2 день

Куршская коса, Зеленоградск и праздничный ужин

Экскурсия «Куршская Коса и Зеленоградск» + Рождественский ужин.

09:50 Посадка от гостиницы «Калининград» (Ленинский пр-т., 81).

10:00 Посадка от остановки Рыбная деревня, ориентир гостиница «Шкиперская» (ул. Октябрьская, 4).

10:20 Посадка от гостиницы «Турист» (ул. А. Невского, 53).

Кто из нас хоть раз не хотел очутиться в сказке?

Зимняя Куршская коса — это не просто сказка, а самый настоящий зачарованный лес.

Здесь можно прикоснуться к загадке Танцующего леса, стволы которого словно кто-то причудливо закрутил и завязал между собой, а кроны деревьев укрыл белой шубой.

Поднявшись на смотровую площадку на дюне «Эфа», перед вами откроется вся красота и многообразие ландшафтов Куршской косы — море, залив, сосновые леса, песчаная пустыня.

Недаром это уникальное и живописное место включили в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО и объявили государственным национальным парком, самым маленьким из 42 национальных парков России.

Зеленоградск. Вас ждет знакомство со старейшим и самым известным курортом Восточной Пруссии — Кранцем (теперь город Зеленоградск).

Во время пешеходной экскурсии по Зеленоградску Вы увидите уникальную старинную архитектуру Кранца: пансионаты, отели и частные виллы рубежа конца XIX-XX вв; лютеранскую кирху св. Адальберта, сквер королевы Луизы и дом, где она останавливалась в 1807 году, и многое др.

Прогулка по променаду позволит насладиться прекрасным видом на море.

Рождественский ужин в замке Нессельбек (салаты, горячее и кружка пенного).

Продолжительность экскурсии 9-10 часов (включая ужин).

Окончание экскурсии в г. Калининграде в 20:00-20:30.