжении гостиницы имеется современный банкетный зал с максимальной вместимостью до 45 человек. А экскурсионное бюро поможет вам подобрать программу для досуга.
Расстояние до аэропорта 17,9 км, до ж/д вокзала 3,9 км. Расположение отеля в центральной части Калининграда дает возможность за короткое время дойти до главных достопримечательностей, торгово-развлекательных центров, парка. Рядом есть остановка общественного транспорта.
Гостиница «Турист» 3
Гостиница «Турист» находится в Калининграде. Местоположение является преимуществом комплекса: комплекс расположен на берегу живописного озера «Верхнее», сразу за отелем находится живописная прогулочная зона озера.
Для заселения представлены уютные и комфортабельные номера, обставленные мебелью с отделкой из дерева и удобной кроватью, современной техникой, включая сплит-систему, сейфом и собственной ванной комнатой с феном.
Завтрак «шведский стол» включён в стоимость проживания. На территории гостиничного комплекса работает ресторан европейской кухни и арт-ресторан, специализирующийся на высокой авторской кухне.
Гостиница «Калининград» 3
Эта гостиница расположена в центре города, из ее окон открывается вид на остров Канта (Кнайпхоф) и старинный Калининградский замок. К услугам гостей 2 ресторана интернациональной кухни, бесплатная парковка и современные номера со спутниковым телевидением.
Номера гостиницы "Калининград" с удобными диванами оборудованы рабочим столом и собственной ванной комнатой. В 2 стильных ресторанах гостиницы "Калининград" подают блюда русской, европейской и японской кухни, а в баре можно заказать разнообразные напитки.
Гостиница расположена на Ленинском проспекте, что очень удобно для прогулок по городу. Нижний пруд и Кафедральный собор Кёнигсберга находятся всего в 5 минутах ходьбы от гостиницы.
Отель «Мартон Палас» 4
Гостиница «Мартон Палас» построена в коммерческом районе Калининграда, в 10 минутах ходьбы от городского автовокзала.
Роскошные номера отвечают всем современным требованиям, в них есть все необходимое для комфортного проживания, а именно качественная мебель, удобная кровать с постельным бельем, кондиционер, телевизор и ванная комната.
На территории комплекса имеется ресторан, в котором все отдыхающие смогут попробовать разнообразные блюда и напитки. В 200 метрах от места отдыха есть кафе.
Аэропорт находится в 21,4 км от здания, в то время как железнодорожный вокзал всего в 500 м. Достопримечательности, торговые и развлекательные центры расположены в 300 м.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное и экскурсионное обслуживание по программе
- Проживание в выбранной гостинице в Калининграде
- Питание - 2 завтрака при проживании в отеле "Турист", "Мартон Палас", рождественский ужин
- Входные билеты по программе
- Экологические сборы
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Калининграда и обратно
- Трансфер (аэропорт - отель - 1500 руб., ж/д вокзал - отель - 1000 руб.)
- Питание: завтраки в гостинице «Калининград» - 500 руб. /чел. за завтрак, обеды по программе оплачиваются на месте, ужины
- Доп. ночи к туру (по основ. прайсу)
Место начала и завершения?
Какие номера предоставляются в гостиницах?
Отель
двухместный
одноместный
трехместный
Гостевой дом «Вилла Татьяна на ул. Линейная»
Апартамент студио (двухкомнатный мансарда/однокомнатный)
Двуспальная кровать
Одноместное размещение в двухместном номере
Двуспальная кровать
+ диван (двухкомнатный апартамент Студио)
Гостиница «Турист»
Раздельные кровати
Одноместный номер
Стандартный номер
(раздельные кровати+ евро-раскладушка)
|Гостиница «Калининград»
Двуспальные кровати,
раздельные кровати
(студия)
Одноместный номер
Студия с раздельными кроватями/двуспальная кровать + допместо (раскладной диван)
Отель «Мартон палас»
Двуспальная кровать
Раздельные кровати
(бизнес)
Одноместный стадарт
Двуспальная кровать/ раздельные кровати+ евро-раскладушка
(номер бизнес)
Как организован трансфер в туре?
Трансфер не является индивидуальным, может выполняться на микроавтобусе. Оплачивается дополнительно.
В стоимость услуги входит: ожидание в зале прилета 30 минут от заявленного времени прибытия рейса.
Если рейс задерживается, турист должен предупредить об этом туроператора по телефону. В противном случае водитель вправе уехать из аэропорта.
Возможны ли изменения в программе?
Фирма оставляет за собой право менять порядок экскурсий, не меняя программы в целом.
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.